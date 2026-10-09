Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Британских моряков обучили сбивать дроны с подлодок пожарными шлангами
Sun: Британские моряки научились защищать АПЛ от дронов шлангами
Личный состав военно-морских сил Британии обучают использовать пожарные рукава для защиты атомных субмарин от атак беспилотников из-за отсутствия на кораблях штатных систем противовоздушной обороны.
Струи воды под высоким давлением остаются единственным средством отражения воздушных атак на британских субмаринах класса Vanguard стоимостью 5,2 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Sun.
Корабли несут баллистические ракеты Trident 2, однако в качестве последней линии обороны вынуждены использовать шланги с брандспойтами. Их размещают на палубах на время пребывания подлодок на шотландской базе «Клайд». Издание отмечает, что субмарины наиболее уязвимы при всплытии и во время длительной стоянки в порту.
Предполагается, что напор воды позволит сбивать с траектории малогабаритные дроны. При этом представители британских военно-морских сил настаивают, что базы защищены физическими барьерами, патрулями и системами противодействия беспилотникам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британские коммандос отработали скрытную высадку с немецкой подводной лодки. СМИ сообщили о неготовности Лондона противостоять российской субмарине «Хабаровск». Британский монарх Карл III подарил Дональду Трампу колокол с разобранной подлодки.