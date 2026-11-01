  • Новость часаРоссийская армия освободила 39 населенных пунктов в зоне СВО за октябрь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Конституционный трибунал разделил Польшу
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа
    Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска
    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом
    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    43 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    7 комментариев
    1 ноября 2026, 05:59 • Новости дня

    «Милан» победил «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу

    «Милан» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии

    Tекст: Катерина Туманова

    Футбольный клуб «Милан» обыграл «Интер» в домашнем матче десятого тура Серии А со счетом 3:1.

    В составе победителей отличились Кристиан Пулишич (4-я минута), Адриен Рабьо (10) и Диегу Морейра (43). У «Интера» забил Алессандро Бастони (22), передает ТАСС.

    Отмечается, что «Милан» не проигрывает «Интеру» на протяжении восьми официальных матчей, одержав за это время шесть побед и дважды сыграв вничью. Последняя победа «Интера» датируется 22 апреля 2024 года (2:1).

    Это первое поражение «Интера» в текущем сезоне чемпионата Италии. Команда лидирует в турнирной таблице с 25 очками наравне с «Лацио». «Милан» с 21 очком находится на четвертой строчке. Восьмого ноября «Интер» примет «Комо», а «Милан» сыграет в гостях с «Дженоа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков стал первым за 15 лет россиянином, забившим гол «Барселоне».

    В сентябре мадридский «Реал» победил «Интер» в Лиге чемпионов. В июле из жизни ушел бывший игрок «Милана» Франко Барези.

    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации.

    В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

    Комментарии (7)
    31 октября 2026, 07:55 • Новости дня
    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда

    TV Republika: Навроцкий заявил о захвате Конституционного суда

    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда, потребовав вывести правительственные силы из здания.

    Польский лидер заявил, что конституционный порядок в стране был нарушен, а конституционный орган подвергся силовому захвату. Об этом говорится в экстренном заявлении польского лидера, которое зачитал глава канцелярии Навроцкого Павел Шефернакер, передает TV Republika.

    «В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша, и конституционный государственный орган был насильственно захвачен», – подчеркнул Навроцкий в обращении. Он призвал к восстановлению правопорядка и эвакуации из здания суда направленных туда правительством силовых подразделений.

    Президент сообщил о проведении консультаций с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который также отказался признать законными действия лиц, узурпировавших власть в суде.

     Кроме того, Навроцкий обеспечил доступ в здание законно действующему вице-председателю органа Бартоломею Соханьскому.

    Из-за угрозы внутренней безопасности Навроцкий объявил о созыве срочных консультаций с участием представителей парламентских сил для разрешения кризиса и стабилизации политической ситуации. В завершение он выразил благодарность гражданам, собравшимся перед зданием суда для защиты конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Польши Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание Конституционного суда в Варшаве, когда он экстренно прервал официальный визит в Сенегал на фоне волнений в столице. В пятницу толпа протестующих вступила в столкновения с полицией при попытке ворваться в здание Конституционного суда.

    Комментарии (10)
    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 07:24 • Новости дня
    Президент Польши созвал срочное совещание политических сил

    Президент Польши Навроцкий созвал срочное совещание из-за кризиса в КС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий созывает срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса Конституционного суда.

    «Я созываю срочное совещание с участием всех политических сил и парламентариев с целью возвращения конституционного порядка», – заявил президент в обращении, зачитанном у здания Конституционного суда.

    Навроцкий также призвал силовиков покинуть здание суда и его окрестности, назвав их «силами принуждения, направленных на место правительством», передает РИА «Новости».

    В настоящее время президент все еще находится в здании суда.

    Конституционный кризис в Польше обострился после того, как сейм избрал Мацея Берека на должность судьи, однако Навроцкий отказался принимать у него присягу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Польши Каролю Навроцкому попытались преградить путь в здание Конституционного суда в Варшаве, когда он прервал официальный визит в Сенегал и экстренно вернулся в Варшаву из-за ситуации вокруг суда.

