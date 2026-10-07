Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Склад украинского издательства «Книголав» уничтожили в Киеве
Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении склада украинского книжного издательства «Книголав» в Киеве.
Предыдущий склад компании также был уничтожен, после чего она переехала, но удар пришелся и по новому адресу, сообщил Рожин в своем канале в Max.
Эксперт отметил, что данное издательство активно поддерживает насильственную украинизацию и занимается выпуском бандеровской литературы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Киева провели ночь в метро из-за угрозы ударов беспилотников. В тот же день в Киевской области получили повреждения склады вооружения и Трипольская ТЭС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Вооруженных сил России стали возмездием за украинские удары.