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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток
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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    9 октября 2026, 06:03 • Новости дня

    Британских моряков обучили сбивать дроны с подлодок пожарными шлангами

    Sun: Британские моряки научились защищать АПЛ от дронов шлангами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Личный состав военно-морских сил Британии обучают использовать пожарные рукава для защиты атомных субмарин от атак беспилотников из-за отсутствия на кораблях штатных систем противовоздушной обороны.

    Струи воды под высоким давлением остаются единственным средством отражения воздушных атак на британских субмаринах класса Vanguard стоимостью 5,2 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Sun.

    Корабли несут баллистические ракеты Trident 2, однако в качестве последней линии обороны вынуждены использовать шланги с брандспойтами. Их размещают на палубах на время пребывания подлодок на шотландской базе «Клайд». Издание отмечает, что субмарины наиболее уязвимы при всплытии и во время длительной стоянки в порту.

    Предполагается, что напор воды позволит сбивать с траектории малогабаритные дроны. При этом представители британских военно-морских сил настаивают, что базы защищены физическими барьерами, патрулями и системами противодействия беспилотникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британские коммандос отработали скрытную высадку с немецкой подводной лодки. СМИ сообщили о неготовности Лондона противостоять российской субмарине «Хабаровск». Британский монарх Карл III подарил Дональду Трампу колокол с разобранной подлодки.

    8 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    @ Сергей Отрошко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил о гибели людей в Британии и Канаде от доставленного с Украины вещества.

    Тарабрин сообщил о смертях жителей Британии и Канады от доставленного с Украины химиката. По его словам, жертвы заказали отравляющее вещество через интернет, после чего оно было отправлено в западные страны под видом пищевого консерванта, передает ТАСС.

    «Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», – заявил Тарабрин на сессии Исполнительного совета организации, комментируя позицию западных стран.

    Он отметил, что из уважения к родственникам не будет публично раскрывать имена погибших граждан. По словам постпреда, если ОЗХО относит подобные инциденты к сфере своего внимания, то эти случаи должны стать предметом обсуждения в организации наравне с другими отравлениями в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва сообщила о систематическом применении украинскими войсками токсичных химикатов.

    В прошлом году российские военные сбили в ЛНР беспилотник с химическим оружием.

    В 2024 году Россия представила ОЗХО доказательства использования Украиной отравляющих веществ в Курской области.

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    8 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме

    Израиль закрыл британское консульство в Иерусалиме

    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило работу, а большинство дипломатов покинет страну, однако часть сотрудников останется в здании.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар объявил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило деятельность: консул-генерал и еще девятнадцать дипломатов завершат работу и покинут Израиль, а в принадлежащем Британии здании останутся лишь семь сотрудников с сильно урезанными функциями, пишет Israel National News.

    По словам Сааpa, здание больше не будет иметь статус консульства, но Израиль и Британия договорились продолжить диалог, в котором каждая сторона сможет поднимать важные для себя вопросы. Он подчеркнул, что меры стали ответом на политику лейбористского правительства Британии в отношении еврейского государства и указал на новую линию Израиля: «Каждая страна, которая действует против Израиля, должна знать, что за это будет цена».

    В Лондоне договоренности представили иначе: глава британского МИД Эд Милибэнд заявил, что консульство не закрывается, а переименовывается. «После обсуждений с правительством Израиля наше здание генерального консульства не будет закрыто и с сегодняшнего дня будет называться „Миссией Великобритании, Иерусалим“», – сказал Милибэнд, отметив, что структура останется независимой, продолжит работу и оказание услуг палестинцам.

    Милибэнд сообщил, что Лондон пока не будет предпринимать ответные шаги, если диалог с Израилем сохранится, но часть сотрудников и членов их семей «временно выведена» из страны по соображениям безопасности. Он добавил, что Британия намерена в ближайшие месяцы восстановить численность персонала миссии, а Саар, в свою очередь, заявил: «Мы верим в диалог и будем продолжать верить в диалог», напомнив о ранее объявленных четырех шагах против Британии, включая закрытие консульства.

