Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Обломки дрона повредили здание предприятия в Краснодаре
В Краснодаре обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории одного из предприятий, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.
«В Краснодаре обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Фрагменты беспилотника повредили здание», – сообщил штаб в Max.
В результате падения обломков произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Краснодаре предупредили об атаке беспилотников.
В воскресенье при пожаре из-за падения беспилотника на Кубани пострадали три человека.
На прошлой неделе в школах Краснодара вводили меры безопасности из-за атаки дронов.