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Саночница Виктория Демченко получила нейтральный статус
Дочь Альберта Демченко Виктория получила статус AIN
Российская саночница Виктория Демченко, дочь трехкратного призера Олимпийских игр Альберта Демченко, получила нейтральный статус (AIN) на сезон-2026/27.
Она вошла в список десяти российских спортсменов, которым был присвоен этот статус, сообщил начальник команды Артем Петраков, передает ТАСС.
«Нейтральный статус получили выступавшие на Олимпиаде-2026 Павел Репилов и Дарья Олесик, а также Матвей Пересторонин, Максим Стародумов, Роман Рязанцев, София Мазур, Виктория Демченко, Ксения Шамова (Юшина), Эдуард Александров и Александр Горбацевич», – уточнил Петраков.
Виктории Демченко 30 лет. Она является бронзовым призером чемпионата мира 2020 года в одиночных санях и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.
В прошлом году статус AIN получили шестеро российских саночников, однако в середине декабря Международная федерация санного спорта отозвала его у Мазур, Шамовой и Горбацевича.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила о получении нейтрального статуса десятью спортсменами.
Международная федерация санного спорта отказала в получении статуса AIN двукратному чемпиону мира Семену Павличенко.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус лыжнику Ивану Якимушкину.