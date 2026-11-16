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    Политолог Бордачев: Закрытие Эстонией границы с Россией ударит по простым людям
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 17:32 • Новости дня

    Сыгравшая в «Звездных войнах» и фильмах о Бонде актриса Симмонс найдена мертвой

    Daily Mail: Британская актриса Тина Симмонс найдена мертвой

    Сыгравшая в «Звездных войнах» и фильмах о Бонде актриса Симмонс найдена мертвой
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Британская актриса Тина Симмонс, сыгравшая эпизодические роли в «Звездных войнах» и фильмах о Джеймсе Бонде, обнаружена мертвой в своей квартире.

    О смерти актрисы сообщает британская газета Daily Mail. Подруга Симмонс, актриса Мэдлин Смит, назвала известие ужасным, передает РИА «Новости». Возможные причины смерти в материале издания не раскрываются.

    Тина Симмонс играла эпизодические роли в фильме «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», а также в частях бондианы «Осьминожка», «Вид на убийство», «Искры из глаз», «Умри, но не сейчас» и «Не время умирать».

    Она появлялась в картинах «Темный рыцарь» и «Человек-паук: Вдали от дома». Всего в ее послужном списке более 200 ролей в кинокартинах и сериалах, однако в титрах актриса чаще всего не указывалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе британский актер Ник Джозеф, исполнитель роли майора Хекстрофона в фильме «Звездные войны», скончался.

    В июле известный по фильму «Казино «Рояль» британский артист Том Чадбон умер в возрасте 80 лет.

    Весной озвучивший Йоду в «Звездных войнах» актер Том Кэйн ушел из жизни из-за осложнений после тяжелого инсульта.

    15 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    @ Liam McBurney/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву в 2017 году добровольно употреблял алкоголь и сам просил добавки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

    Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

    Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

    В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.

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    16 ноября 2026, 00:33 • Новости дня
    Джонни Депп объяснил свой переезд на Багамы усталостью от США

    WSJ: Джонни Депп переехал из США на Багамы в поисках уединения

    Джонни Депп объяснил свой переезд на Багамы усталостью от США
    @ IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский актер Джонни Депп признался, что большую часть времени проводит на Багамских островах, так как в Соединенных Штатах он лишен покоя из-за постоянного внимания публики.

    Артист переехал на собственный частный остров, чтобы избежать постоянного внимания со стороны общественности, пишет The Wall Street Journal.

    «Сегодня я большую часть времени живу на Багамах. Там я обрел полный покой и тишину. Никто не направляет на меня камеры и не пялится. Я купил свой деревянный дом 1940-х годов в 2004 году и пристроил к нему юрту и художественную студию. Искусство по-прежнему остается для меня убежищем, позволяющим осмысливать окружающий мир», – рассказал Депп.

    По словам актера, на острове он может заниматься музыкой и чтением. Он напомнил, что именно увлечение музыкой привело его в Лос-Анджелес в 1983 году, где он позже познакомился с актером Николасом Кейджем, который и посоветовал ему начать сниматься в кино.

    В настоящее время Депп сыграл главную роль в фильме «Эбенезер», который стал его первым крупным голливудским проектом за последние восемь лет. Кроме того, ходят слухи о намерении актера вернуться к своей номинированной на «Оскар» роли Джека Воробья в давно обсуждаемый шестой фильм франшизы «Пираты Карибского моря».

    «Если все будет именно так, как нужно, в отношении того, как они собираются завершить «Пиратов», то единственное, в чем я действительно хочу участвовать, это просто проводить их на более позитивной ноте», – передает портал The Wrap слова Деппа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер летом заявил о переговорах с Деппом по новой части «Пиратов Карибского моря». Депп признался в желании вернуться к роли Джека Воробья. В декабре 2025 года Депп заявил, что сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты».

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    14 ноября 2026, 23:13 • Новости дня
    Сунак призвал Британию готовиться к ударам по базам России в Арктике

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости подготовки страны к возможным ударам по российским военным базам в Арктике.

    Сунак в Times заявил, что Россия активно расширяет военное присутствие на Кольском полуострове, где базируется Северный флот и сосредоточена значительная часть ядерных сил страны. При этом военно-морская активность России у побережья Великобритании выросла на 41%, передает TodayPress TV.

    Главная угроза для Запада, по мнению политика, заключается в возможной потере контроля над Северной Атлантикой. Это усложнит переброску американских войск и техники в Европу в случае войны. Кроме того, под угрозой могут оказаться подводные кабели, через которые проходит около 99% международного интернет-трафика.

