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В Раде назвали заложенный в бюджет прожиточный минимум «заморозкой бедности»
Депутат Рады Гетманцев назвал заложенный в бюджет минимум заморозкой бедности
Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что предложенный правительством Украины в проекте бюджета на 2027 год уровень прожиточного минимума является заморозкой бедности.
«Считаю, что предложенный кабмином прожиточный минимум является заморозкой бедности», – заявил Гетманцев, комментируя параметры проекта бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское СМИ The Page.
По словам депутата, в проекте документа прожиточный уровень установлен в размере 3691 гривны (82,19 доллара), что не соответствует реалиям.
Гетманцев отметил, что подал поправки в государственный бюджет, предполагающие установку с 1 января 2027 года прожиточного минимума на одного человека в размере 7,2 тыс. гривен (160,3 доллара).
Проект государственного бюджета Украины на следующий год предполагает дефицит в 37 млрд долларов и рост государственного долга до 276 млрд долларов. По данным министерства финансов Украины, общие расходы страны составят 161,2 млрд долларов, из которых 108,3 млрд долларов, или 67,2%, планируется направить на обеспечение армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Украины анонсировал сокращение 4 тыс. должностей в органах власти.
На прошлой неделе глава украинского кабмина заявил о режиме максимальной экономии.
В прошлом месяце Киев заложил миллионы долларов на имидж при огромном дефиците бюджета.