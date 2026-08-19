Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
В суд Москвы подан иск к певцу Глызину об установлении отцовства
Суд в Москве зарегистрировал иск к певцу Алексею Глызину об установлении отцовства
Предполагаемая внебрачная дочь артиста Алексея Глызина обратилась в суд для официального подтверждения родства после проведенной телевизионной экспертизы.
В столичный суд поступил иск в отношении певца Алексея Глызина. В имеющихся судебных документах указано, что дело касается установления отцовства, пишет РИА «Новости».
Истцом по данному производству выступает гражданка А. Глызина. На данный момент дата первого судебного заседания еще не определена.
Ранее в рамках телешоу состоялась встреча музыканта с Анной Глызиной, которую представили публике как его внебрачную дочь. Впоследствии в эфире другой программы огласили результаты ДНК-теста. Генетическая экспертиза с вероятностью 99,9% подтвердила, что певец является биологическим отцом девушки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Алексей Глызин посетил похороны бывшего гитариста группы «Любэ» Юрия Рыманова.
До этого московский суд отказался признавать художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка. Ранее Конституционный суд России направил на пересмотр дело о доказательстве родства с отцом по результатам генетической экспертизы.