    «Мы должны показать России, что в случае конфликта мы можем поставить ее базы под угрозу», – заявил бывший британский премьер.

    Сунак предложил усилить возможности подводного наблюдения, нарастить совместные операции с союзниками в Северной Европе и подготовить британский спецназ к действиям в Арктике. Он добавил, что прямое сдерживание военной инфраструктуры России необходимо независимо от исхода украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Британия подписала с европейскими странами соглашение о создании общей военной структуры флотов под предлогом защиты от подводных и гибридных угроз.

    В прошлом месяце королевские военно-морские силы Британии назвали неспособными конкурировать с Россией в арктическом регионе.

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    14 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Daily Mail заявила об экстраординарной миссии самолетов Британии у границ России

    Daily Mail: Самолеты-разведчики Британии совершили 17 вылетов к границам России

    Tекст: Антон Антонов

    Королевские военно-воздушные силы (RAF) Великобритании в октябре резко увеличили число разведывательных полетов у границ России, сообщает Daily Mail, заявив об «экстраординарной» миссии.

    Британское командование 17 раз за месяц направляло два самолета-разведчика Rivet Joint для слежки за российской военной активностью. Основное внимание было уделено Калининградской области, пишет Daily Mail.

    Самолеты неоднократно кружили вокруг российского эксклава. Кроме того, авиация непрерывно патрулировала границы НАТО с Россией и Белоруссией в Прибалтике.

    В октябре количество вылетов выросло в четыре раза по сравнению с маем. «Использование такого изысканного актива позволяет предположить, что существовал особый запрос на информацию, на который мог ответить только Rivet Joint», – сообщил источник в сфере обороны.

    Министерство обороны Великобритании не прокомментировало цель операции. Эксперты полагают, что самолеты собирали данные российских систем связи для оценки возможной угрозы. Издание связывает действия авиации с заявлениями Москвы о защите Калининградской области от внешних угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности страны использовать все доступные виды вооружений в случае опасности для Калининградской области.

    В пятницу американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около пяти часов патрулировал границы России в районе Калининградской области.

    Во вторник британский Boeing RC-135W Rivet Joint также выполнил патрулирование вблизи региона.

    В понедельник самолет-разведчик НАТО более пяти часов находился в районе Калининградской области.

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    16 ноября 2026, 10:10 • Новости дня
    Лондонский Сити отверг идею Бернема о возвращении Британии в ЕС

    Финансовый сектор Лондона не поддержал планы Бернема по пересмотру Brexit

    Лондонский Сити отверг идею Бернема о возвращении Британии в ЕС
    @ Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем, обсуждающий возможность сближения с Евросоюзом вплоть до возвращения в ЕС, не получил поддержки лондонского финансового сектора, предпочитающего не вмешиваться в новые брекзит-дебаты.

    Крупные банки, страховщики и управляющие активами в лондонском Сити не намерены активно участвовать в инициативах премьера Британии Энди Бернема по пересмотру отношений с Евросоюзом и потенциальному возвращению в союз. «Мы не собираемся лоббировать или подталкивать это с нашей стороны», – заявил банковский лоббист на условиях анонимности, пишет Politico.

    Представители финансового сектора отмечают, что после референдума 2016 года компании уже перестроили свою деятельность под жизнь вне ЕС, перенесли крупные объёмы капитала и сотрудников на континент и вложили значительные средства в подготовку бизнеса. По словам одного из лоббистов, в отрасли «мало желания» вновь проходить через годы политических споров и организационных потрясений ради возможного возвращения Британии в европейские структуры.

    Бернем, возглавивший правительство летом, заявлял, что хотел бы увидеть возвращение страны в Евросоюз в течение своей жизни и не исключал присоединения к единому рынку, таможенному союзу или даже полного вхождения в ЕС. На саммите в Брюсселе 20 ноября он рассчитывает согласовать новые соглашения по агропродовольственной торговле, системе торговли выбросами и молодежной мобильности, однако в Сити его заявления пока воспринимают как политическую риторику, а не как реальный план.

