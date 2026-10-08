Обломки дрона повредили здание предприятия в Краснодаре

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Краснодаре обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Фрагменты беспилотника повредили здание», – сообщил штаб в Max.

В результате падения обломков произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Краснодаре предупредили об атаке беспилотников.

В воскресенье при пожаре из-за падения беспилотника на Кубани пострадали три человека.

На прошлой неделе в школах Краснодара вводили меры безопасности из-за атаки дронов.