    Израильский министр перечислил в числе причин ответных мер признание Британией палестинского государства, возобновление финансирования БАПОР, приостановку лицензий на экспорт вооружений в Израиль, санкции против израильских министров, граждан и организаций, заморозку переговоров о соглашении о свободной торговле и военном диалоге, а также ограничение участия Израиля в оборонной выставке и запрет на обучение офицеров ЦАХАЛ в Королевском колледже оборонных исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме, согласившись на сохранение ограниченного представительства. Во вторник Британия пригрозила выслать из Лондона 27 израильских дипломатов в ответ на действия Израиля. В прошлом месяце бывший президент США Дональд Трамп не стал мешать британскому правительству вводить санкции против Израиля.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Евкуров назвал Британию самой недружественной России страной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что Британия занимает первое место среди всех враждебных государств по своим политическим действиям.

    Лондон является лидером среди недружественных стран по отношению к России, считает Евкуров, передает ТАСС. «В политическом плане, если и не в военном, я думаю, что Великобритания стоит первая во всех недружественных нам действиях. Чего стоит один только визит Бориса Джонсона в 2022 году в Киев, когда руководство Украины уже согласилось на переговоры. А он убедил их, что этого делать нельзя», – заявил он в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    В прошлом месяце МИД назвал законной целью британские военные объекты на Украине.

    Летом Джонсон опроверг причастность к срыву мирных переговоров по Украине.

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    8 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций

    Британия внесла в санкционные списки банк «Столичный кредит» и «Зарубежнефть»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании включили в антироссийские перечни 26 физических и юридических лиц, в том числе несколько крупных российских компаний.

    Под новые британские рестрикции подпали банк «Столичный кредит», компании «Зарубежнефть», «ИНК-Капитал», «Прайм Топ» и «Планета», пишет ТАСС.

    Обновленный документ опубликован на сайте министерства иностранных дел Соединенного Королевства. Уточняется, что санкции также затронули ряд бизнесменов и фирм из Китая, Канады, Киргизии и Нидерландов.

    Кроме того, британское правительство ввело ограничения в отношении 12 торговых судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Лондон включил суда для перевозки СПГ в санкционный список против России.

    Весной Великобритания ввела ограничения против трех грузинских компаний за содействие Москве. Тогда же британские власти расширили антироссийский список на 18 позиций.

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    8 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Полиция Британии признала незаконными обыски у экс-принца Эндрю по делу Эпштейна

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция долины Темзы в ходе слушаний в Высоком суде Англии и Уэльса признала незаконность двух ордеров на обыск в домах бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

    Правоохранительные органы сознались, что предоставили неверную информацию Центральному уголовному суду Лондона, который в начале года разрешил провести следственные действия у брата короля Британии, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    О судебном процессе, который бывший принц инициировал против полиции, стало известно в начале октября. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор потребовал проверить законность выдачи ордеров на обыски в его бывшей резиденции на территории Виндзорского замка и в коттедже в королевском поместье Сандрингем.

    Бывший принц был задержан в феврале по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция проверяет информацию о том, что он передавал конфиденциальные сведения уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну во время работы специальным представителем страны по международной торговле.

    Спустя несколько часов после допроса брата монарха отпустили без предъявления обвинений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию.

    Весной правоохранительные органы начали расследовать его возможные секс-преступления.

    В феврале Карл III распорядился допустить следствие к документам родственника.

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    8 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Граждан Латвии задержали за проникновение на военную базу в Британии

    В Британии за проникновение на базу ВВС задержали двоих граждан Латвии

    Tекст: Ольга Иванова

    Британская полиция задержала двух граждан Латвии, которые пробрались на территорию базы королевских ВВС Молсуорт в графстве Кембриджшир.

    Двое проживающих в Британии граждан Латвии были задержаны за незаконное проникновение на базу королевских ВВС Молсуорт в графстве Кембриджшир, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

    В ночь на четверг мужчины проделали брешь в ограждении и проникли на военный объект. Внимание военной полиции привлек автомобиль, который задержанные оставили рядом с базой.