    Финансовые компании Лондона заявляют, что в целом довольны более гибким британским регулированием и не стремятся возвращаться под брюссельскую нормотворческую систему, тем более что ЕС ранее отказался от «выборочного» допуска британских фирм на свой рынок. Собеседники Politico полагают, что даже возможные выгоды от полного доступа на европейский рынок в будущем вряд ли побудят Сити единодушно выступить за повторный вход Британии в союз, хотя при необходимости отрасль будет готова к диалогу с Минфином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду кабинет министров премьера Британии Энди Бернема отверг идею автоматического согласования правил оказания финансовых услуг с нормами Евросоюза. В сентябре британская экономика, по оценкам СМИ, получила от вступления в Транстихоокеанское партнерство выгоду около 2,7 млрд долларов при ежегодных потерях от Brexit на уровне 16 млрд долларов. Летом кабинет министров Соединенного Королевства исключил возможность возвращения страны в единый рынок и таможенный союз ЕС в соответствии с предвыборной программой лейбористов.

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    13 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    «Сибур» оценил влияние британских санкций на устойчивость компании

    «Сибур» исключил влияние британских санкций на устойчивость компании

    Tекст: Валерия Городецкая

    В нефтехимической компании «Сибур» заявили, что введенные Британией санкционные ограничения не повлияют на устойчивость предприятия.

    Британские санкции не окажут влияния на устойчивость «Сибура», передает ТАСС. В компании подчеркнули, что не ожидают негативных последствий, поскольку предприятие не работает в энергетической отрасли, не владеет недрами и не занимается добычей полезных ископаемых.

    Основная деятельность холдинга связана с разработкой и производством современных синтетических материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Британии включили в антироссийский санкционный список ПАО «Сибур холдинг» и проект «Восток ойл».

    В понедельник президент Владимир Путин высоко оценил организацию работы нефтехимической компании.

    В марте холдинг приостановил 6% производства в результате чрезвычайной ситуации на предприятии «Нижнекамскнефтехим».

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    14 ноября 2026, 08:47 • Новости дня
    Италия отказала Германии в участии в проекте создания нового истребителя

    FT: Италия отклонила предложение Британии подключить ФРГ к проекту истребителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто решительно выступил против полноценного участия Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS, настаивая на статусе наблюдателя для Берлина.

    Италия отклонила предложение Великобритании о полноценном участии Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS. На встрече с британскими и японскими коллегами глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто настоял на предоставлении Берлину лишь статуса наблюдателя, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Правительство Японии также с осторожностью отнеслось к появлению нового партнера из-за возможных задержек в реализации программы. При этом власти ФРГ сочли предложение Рима неприемлемым и намерены добиваться полноправного участия в проекте, сообщил изданию анонимный немецкий чиновник.

    Идея привлечь Берлин к разработке боевого самолета обсуждалась в октябре на переговорах британского премьер-министра Энди Бернэма и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поиск новых вариантов начался после того, как летом из-за многолетних разногласий провалился совместный франко-германский проект по созданию европейского истребителя.

    Договоренность о разработке боевого самолета шестого поколения была достигнута Лондоном, Римом и Токио в декабре 2022 года в качестве альтернативы американским машинам. Ведущую роль в программе играют компании BAE Systems, Leonardo и Mitsubishi Heavy Industries.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

    Также в итальянском концерне Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь Германию к глобальной программе разработки боевого самолета нового поколения.

    Кроме того, Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями.

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    13 ноября 2026, 18:56 • Новости дня
    Масштабный сбой Microsoft затронул канцелярию премьера Британии

    The Times: Сбой Microsoft нарушил работу канцелярии премьера Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема и несколько правительственных ведомств столкнулись с проблемами из-за масштабного сбоя в работе сервисов американской корпорации Microsoft.

    Неполадки повлияли на работу министерств транспорта, юстиции и энергетики Соединенного Королевства, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Трудности с доступом к сервисам возникли в британских школах и полицейских участках по всей стране. Утром сбой нарушил деятельность парламента, судов, больниц и экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули министерства финансов, транспорта и образования Чехии.

     Правительственные ведомства и частные компании Японии столкнулись с серьезными перебоями из-за глобальных технических проблем.

    Глобальный сбой также затронул австралийскую контрразведку и федеральную полицию.

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    16 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Тарантино признался в увольнении двух актрис из «Бесславных ублюдков»

    Тарантино уволил Изабель Юппер из «Бесславных ублюдков» за прогул

    Тарантино признался в увольнении двух актрис из «Бесславных ублюдков»
    @ Carla Van Wagoner/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский режиссер Квентин Тарантино признался, что уволил двух известных актрис во время работы над фильмом «Бесславные ублюдки» в 2009 году.

