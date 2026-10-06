«Единая Россия» подвела итоги конкурса военно-исторических диорам

«Единая Россия» назвала победителей конкурса «История в деталях»

Tекст: Елизавета Шишкова

Партия «Единая Россия» объявила результаты конкурса музеев «Военно-исторические диорамы: история в деталях», в котором участвовали свыше 1200 образовательных организаций из 75 регионов, при этом на федеральный этап вышли 140 музеев из 73 регионов и шесть музеев вузов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«От имени организаторов выражаю искреннюю благодарность всем за активное участие, стремление лучше узнать историю своей малой родины, творческий подход к воплощению исторических сюжетов. Ваша вовлечённость и командная работа, яркие творческие решения в созданных вашими руками диорамах, сделали этот конкурс интересным и эмоционально насыщенным», – подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин.

Он добавил, что в октябре стартует народное голосование, которое продлится до декабря, в ходе которого все желающие смогут увидеть военно-исторические диорамы участников, ознакомиться с процессом их создания и проголосовать за любые три конкурсные работы в каждой номинации, а победителей определят большинством голосов.

В номинациях «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей» 93 музея заняли призовые места по федеральным округам, также определены дополнительные призёры с двумя вторыми и тремя третьими местами, а музеи средних общеобразовательных организаций, вошедшие в число призёров, получат на развитие до 500 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе по Народной программе «Единой России» откроют 12 новых школ для талантливых детей, предусмотренных проектом партии «Единой России».

В апреле «Единая Россия» представила планы по развитию партийного проекта «Историческая память».