    В пятницу протестующие попытались ворваться в здание Конституционного суда и вступили в столкновения с полицией.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 00:08 • Новости дня
    Словакия поддержала решение вернуть российских хоккеистов на международные турниры

    Премьер Словакии Фицо одобрил возвращение хоккеистов России на турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Глава словацкого правительства высказался против политизации спорта на фоне отстранения российских атлетов, передает ТАСС.

     «Я всегда отвергал втягивание спорта в политику и я всегда также спрашивал, какую ценность имеет золотая медаль, если на пути к ней не нужно добиваться победы над российскими хоккеистами, которые, бесспорно, относятся к самым лучшим в мире», – заявил Фицо в соцсети.

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть российские команды на международные турниры.

    Позднее хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выступили с заявлениями о разочаровании этим вердиктом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение CAS концом дискриминации в мировом хоккее. Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением о возвращении российских спортсменов.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Премьер Канады Карни поддержал звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

    Politico: Премьер Канады Карни одобрил звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал президента Финляндии Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере за проведение прямых телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о поддержке президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере после их телефонного разговора с Владимиром Путиным, передают «Вести» со ссылкой на интервью политика Politico.

    «Иногда лучше проводить такие прямые переговоры на уровне лидеров. Так что в этом плане все в порядке. И, возможно, это будет конструктивно», – сказал Карни.

    При этом глава канадского правительства отметил неизменность решимости участников так называемой коалиции желающих в вопросе оказания поддержки Украине.

    Телефонная беседа Путина со Стере и Стуббом состоялась 27 октября. В Кремле сообщили, что президент России поделился оценкой ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах, а также обсудил вопросы безопасности на севере Европы и в регионе Балтийского моря.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Владимиру Путину по просьбе Киева для организации отдельного канала связи Европы с Москвой. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о рассказе российского лидера зарубежным коллегам о первопричинах конфликта на Украине.

    Переговоры Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 23:42 • Новости дня
    Туск обвинил польскую оппозицию в атаке на Конституционный суд

    Туск обвинил бывшие власти Польши в атаке на Конституционный суд

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с обращением к нации, в котором возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    Премьер-министр Польши Туск охарактеризовал происходящее вокруг Конституционного суда как столкновение демократического государства с беззаконием и насилием, передает TV Republika.

    «Дамы и господа, вчера мы стали свидетелями скандальных событий перед зданием Конституционного суда. Я искренне надеюсь, что нам никогда не придется наблюдать подобные сцены в Польше. Однако путь к миру не может заключаться в потворстве беззаконию и насилию. Демократическое государство должно быть сильным и способным обеспечивать правосудие», – заявил Туск.

    Глава польского правительства обвинил в эскалации ситуации партию «Право и справедливость», а также президентов Анджея Дуду и Кароля Навроцкого. Их действия политик назвал нападением на суд и попыткой разрушения верховенства права в стране. При этом действия полиции во время инцидента он оценил как спокойные и решительные.

    Туск подчеркнул, что сформированный партией «Право и справедливость» суд «не является настоящим судом».

    Он сравнил противников с ворами, которые кричат о применении к ним насилия при задержании, а попытки сгладить конфликт охарактеризовал как предложение поделить украденное поровну между преступником и жертвой.

    Премьер Польши исключил компромиссы и заявил, что «в таких делах не может быть компромисса».

    «Хочу подчеркнуть это предельно ясно: законно избранные члены суда подверглись нападению, а полиция на месте защищала суд от нападавших», – цитирует Туска РИА «Новости».

    По словам польского премьера, оппозиции предлагались мирные варианты разрешения конфликта, но те отказались.

    «Мы предлагали всем политическим силам и обоим президентам постановления и законы, которые позволили бы совместно восстановить верховенство права. Все напрасно: все заблокировано президентами и PiS (оппозиционная партия «Право и справедливость» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Туск анонсировал обращение к нации на фоне политического кризиса вокруг Конституционного суда. Партия бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

    Президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения ситуации в стране.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    «Краснодар» продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей

    «Краснодар» проиграл «Родине» в матче 13-го тура РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Футбольный клуб «Краснодар» уступил московской «Родине» со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Встреча прошла в подмосковных Химках. Единственный гол в составе «Краснодара» на 64-й минуте забил Кристиан, сообщает РИА «Новости».

