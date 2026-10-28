Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Суд в Москве заочно арестовал начальника футбольного клуба «Химки» Джиоева
Мещанский суд Москвы заочно арестовал начальника футбольного клуба «Химки» Хасана Джиоева, объявленного в розыск по делу о даче взятки ради победы над «Аланией» в 2023 году, сообщается в столичной судебной картотеке.
Суд 28 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал Джиоеву меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».
Джиоеву инкриминируется оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении пятерых фигурантов, обвиняемых в подкупе арбитра во время футбольного матча между «Химками» и «Аланией» в 2023 году. Джиоев объявлен в международный розыск.
По данным следствия, Джиоев намеревался обеспечить победу своей команде в игре против «Алании», состоявшейся 20 ноября 2023 года в Грозном. Находясь в Чечне, он через посредника предложил главному арбитру 2 млн рублей за влияние на исход встречи. Судья согласился из корыстных побуждений и получил обещанные средства после матча.