    Тарантино уволил французскую актрису Изабель Юппер после того, как она не явилась на читку сценария, а также из-за проблем с ее контрактом, пишет Daily Mail.

    «Я ее уволил. Я имею в виду, я люблю Изабель Юппер, но были проблемы с ее контрактом. А потом она не пришла на читку. Что ж, вместо нее мы взяли Мэгги [Чун]», – рассказал режиссер.

    Из проекта также была исключена Мелани Лоран после «ужасной» читки сценария, однако она позвонила режиссеру и попросила дать ей еще один шанс. Лоран получила роль Шошанны Дрейфус, согласившись на три дня репетиций.

    Фильм «Бесславные ублюдки» собрал в прокате более 320 млн долларов и получил восемь номинаций на премию «Оскар».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вор едва не пробрался в особняк Тарантино на Голливудских холмах. Тарантино назвал Голливуд фабрикой по производству безвкусной колбасы. Тарантино на съемках «Однажды в Голливуде» пригрозил Питту завершением карьеры.

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    13 ноября 2026, 20:43 • Новости дня
    Мотоцикл Peace Bike Terminator с автографом Шварценеггера выставили на аукцион

    Tекст: Денис Тельманов

    Созданный по индивидуальному проекту мотоцикл с автографом американского актера Арнольда Шварценеггера выставили на торги немецкой онлайн-площадки благотворительных аукционов United Charity.

    Транспортное средство Peace Bike Terminator создали участники объединения Jesus Biker. Мастера потратили на изготовление уникального мотоцикла более 500 часов, передает РИА «Новости».

    «Этот необычный мотоцикл, созданный по индивидуальному проекту, был лично передан Арнольду Шварценеггеру 15 июня 2026 года в рамках десятого саммита Austrian World Summit в венском дворце Хофбург, и он собственноручно оставил на нем свой автограф», – сообщили представители аукциона. Торги продлятся до 11 января 2027 года.

    Вырученные от продажи средства поровну разделят между климатической инициативой Schwarzenegger Climate Initiative и проектом помощи детям на Мадагаскаре австрийской католической организации Missio.

    Ранее Jesus Biker организовали аукцион по продаже мотоцикла Папы Римского за 130 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил объявить день выборов выходным.

    Осенью прошлого года принадлежавший Папе Римскому Льву XIV мотоцикл продали на аукционе в Мюнхене за 156 тыс. евро.

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    13 ноября 2026, 22:02 • Новости дня
    Сотрудники британских судов объявили забастовку из-за низкой зарплаты

    Сотрудники судов Британии объявили забастовку из-за низкой зарплаты

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники британских судов по семейным делам и службы пробации проведут забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

    Британские сотрудники судов по семейным делам и работники службы пробации намерены провести забастовку в связи с низким уровнем оплаты и тяжелыми условиями труда, передает РИА «Новости» со ссылкой на отраслевой профсоюз Napo.

     Точные даты проведения протестной акции будут определены позднее.

    Недовольство сотрудников судебной системы вызвано тем, что работодатель предложил повысить зарплату лишь на 5% и отказался обсуждать вопрос снижения рабочей нагрузки. По данным профсоюза, реальные доходы его членов не увеличивались с 2010 года, оставаясь на уровне чуть выше минимальной оплаты труда.

    Дополнительное возмущение работников службы пробации вызывает рост нагрузки, связанный с реализацией правительственной программы досрочного освобождения заключенных, которая была введена для решения проблемы переполненных тюрем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудники американской нефтяной компании Apache на месторождениях в Северном море заявили о суточной забастовке из-за несогласия с размером заработной платы.

    Британский профсоюз Unite сообщил об акции нефтяников из-за отказа работодателя повысить зарплаты до уровня инфляции.

    В сентябре члены профсоюза Unite решили провести забастовку на заводе производителя алкоголя Diageo из-за планов руководства по сокращению рабочих мест.

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    13 ноября 2026, 23:53 • Новости дня
    Силы безопасности ВВС США отреагировали на дроны над базой в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Силы безопасности ВВС США отреагировали на предполагаемую несанкционированную активность беспилотников над британской авиабазой Лейкенхит, сообщили в пресс-службе ВВС США.

    Личный состав, авиационная техника и инфраструктура не пострадали, передает РИА «Новости».

    «Вечером в пятницу сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на предполагаемую несанкционированную активность беспилотников над авиабазой Королевских ВВС Лейкенхит», – заявил представитель американских ВВС.