    У «Родины» отличился Герман Онугха (69-я минута), а на 86-й минуте полузащитник гостей Дуглас Аугусто срезал мяч в свои ворота.

    «Краснодар» продлил серию без побед в чемпионате России до семи матчей и с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» набрала 12 очков и поднялась на 12-е место.

    В следующем туре, 7 ноября, «Краснодар» на своем поле примет московский ЦСКА, а «Родина» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду футболисты «Краснодара» одержали победу над московским «Динамо» в матче Кубка России.

    На прошлой неделе «Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче чемпионата России по футболу.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    «Динамо» вышло на первое место в РПЛ после победы над «Ахматом»

    «Динамо» обыграло «Ахмат» и поднялось на первое место в РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Игра прошла на домашнем стадионе «Динамо», передает ТАСС.

    В составе победителей голами отметились Даниил Фомин на 2-й минуте и Константин Тюкавин на 77-й минуте.

    После этой победы «Динамо» набрало 28 очков, обошло петербургский «Зенит» и заняло первую строчку в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» 27 очков и матч в запасе.

    «Ахмат» с 11 очками находится на 14-м месте, в зоне переходных матчей.

    Следующий матч «Динамо» проведет 7 ноября на выезде против воронежского «Факела», а «Ахмат» в тот же день сыграет дома с московской «Родиной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу тольяттинский «Акрон» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 3:1.

    В середине месяца «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 3:1.

    В сентябре столичное «Динамо» вырвало победу у «Оренбурга».

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    «Рубин» обыграл «Факел» в матче чемпионата России по футболу

    Казанский «Рубин» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Казанский футбольный клуб «Рубин» на домашнем стадионе обыграл воронежский «Факел» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Единственный мяч на 38-й минуте встречи забил Эдди Сальседо, передает ТАСС.

    Казанская команда прервала серию из трех поражений в турнире и поднялась на девятую строчку турнирной таблицы, набрав 15 очков. «Факел» с шестью очками занимает последнее, 16-е место.

    Обе команды выступали без главных тренеров. У «Рубина» обязанности наставника исполняет Олег Кузьмин, сменивший ушедшего Франка Артигу, а воронежским коллективом руководит Алексей Ребко после отставки Олега Василенко.

    Главного арбитра матча Сергея Иванова заменил Данил Каширин, так как Иванов не смог прилететь в Казань из-за ограничения авиасообщения.

    В следующем туре «Рубин» 6 ноября сыграет в гостях с московским «Локомотивом», а «Факел» 7 ноября примет столичное «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе самарский клуб «Крылья Советов» одержал победу над казанским «Рубином» в матче чемпионата России.

    В тот же день калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром».

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Оружейный миллиардер предложил 30 млрд евро за холдинг владельцев Ray-Ban

    Миллиардер Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинг Delfin

    Tекст: Катерина Туманова

    Чешский оружейный миллиардер Михал Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинговую компанию Delfin Sarl, владеющую производителем очков EssilorLuxottica.

    «Чешский миллиардер, владелец оружейного бизнеса Михал Стрнад, предложил 30 млрд евро за приобретение семейной холдинговой компании Delfin Sarl, владеющей фирмой по производству очков EssilorLuxottica SA, со скидкой в ​​30% от чистой стоимости активов», – передает Bloomberg.

    Стрнад готов приобрести контрольный пакет в размере не менее 62,5%, если часть из восьми наследников захочет сохранить свои доли.

    Предложение о сделке поступило в момент разногласий между наследниками основателя EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккьо, который скончался в 2022 году.

