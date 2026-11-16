Сыгравшая в «Звездных войнах» и фильмах о Бонде актриса Симмонс найдена мертвой

Daily Mail: Британская актриса Тина Симмонс найдена мертвой

Tекст: Денис Тельманов

О смерти актрисы сообщает британская газета Daily Mail. Подруга Симмонс, актриса Мэдлин Смит, назвала известие ужасным, передает РИА «Новости». Возможные причины смерти в материале издания не раскрываются.

Тина Симмонс играла эпизодические роли в фильме «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», а также в частях бондианы «Осьминожка», «Вид на убийство», «Искры из глаз», «Умри, но не сейчас» и «Не время умирать».

Она появлялась в картинах «Темный рыцарь» и «Человек-паук: Вдали от дома». Всего в ее послужном списке более 200 ролей в кинокартинах и сериалах, однако в титрах актриса чаще всего не указывалась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе британский актер Ник Джозеф, исполнитель роли майора Хекстрофона в фильме «Звездные войны», скончался.

В июле известный по фильму «Казино «Рояль» британский артист Том Чадбон умер в возрасте 80 лет.

Весной озвучивший Йоду в «Звездных войнах» актер Том Кэйн ушел из жизни из-за осложнений после тяжелого инсульта.