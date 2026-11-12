Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Полиция Паттайи задержала россиянина по делу об онлайн-мошенничестве
Pattaya News: Полиция Паттайи задержала 20-летнего россиянина за мошенничество
Сотрудники полиции таиландского города Паттайя задержали 20-летнего гражданина России по подозрению в причастности к транснациональной сети онлайн-мошенников.
Молодого человека задержали возле торгового центра в тот момент, когда он снимал деньги в банкомате. Правоохранительные органы вышли на след подозреваемого после получения информации о координации снятия наличных иностранными участниками мошеннических колл-центров, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Pattaya News.
У россиянина изъяли смартфон и 1,2 тыс. долларов наличными. В телефоне следователи обнаружили контакты и инструкции, подтверждающие связь фигуранта с разыскиваемой преступной группировкой.
Задержанному предъявили предварительные обвинения в мошенничестве и внесении ложных данных в компьютерные системы в составе преступной группы. Ему грозит тюремное заключение, срок которого может кратно увеличиться за счет сложения наказаний по каждому эпизоду хищения средств.
В последние недели правоохранительные органы Паттайи провели несколько операций против мошеннических сетей. В частности, во время рейда в элитном доме полиция задержала 10 граждан Китая за обман пользователей на сайтах знакомств на общую сумму около 10,4 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Таиланде иммиграционная полиция арестовала гражданина России по подозрению в киберпреступлениях и отмывании денег.
На острове Пхукет правоохранительные органы задержали россиянина за предполагаемое участие в преступной схеме по выводу средств жертв телефонных мошенников.
В Паттайе полицейские поймали молодого человека по делу о незаконном выводе наличных из банкоматов.