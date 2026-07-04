Захарова назвала кражу памятника Пушкину в ФРГ бескультурьем

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова написала в Telegram, что практика «культуры отмены» в Европе рождает бескультурье и подпитывает человеконенавистническую идеологию.

Захарова напомнила, что памятник был создан российским скульптором Григорием Потоцким и в 1994 году подарен Хемеру городом-побратимом Щёлково для укрепления культурного диалога и дружбы народов. По ее словам, посольство России в Германии уже прокомментировало инцидент, находится в контакте с правоохранительными органами, а сама ситуация производит обескураживающее впечатление.

Дипломат сопоставила кражу с «войной с памятниками» в Польше и странах Балтии против мемориалов и захоронений воинов Красной армии, назвав происходящее переносом этой практики и на Германию. Она напомнила о нацистском прошлом страны, где с сжигания книг и запрета искусства начался путь к массовому уничтожению людей, отметив, что в Северном Рейне – Вестфалии книги жгли уже с мая 1933 года. Захарова связала нынешние процессы и с действиями киевских властей, подчеркнув, что поддерживаемый в том числе Берлином киевский режим уничтожает русскую классику, отменяет русскую музыку и кино и почти полностью запрещает русский язык в основных сферах жизни. По ее словам, многие не сомневаются, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение крадут будущее у поколений украинцев.

Российские дипломаты уже осмотрели место кражи, передало генеральное консульство России в Бонне. Там констатировали, что ущерб скульптурному комплексу значителен: на площадке остались только опора и стальная конструкция, удерживавшая фигуру поэта. Дипмиссия выразила надежду на оперативное расследование, установление и задержание виновных, подчеркнув, что памятник долгие годы служил символом значимости русского культурного наследия в Германии, передает ТАСС.

Генконсульство напомнило, что всего месяц назад, ко Дню русского языка, у монумента Пушкину проходило памятное мероприятие с участием дипломатов и соотечественников, которые возлагали цветы и читали стихи поэта.

Захарова выразила надежду, что памятник обнаружат и вернут на место, добавив, что в противном случае активно поощряющие русофобию немецкие власти фактически вынесут приговор сами себе, тогда как великое наследие Пушкина от происходящего не потускнеет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком городе Хемер неизвестные злоумышленники похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина, установленную более 30 лет назад.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила об активизации в Прибалтике, Польше и на Украине кампании по уничтожению советского и российского мемориального наследия под предлогом спецоперации.

В мае 2026 года Захарова на фестивале «Интермузей. БРИКС+» в Москве заявила о росте на Западе неоварварства, связанного с практикой «отмены» культуры и искусства и введением санкций против деятелей этих сфер.