    Подозреваемым 36 и 32 года. Изначально их задержали за незаконное проникновение на запрещенную территорию и нанесение ущерба имуществу, однако теперь им также вменяют нарушение закона о национальной безопасности. Оба остаются под стражей в Кембриджшире.

    В полиции подчеркнули, что этот инцидент, по предварительным данным, не связан с событиями в конце сентября у авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир. Тогда были задержаны пять человек по подозрению в нарушении законов о терроризме, но позже они были отпущены под залог, а в их автомобилях не нашли взрывчатку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащего ВМФ Британии обвинили в работе на иностранное государство.

    В среду США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы.

    Британская полиция задержала двух человек за попытку проникнуть на военно-морскую базу.

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    8 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Британия открыла в Киеве бизнес-центр для оборонных предприятий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Британии сообщило об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для поддержки малых и средних британских предприятий, работающих в военной промышленности.

    В Киеве начал работу бизнес-центр для малых и средних британских оборонных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Британии. «На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям, промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли», – говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

    Отмечается, что новая площадка поможет британскому бизнесу выстраивать отношения с украинскими партнерами. Кроме того, центр предназначен для сбора информации о ситуации на местах, а также для совместных разработок, производства и инвестиций.

    Национальная дирекция по вооружениям, участвовавшая в создании центра, является частью оборонного ведомства Британии и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил.

    Ранее Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кадровый голод замедлил производство оружия на украинских предприятиях.

    До этого Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам.

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    8 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    Посольство в Лондоне исключило смену курса России из-за санкций Британии

    Посольство: Британские санкции не повлияют на курс России

    Tекст: Ольга Иванова

    Ограничительные меры Британии не заставят Москву изменить политический вектор, приоритетом которого остается защита национальных интересов, заявили в российском посольстве в Лондоне.

    Санкционное давление со стороны Лондона не приведет к изменению политики государства. «Россия не изменит свой курс: защита национальных интересов и устойчивое развитие остаются безусловными приоритетами», – подчеркнули в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    На прошлой неделе российское посольство назвало циничными новые ограничения Британии.

    В прошлом месяце МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

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    8 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Британия заплатила Palantir почти 20 млн долларов за расселение украинцев

    FT: Британия заплатила Palantir 19,7 млн долларов за расселение украинцев

    Tекст: Мария Иванова

    Британия в очередной раз продлила контракт с американской Palantir, заплатив в общей сложности 19,7 млн долларов за программное обеспечение для расселения украинских беженцев.

    Изначально компания предложила свои технологии для осуществления программы Homes for Ukraine на безвозмездной основе. Однако из-за отсутствия альтернативных поставщиков Лондон был вынужден ежегодно продлевать платное соглашение с корпорацией, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Общая сумма выплат достигла 15 млн фунтов стерлингов (19,7 млн долларов). Продление контрактов демонстрирует растущую зависимость британского правительства от американской фирмы при реализации крупных государственных программ, что вызывает серьезную обеспокоенность у местных политиков.

    По спонсорской схеме Homes for Ukraine в Великобританию перебрались более 170 тыс. украинцев. Чтобы воспользоваться программой, беженцы должны получить приглашение от лиц или организаций, готовых предоставить жилье, при этом принимающим британцам выплачивают 350 фунтов стерлингов ежемесячно.

    Деятельность Palantir вызывает острые споры в Европе из-за политических высказываний руководства и применения ее технологий силовыми структурами, отмечает Euractiv.

    Профсоюзы десятков европейских стран уже потребовали расторгнуть все контракты с компанией, предупредив, что сильная зависимость от американской корпорации создает угрозу суверенитету государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Грузии продлили социальные выплаты украинским беженцам.

    В феврале украинским беженцам с больным ребенком отказали в убежище в Британии.

    В прошлом году ФСБ сообщила о сборе «Британским советом» данных о войсках в Донбассе через беженцев.

