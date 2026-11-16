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Сыгравшая в «Звездных войнах» и фильмах о Бонде актриса Симмонс найдена мертвой
Daily Mail: Британская актриса Тина Симмонс найдена мертвой
Британская актриса Тина Симмонс, сыгравшая эпизодические роли в «Звездных войнах» и фильмах о Джеймсе Бонде, обнаружена мертвой в своей квартире.
О смерти актрисы сообщает британская газета Daily Mail. Подруга Симмонс, актриса Мэдлин Смит, назвала известие ужасным, передает РИА «Новости». Возможные причины смерти в материале издания не раскрываются.
Тина Симмонс играла эпизодические роли в фильме «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», а также в частях бондианы «Осьминожка», «Вид на убийство», «Искры из глаз», «Умри, но не сейчас» и «Не время умирать».
Она появлялась в картинах «Темный рыцарь» и «Человек-паук: Вдали от дома». Всего в ее послужном списке более 200 ролей в кинокартинах и сериалах, однако в титрах актриса чаще всего не указывалась.
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