Полиция Баварии применила дроны и вертолеты для поиска пумы у аэропорта

DPA: Полиция Баварии задействовала дроны и вертолеты для поиска пумы

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники полиции в среду осматривали природоохранный парк Нотцингер-Моос, где ранее видели животное. В операции участвовали беспилотники и вертолеты, а с наступлением темноты применялись тепловизоры, однако найти пуму пока не удалось, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

Также сообщается, что один из сотрудников охранного предприятия заявил, что видел хищника на камере наблюдения, но проверка показала, что это была обычная домашняя кошка.

Администрация округа Эрдинг призвала жителей к осторожности после того, как местный охотник заснял неизвестное животное на видео с помощью камеры ночного видения. Эксперт, проанализировав запись, предположил, что в кадр попала пума, хотя точный вид животного пока не подтвержден.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду администрация округа Эрдинг призвала жителей к осторожности из-за возможного появления пумы.

В прошлом месяце губернатор Забайкальского края ввел режим повышенной готовности из-за диких животных.