    Холдинг Delfin владеет активами на сумму более 40 млрд евро, включая доли в производителе Ray-Ban, страховой компании Assicurazioni Generali SpA, а также банках UniCredit SpA и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

    Один из наследников холдинга Леонардо Мария Дель Веккьо отклонил предложение чешского бизнесмена.

    «Дело жизни моего отца должно оставаться достоянием Италии», – заявил Дель Веккьо.

    Предложение Стрнада действительно в течение 30 дней и полностью профинансировано за счет заемного и акционерного капитала. Для одобрения сделки потребуется согласие всех восьми акционеров Delfin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Илон Маск допустил выделение розничным инвесторам до 30% акций компании SpaceX.

    В 2025 году стало известно, что Джорджо Армани предусмотрел в завещании продажу части своей компании премиальным брендам.

    Летом 2025 года компания Iveco Group заключила соглашение о продаже своего оборонного подразделения итальянской Leonardo S.p.A за 1,7 млрд евро.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    ЭСК РФС признала ошибкой отказ удалить игрока ЦСКА в матче со «Спартаком»

    ЭСК РФС: Судья ошибся, не удалив игрока ЦСКА Глебова в матче со «Спартаком»

    Tекст: Мария Иванова

    Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) сочла ошибочным решение арбитра Кирилла Левникова не удалять игрока ЦСКА Кирилла Глебова в матче чемпионата России со «Спартаком».

    Глебов, недовольный решением Левникова после единоборства с игроком «Спартака» Русланом Литвиновым, толкнул ассистента главного арбитра Дмитрия Ермакова, передает РИА «Новости» со ссылкой на РФС.

    Левников показал футболисту ЦСКА желтую карточку. Комиссия пришла к выводу, что правильным решением была бы красная карточка, поскольку Глебов совершил физическое воздействие на помощника судьи. Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич после игры пояснил, что помощник судьи расценил поведение игрока как неспортивное, а не агрессивное.

    Кроме того, ЭСК РФС признала правильным решение Левникова не удалять капитана ЦСКА Ивана Облякова, так как контакт с соперником был частичным, а сила воздействия – невысокой.

    Матч 12-го тура чемпионата России закончился победой ЦСКА со счетом 2:0.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ЦСКА одержал уверенную домашнюю победу над «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

    В сентябре полузащитник московского ЦСКА Матеус Рейс получил четырехматчевую дисквалификацию за физическое воздействие на арбитра во время игры чемпионата России.

    В марте Российский футбольный союз официально констатировал ошибочное решение арбитра Сергея Карасева не удалять Александра Соболева в матче РПЛ.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 03:51 • Новости дня
    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Экс-главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному главе инстанции Богдану Свенчковскому входить в здание.

    Объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда (КС) Польши Анна Корвин-Пиотровская запретила отстраненному председателю инстанции Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартоломею Соханьскому входить в здание суда, передает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

    В направленном агентству постановлении отмечается, что Свенчковский и Соханьский лишены права входить в здание, а остальные судьи обязаны заранее согласовывать время и условия входа.

    В субботу во время протестов Свенчковский безрезультатно пытался пройти в здание Конституционного суда.

    В субботу вечером на сайте суда было опубликовано распоряжение первого председателя Збигнева Капинского о созыве Генеральной Ассамблеи судей во вторник, 3 ноября, в 14:00.

    Судьи должны обсудить «угрозы конституционному порядку Республики Польша, в частности, в отношении соблюдения принципа демократического государства, управляемого законом, независимости судебной власти и надлежащего функционирования конституционных государственных органов» и принять резолюцию по этому вопросу, передает PAP.

    Капинский указал на то, что в связи с «исключительным характером обстоятельств» семидневный срок уведомления, предусмотренный законом, не был соблюден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны. Ультраправые пригрозили сократить срок полномочий польского Сейма.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о повторении в Польше незаконных методов украинских властей.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 01:38 • Новости дня
    Посол Барбин уличил Данию в агрессивном поведении в киберпространстве

    Посол Барбин заявил о перехвате Данией интернет-трафика для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген перехватывает и обрабатывает международный цифровой трафик на своей территории в интересах американских спецслужб.

