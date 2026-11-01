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«Милан» победил «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу
«Милан» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии
Футбольный клуб «Милан» обыграл «Интер» в домашнем матче десятого тура Серии А со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Кристиан Пулишич (4-я минута), Адриен Рабьо (10) и Диегу Морейра (43). У «Интера» забил Алессандро Бастони (22), передает ТАСС.
Отмечается, что «Милан» не проигрывает «Интеру» на протяжении восьми официальных матчей, одержав за это время шесть побед и дважды сыграв вничью. Последняя победа «Интера» датируется 22 апреля 2024 года (2:1).
Это первое поражение «Интера» в текущем сезоне чемпионата Италии. Команда лидирует в турнирной таблице с 25 очками наравне с «Лацио». «Милан» с 21 очком находится на четвертой строчке. Восьмого ноября «Интер» примет «Комо», а «Милан» сыграет в гостях с «Дженоа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков стал первым за 15 лет россиянином, забившим гол «Барселоне».
В сентябре мадридский «Реал» победил «Интер» в Лиге чемпионов. В июле из жизни ушел бывший игрок «Милана» Франко Барези.