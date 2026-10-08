Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Суд признал права Жукова и Потехина на семь песен группы «Руки Вверх!»
Жуков и Потехин отсудили права на песни «Малыш» и «Студент»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сергея Жукова и Алексея Потехина к издательству «Джем» и признал за ними исключительные права на семь песен группы «Руки Вверх!».
Суд постановил «признать за Жуковым и Потехиным права на музыкальные произведения: «Доброе утро», «Малыш», «Студент», «Последний поцелуй», «Двигай телом», «Бандито», «По кайфу»», передает РИА «Новости».
С издательства «Джем» также взыскали 21 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины в пользу истцов.
Ранее рассмотрение дела откладывалось для проведения повторной экспертизы дополнительного соглашения 2015 года к договору о передаче исключительных прав от 2003 года. Представитель Жукова заявила в суде, что «дополнительное соглашение 2015 года, по выводам экспертизы, изготовлено позже – уже в ходе разбирательства».
В конце сентября суд также признал за Жуковым и Потехиным права на фонограммы 12 песен из альбома 1998 года «Сделай погромче!» и на минусовки 25 музыкальных произведений 1998–1999 годов.
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