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    8 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Конфликт на Ближнем Востоке лишил Британию половины резервного фонда

    FT: Резервный фонд Британии сократился вдвое из-за ближневосточного конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Резервный фонд государственного бюджета Великобритании уменьшился почти вдвое из-за последствий обострения на Ближнем Востоке, что может вынудить министра финансов Джона Хили объявить о повышении налогов.

    Резервный фонд в государственном бюджете Великобритании понизился почти вдвое и составил 12 млрд фунтов стерлингов (16 млрд долларов). Сокращение финансового буфера связано с более высокими затратами по займам и ускоряющейся инфляцией на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Представители британского правительства уточнили, что этот финансовый буфер играет роль резервного фонда на случай непредвиденных обстоятельств. Из-за его сокращения министр финансов Джон Хили 28 октября может сообщить о повышении налогов и урезании бюджетных расходов.

    Обострение на Ближнем Востоке привело к блокировке Ормузского пролива, который выступает ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа. Рост цен на топливо спровоцировал всплеск инфляции в развитых странах и вынудил регуляторов ужесточить монетарную политику, повысив стоимость заимствований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Британия и Евросоюз не договорились о мерах против дизельного кризиса.

    Весной химическая промышленность Европы стала разваливаться как карточный домик.

    В прошлом году Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века.

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    8 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Военнослужащего ВМФ Британии обвинили в работе на иностранное государство

    Tекст: Игорь Иножарский

    Члену Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Тедди Янгу предъявили обвинения в получении информации в интересах иностранного государства.

    Янгу 24 года. Он был арестован 6 октября по своему месту жительства в графстве Бедфордшир в результате расследования, проведенного контртеррористической полицией Лондона (CTPL), пишет The Guardian.

    Предполагаемые преступления были совершены в период с 26 ноября 2024 года по 21 мая прошлого года.

    «Это очень серьезные обвинения против действующего военнослужащего», – заявила глава CTPL Хелен Флэнаган. Она отметила, что полиция тесно сотрудничала с министерством обороны, чтобы принять меры для снижения потенциальных рисков.

    Издание подчеркивает, что арест и обвинения не связаны с недавним расследованием инцидента на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг служащего ВМФ Британии задержали за планы передать секретные сведения. В мае МИД Британии вызвал посла Китая из-за дела о шпионаже. В конце прошлого года МИ-5 в Британии подвергли критике в докладе о Скрипалях.

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    8 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Устаревшие законы лишили британские авиабазы защиты от беспилотников

    WSJ: Британские авиабазы оказались уязвимы перед атаками дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Передислокация американских бомбардировщиков B-1 с британской базы Фэрфорд показала незащищенность авиабаз Великобритании от беспилотников, пишут СМИ.

    Предполагаемый заговор с целью атаки на американские бомбардировщики выявил «ахиллесову пяту» в системе обороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Одной из причин уязвимости газета называет устаревшие законы, запрещающие военнослужащим сбивать дроны в общественных местах. Это значит, что беспилотник невозможно перехватить до тех пор, пока он не окажется прямо над территорией военной базы.

    Ранее сообщалось о выводе бомбардировщиков B-1 с базы Фэрфорд по распоряжению властей США из-за угрозы атаки дронов, якобы организованной иранским Корпусом стражей исламской революции. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг причастность Тегерана к инциденту возле авиабазы.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой, принимающей американские стратегические бомбардировщики. В конце сентября британская полиция заявила о «крупном инциденте» около объекта, задержав несколько человек по подозрению в причастности к террористической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы.

    Во вторник стало известно, что США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана. В тот же день президент США Дональд Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии.

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    8 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    Служащего ВМФ Британии задержали за планы передать секретные сведения

    Полиция: Служащего ВМФ Британии задержали за подготовку к передаче секретов

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранители задержали служащего военно-морского флота Великобритании Тедди Янга за планы передать иностранному государству секретные сведения.

