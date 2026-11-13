Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Экс-глава Минздрава Архангельской области получил 12 лет колонии за взятки
Октябрьский районный суд Архангельска приговорил бывшего министра здравоохранения региона Александра Герштанского к 12 годам колонии строгого режима за получение взяток на сумму более 165 млн рублей.
Герштанскому также назначен штраф в размере 130 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Max.
Экс-министр на девять лет после отбытия наказания лишен права занимать государственные должности. В доход государства конфисковано более 62 млн рублей, полученных преступным путем.
Суд установил, что в 2022–2025 годах Герштанский получал взятки от поставщиков медицинских изделий за обеспечение заключения контрактов, а также от строительной компании за передачу излишков тепловой мощности от областной клинической больницы для подключения новостроек.
Общая сумма взяток превысила 165 млн рублей, из которых Герштанский успел получить 62 миллиона. Попытку забрать оставшиеся 103 млн рублей пресекли правоохранительные органы. Бывший чиновник находился под арестом с сентября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 млн рублей для Герштанского.
В сентябре бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына приговорили к 14 годам колонии строгого режима за получение многомиллионных взяток.
В мае Ленинский райсуд Оренбурга вынес приговор бывшему министру природных ресурсов региона Александру Самбурскому за взятки.