    В пресс-службе добавили, что американские военные продолжают тесно взаимодействовать с британской стороной для обеспечения безопасности военнослужащих, гражданских специалистов, подрядчиков и членов их семей, а также призвали местных жителей сообщать властям о любой подозрительной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Соединенные Штаты ввели усиленные меры безопасности на авиабазах Милденхолл и Лейкенхит в Британии на фоне необычных перемещений американских военных самолетов.

    В начале месяца группа антивоенных активистов перекрыла въезд на британскую базу военно-воздушных сил Лейкенхит, используемую американскими военными для операций на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце Соединенные Штаты усилили меры безопасности на военных объектах в Европе из-за угрозы атаки иранских беспилотников.

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    15 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    Принц Гарри приехал во Львов на конференцию о военных травмах

    Принц Гарри посетил Львов для участия в медицинской конференции

    Tекст: Ольга Иванова

    Герцог Сассекский принц Гарри посетил украинский город Львов, где принял участие в первой международной конференции Superhumans War Trauma Conference.

    Британский принц прибыл на запад Украины для участия в мероприятии, посвященном военным травмам, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский портал Новости.LIVE.

    Кроме того, он посетил соревнования по регби на колесных креслах, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле британский журналист Крис Шип сообщил о прибытии принца Гарри в Киев с незапланированным визитом.

    В прошлом году младший сын короля Британии приехал в украинскую столицу для обсуждения программ помощи раненым военным.

    Весной прошлого года герцог Сассекский посетил львовскую клинику Superhumans Centre вместе с ветеранами.

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    15 ноября 2026, 10:43 • Новости дня
    Умер бас-вокалист выигравшего «Грэмми» квартета Oak Ridge Boys Стербан

    Умер бас-вокалист квартета Oak Ridge Boys Ричард Стербан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бас-вокалист американского кантри-квартета Oak Ridge Boys Ричард Стербан скончался в США на 84-м году жизни, сообщают СМИ.

    Как пишет Page Six со ссылкой на заявление его семьи и представителей квартета, Стербан умер в субботу дома в Хендерсонвилле в Теннесси от осложнений бронхита и пневмонии после долгой борьбы с раком, передает РИА «Новости».

    Квартет Oak Ridge Boys выиграл пять премий «Грэмми» и неоднократно занимал первые строчки в рейтингах кантри-песен. В 2015 году коллектив включили в Зал славы кантри-музыки. Самым известным хитом квартета стала песня Elvira, а ее визитной карточкой был басовый речитатив Стербана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский рок-певец Донни Айрис умер в возрасте 83 лет после трех лет борьбы с раком мочевого пузыря.

    В сентябре сооснователь американской рок-группы New Found Glory Чад Гилберт ушел из жизни в возрасте 45 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

    Летом лидер культовой американской диско-группы Village People Виктор Уиллис скончался после тяжелой болезни.

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    16 ноября 2026, 10:31 • Новости дня
    Бернем признал провал Брексита и анонсировал сделку с ЕС

    The Guardian: Премьер Британии Бернем решил заключить новую сделку с ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем назвал ошибкой выход страны из Евросоюза и заявил о намерении заключить с объединением новое соглашение, способное принести британской экономике порядка 22,5 млрд долларов.

    Глава британского правительства планирует встретиться с европейскими лидерами на саммите на этой неделе для обеспечения договоренностей в сфере продовольствия, сельского хозяйства и молодежной мобильности. По его расчетам, это может увеличить ВВП страны на 0,4%, или примерно на 22,5 млрд долларов, пишет The Guardian.

    «Брексит, который мы получили, не сработал. Мы потеряли больше, чем приобрели», – заявил Бернем. Он отметил, что обещание Бориса Джонсона вернуть контроль над страной не было выполнено, а жесткий разрыв с Брюсселем лишь создал барьеры для бизнеса и нанес ущерб экономическому потенциалу государства.

    Министр по связям с Евросоюзом Хэмиш Фалконер пояснил, что в рамках новой сделки Лондон сможет высказывать свое мнение, но не получит права голоса по продовольственной политике объединения. Бывший британский премьер Борис Джонсон назвал безумием делать пересмотр Брексита политическим приоритетом новой администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лондонский финансовый сектор отверг идею Бернема о возвращении Британии в Евросоюз. В сентябре средства массовой информации сообщили о неспособности Транстихоокеанского партнерства окупить убытки Лондона от Брексита. В июле Бернем подтвердил намерение занять пост главы британского правительства.

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