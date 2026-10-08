Суд признал права Жукова и Потехина на семь песен группы «Руки Вверх!»

Жуков и Потехин отсудили права на песни «Малыш» и «Студент»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд постановил «признать за Жуковым и Потехиным права на музыкальные произведения: «Доброе утро», «Малыш», «Студент», «Последний поцелуй», «Двигай телом», «Бандито», «По кайфу»», передает РИА «Новости».

С издательства «Джем» также взыскали 21 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины в пользу истцов.

Ранее рассмотрение дела откладывалось для проведения повторной экспертизы дополнительного соглашения 2015 года к договору о передаче исключительных прав от 2003 года. Представитель Жукова заявила в суде, что «дополнительное соглашение 2015 года, по выводам экспертизы, изготовлено позже – уже в ходе разбирательства».

В конце сентября суд также признал за Жуковым и Потехиным права на фонограммы 12 песен из альбома 1998 года «Сделай погромче!» и на минусовки 25 музыкальных произведений 1998–1999 годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд лишил продюсера Андрея Разина прав на песни группы «Ласковый май».

Верховный суд отклонил его жалобу на это решение.

Обладатели прав на патриотические песни подали в суд на певца Митю Фомина.