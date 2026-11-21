19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. И недооценивать значение этого события означало бы расписаться в неуважении к поколениям русских людей, отдававших свою жизнь в борьбе с этим нашим грозным противником.0 комментариев
В Москве объявили лауреатов конкурса молодых композиторов «Партитура»
В Москве назвали имена восьми лауреатов конкурса композиторов «Партитура»
В Московской государственной консерватории имени Чайковского прошел гала-концерт IV Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура», на котором объявили имена восьми лауреатов.
Победителями стали Диана Кулакова, Елена Шипова, Артем Гаркавцев, Дарья Славникова, Егор Мазин, Артем Ромоданов, Максим Колтырин и Динис Курбанов, передает ТАСС.
Их произведения исполнили Московский государственный академический симфонический оркестр и Академический большой хор «Мастера хорового пения».
Начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков зачитал приветствие Владимира Путина, в котором глава государства отметил масштаб проекта и его роль в вовлечении одаренной молодежи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее художественный руководитель МХАТ Сергей Безруков сообщил об интеграции Московского губернского театра во МХАТ имени Горького.
Также масштабную акцию классической музыки анонсировали в 15 регионах.
Елена Булукова возглавила Московский художественный академический театр имени Горького.