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Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»
Telegraph: Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»
Британские консерваторы планируют потратить 10 млрд фунтов стерлингов на создание собственной системы противовоздушной обороны, получившей название «Щит Британии», пишет газета Telegraph.
Британская Консервативная партия обещает создать в стране систему противовоздушной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу», передает РИА «Новости». Проект получил название «Щит Британии» (Britannia Shield).
«Британия будет защищена куполом по типу израильского «Железного купола» в рамках планов, которые представят консерваторы», – отмечает издание Telegraph.
Стоимость высокотехнологичного комплекса оценивается в 10 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 13,2 млрд долларов. Система будет включать радиолокационные станции для обнаружения угроз, вычислительные центры для расчета траекторий и пусковые установки с ракетами-перехватчиками.
По данным СМИ, эта программа станет одной из крупнейших для Британии со времен холодной войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британское военное руководство заявило об уязвимости страны перед ракетными атаками.
В США из-за проблем с финансированием под угрозой остановки оказалась разработка противоракетного щита «Золотой купол».
Ранее Дональд Трамп пообещал развернуть над Соединенными Штатами аналогичную израильской систему ПРО.