    Служащий военно-морского флота Великобритании задержан за планы передать иностранному государству секретные сведения, передает РИА «Новости» со ссылкой на лондонскую полицию.

    «По итогам расследования лондонского департамента по борьбе с терроризмом 24-летнему мужчине предъявлены обвинения в нарушении Акта о национальной безопасности. Тедди Янг, служащий королевского военно-морского флота, был задержан», – говорится в заявлении ведомства.

    В период с ноября 2024 года по май 2025 года молодой человек вел подготовку к передаче секретной информации иностранному государству, зная, что это может нанести ущерб безопасности Великобритании. О каком государстве идет речь, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британский МИД вызвал посла Китая из-за дела о шпионаже.

    В конце прошлого года британскую контрразведку МИ-5 подвергли критике в докладе о Скрипалях.

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    8 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Британия переименовала консульство в Иерусалиме в миссию

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава МИД Британии Эд Милибэнд заявил, что генконсульство страны в Иерусалиме продолжит работу под названием UK Mission, Jerusalem, поскольку Лондон не признает за Израилем юридическое право закрыть это представительство.

    Эд Милибэнд сообщил, что британское генеральное консульство в Иерусалиме останется открытым и будет называться UK Mission, Jerusalem, отметив, что, по мнению Лондона, у Израиля нет юридических оснований для принудительного закрытия диппредставительства, которое действует в городе почти двести лет, передает Israel National News.

    Министр подчеркнул, что британское правительство по-прежнему считает Восточный Иерусалим оккупированной территорией, а новая миссия останется независимой и продолжит оказывать ключевые услуги и работать с палестинским населением. По его словам, достигнутые договоренности позволяют сохранить давнее дипломатическое присутствие Британии в городе и поддерживать курс на создание палестинского государства в рамках решения о двух государствах.

    Милибэнд уточнил, что, несмотря на сохранение здания, дипломатическое представительство будет действовать под иным названием, а часть сотрудников и членов их семей временно выведена из Иерусалима из-за опасений за их безопасность. Он пояснил, что без достигнутого с Израилем понимания Лондон не получил бы необходимых гарантий защиты персонала и помещений, поэтому некоторые дипломаты и их семьи были на время эвакуированы.

    По словам главы МИД, Британия намерена в ближайшие месяцы восстановить численность персонала миссии и не предпринимать ответных шагов в отношении Израиля, пока продолжаются содержательные переговоры. Он также подтвердил приверженность Лондона мерам, согласованным 8 сентября совместно с международными партнерами, которые, как он выразился, направлены на продвижение решения о двух государствах и обеспечение мира и безопасности для израильтян и палестинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме. Во вторник Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона на фоне спора вокруг консульства. В прошлом году Израиль пригрозил закрытием французского консульства в Иерусалиме из-за Палестины.

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    8 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Полиция Лондона задержала 700 человек по подозрению в кражах телефонов

    Полиция Лондона задержала более 700 подозреваемых в кражах мобильных телефонов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе масштабной операции по борьбе с кражами мобильных телефонов столичная полиция Лондона за сентябрь задержала более 700 человек.

    «В ходе крупнейшей в истории операции по борьбе с кражами телефонов столичная полиция за месяц задержала более 700 человек и изъяла сотни предположительно украденных мобильных телефонов», – заявили в пресс-службе правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

    Подозреваемым предъявлены обвинения в краже телефонов, грабеже и сбыте краденых вещей. Правоохранители отметили, что среди задержанных есть рецидивисты.

    Помимо телефонов, у подозреваемых были найдены и изъяты наркотики, холодное и огнестрельное оружие, десятки тысяч фунтов стерлингов наличными, а также более 110 нелегальных электровелосипедов.

    В лондонской полиции подчеркнули, что благодаря усилиям правоохранителей в августе количество инцидентов, связанных с кражами телефонов, снизилось до самого низкого уровня с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной полиция Британии не сумела раскрыть 92% краж со взломом.

    В прошлом году Британия возглавила рейтинг по числу краж мобильных телефонов в Европе.

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