    «В интересах разведки США осуществляется перехват и обработка международного цифрового трафика, проходящего по кабелям связи через датскую территорию», – заявил Барбин ТАСС.

    Российский дипломат добавил, что поведение Копенгагена в киберпространстве является весьма провокационным и агрессивным. Более того, Дания открыто заявляет, что фокус внимания сосредоточен на России и Китае.

    «Руководители Службы военной разведки Дании в публичном пространстве хвастаются операциями против цифровой инфраструктуры «зарубежных противников», включая взлом информационных систем и личных мобильных устройств», – сказал Барбин.

    По его словам, в этом году состоялся новый набор слушателей в так называемую академию хакеров под эгидой датской военной разведки.

    «Ее выпускникам предоставляется индульгенция при проведении хакерских атак на объекты интереса датских спецслужб за рубежом», – сообщил российский посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Барбин заявил о наличии у Москвы данных на несколько десятков датских наемников в рядах ВСУ. Дипломат назвал развертывание элементов американской системы ПРО в Гренландии угрозой для мировой стратегической стабильности.

    Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 04:37 • Новости дня
    Дания мобилизовала ресурсы для подрыва позиций России на глобальном Юге

    Посол России Барбин обвинил Данию в подрыве позиций Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген мобилизует финансовые и политические ресурсы для подрыва позиций Москвы в странах глобального Юга.

    Отвечая на вопрос о возможном пересмотре Данией политики в отношении России после завершения спецоперации на Украине, дипломат отметил, что Копенгаген не планирует менять курс и продолжает жить в принципиально иной парадигме, передает ТАСС.

    «Решается задача нанесения поражения нашей стране. Для достижения такой цели Дания мобилизует финансовые, экономические, политические и информационно-пропагандистские ресурсы, а также ведет целенаправленную работу по подрыву позиций России на постсоветском пространстве и в странах глобального Юга», – заявил Барбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Барбин заявил о наличии у Москвы установочных данных датских наемников в рядах ВСУ. В октябре посольство России в Дании заявило о подготовке Копенгагеном силовых операций по задержанию грузовых кораблей РФ в акватории Балтийского моря.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о российском видении мироустройства.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 05:55 • Новости дня
    Граждане ФРГ стали лидерами среди европейцев по запросу убежища в России

    МВД: Граждане ФРГ чаще других европейцев просили убежище в России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года в России чаще всего просили временное убежище граждане Германии среди представителей стран Европейского союза.

    С января по сентябрь 2026 года ходатайства о предоставлении временного убежища в России подали 49 граждан Германии, что стало наибольшим показателем среди иностранцев из стран Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    Второе и третье места по числу обращений заняли граждане Латвии (36 человек) и Литвы (12). За убежищем также обращались граждане Италии и Эстонии (по 7 человек), Франции (6), Болгарии и Чехии (по 4) и Греции (3).

    Граждане ФРГ удерживают лидирующие позиции не первый год. В 2025 году они подали 93 заявления, в 2024-м – 116, а в 2023 году – 111.

    В общей сложности за три квартала 2026 года за предоставлением убежища в России обратились 3 802 иностранца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре проживающие в ФРГ россияне заинтересовались участием в госпрограмме по переселению в Россию.

    В августе посольство России в Берлине сообщило о росте интереса соотечественников к возвращению из Германии.

    В мае генконсул России Черкашин рассказал о значительном росте спроса на переезд в Россию среди жителей Австрии и Германии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лантратова договорилась о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках
    Словакия поддержала решение вернуть российских хоккеистов на турниры
    На Украине заявили о разрушении Приднепропетровской ТЭС
    Бастрыкин запросил доклад после падения учительницы сквозь пол со второго этажа
    Сборная РФ приняла участие в открытии юношеских Олимпийских игр в Дакаре
    Приставы передали в Гохран более тысячи золотых слитков экс-судьи Чернова
    В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась магнитная буря уровня G2

    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

    Перейти в раздел

    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

      Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации