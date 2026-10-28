  • Новость часаПесков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    25 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 22:27 • Новости дня

    Суд в Москве заочно арестовал начальника футбольного клуба «Химки» Джиоева

    Tекст: Антон Антонов

    Мещанский суд Москвы заочно арестовал начальника футбольного клуба «Химки» Хасана Джиоева, объявленного в розыск по делу о даче взятки ради победы над «Аланией» в 2023 году, сообщается в столичной судебной картотеке.

    Суд 28 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал Джиоеву меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Джиоеву инкриминируется оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении пятерых фигурантов, обвиняемых в подкупе арбитра во время футбольного матча между «Химками» и «Аланией» в 2023 году. Джиоев объявлен в международный розыск.

    По данным следствия, Джиоев намеревался обеспечить победу своей команде в игре против «Алании», состоявшейся 20 ноября 2023 года в Грозном. Находясь в Чечне, он через посредника предложил главному арбитру 2 млн рублей за влияние на исход встречи. Судья согласился из корыстных побуждений и получил обещанные средства после матча.

    28 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания

    МИД Китая высоко оценил извинения футболиста Мбаппе за оскорбительные шутки

    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    @ Federico Titone/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин высоко ценит извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Китайская сторона с уважением отнеслась к словам раскаяния французского спортсмена за необдуманные комментарии интернет-мемов с его изображением, передает РИА «Новости».

    «Мы высоко ценим принесенные им извинения», – заявил Го Цзякунь.

    При этом дипломат не стал отвечать на вопрос о том, помогут ли слова Мбаппе смягчить бойкот со стороны китайских организаций и негативную реакцию жителей государства.

    Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью футболиста, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес КНР при обсуждении интернет-мемов. По сообщениям западных изданий, шутка была связана с одним из исторических политических деятелей Китая. В результате несколько местных компаний разорвали соглашения со спортсменом, а новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили все связанные с ним материалы. Позднее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения китайскому народу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения Килиана Мбаппе перед китайскими болельщиками со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий испанского «Реала» принес извинения после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Ранее новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с французским футболистом.

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    26 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

    Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан, передает ТАСС. Голы забили Матвей Родионов (8-я минута), Илья Храбрый (14), Матвей Абдулхаликов (32) и Анатолий Цимин (35).

    Российская команда выиграла все пять матчей на групповом этапе. Ранее сборная разгромила команды Судана (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистана (8:0).

    Турнир проходит в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут. Победители групп выходят в высший дивизион плей-офф, где делятся на пары. Российская сборная выступает под эгидой ФИФА с национальным флагом и гимном впервые с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу юношеская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Судана.

    В сентябре Российский футбольный союз сообщил, что российские юноши впервые за четыре года сыграют на турнире ФИФА под государственным флагом и с национальным гимном.

    Летом ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    27 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Схему вывоза военных-дезертиров за границу раскрыли на Украине

    На Украине военным помогали бежать за границу за 12 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) раскрыла схему вывоза дезертиров за границу, участники которой брали по 12 тыс. долларов с человека за помощь в побеге.

    Группа лиц из Харьковской области помогала военным дезертировать, вывозила их из зоны боевых действий и организовывала незаконное пересечение границы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинскую погранслужбу.

    Услуги предлагал администратор тематического Telegram-канала. Подозреваемые доставляли военных на автомобилях к месту сбора в городе Умань Черкасской области, откуда планировалось везти их к приграничью.

    Двух организаторов перевозок задержали и обвинили в содействии дезертирству, прокуратура запросила для них арест. Администратор канала и другие соучастники разыскиваются, следствие продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней.

    В пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования работников.

    В четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о покупке украинскими военнообязанными детей у многодетных семей для выезда за границу и уклонения от мобилизации.

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    26 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Футболисты «Локомотива» вернулись на базу после атаки беспилотника на поезд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский футбольный клуб «Локомотив» в полном составе вернулся на тренировочную базу после атаки дрона на пассажирский поезд в Воронежской области, сообщили в самом ФК.

    «На фоне появившейся информации в СМИ «Локомотив» сообщает, что команда в полном составе вернулась в расположение тренировочной базы и приступила к подготовке к матчам Кубка и чемпионата России. Все службы клуба проявили оперативные, слаженные и профессиональные действия. «Локомотив» выражает отдельную благодарность Российской премьер-лиге и руководству «Факела» за поддержку», – сообщил клуб в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник РЖД сообщили о повреждении вагона поезда Анапа – Москва в результате атаки беспилотника в Воронежской области.

    Позднее выяснилось, что в атакованном составе находились игроки столичного футбольного клуба «Локомотив».

    В воскресенье губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил о гибели машиниста грузового поезда из-за удара украинского дрона в Новозыбкове.

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    26 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Суд утвердил конфискацию 10,6 млн рублей у экс-главы Минсельхоза Карелии

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный суд Карелии оставил без изменения решение суда первой инстанции о конфискации 10,6 млн рублей, полученных в качестве взятки, у бывшего министра сельского хозяйства республики Владимира Лабинова.

    Инстанция отклонила жалобу защиты на решение об обращении незаконно полученных средств в доход государства, передает ТАСС. В феврале 2025 года Петрозаводский городской суд признал Владимира Лабинова виновным по делу о коррупции. Бывшего главу ведомства приговорили к 15 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 106,4 млн рублей.

    Общая сумма взяток, полученных экс-министром, составила 10,6 млн рублей. Суд первой инстанции постановил конфисковать эти деньги в полном объеме, после чего защита попыталась оспорить приговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.

    В апреле суд конфисковал 45 млн рублей у бывшего заместителя министра обороны Павла Попова.

    В феврале бывшего министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева признали виновным в получении взяток и превышении полномочий.

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    26 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Прокурор запросил 15 лет колонии экс-главе Минздрава Архангельской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 млн рублей для бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.

    Герштанский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и подозревается в получении взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС. «Запрошено 15 лет колонии строгого режима, штраф в 400 млн рублей, а также запрет занимать госдолжности на 12 лет», – сообщили в Октябрьском районном суде Архангельска.

    Бывший министр возглавлял ведомство с 2020 года и ушел в отставку 19 сентября 2025 года. Через два дня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Обвинение также запросило 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей для бывшего директора регионального ГУП «Фармация» Алексея Литвинюка, которого обвиняют в передаче особо крупной взятки. Ему хотят запретить занимать госдолжности в течение шести лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд назначил реальный тюремный срок бывшему министру природных ресурсов Оренбургской области Александру Самбурскому по делу о взятках.

    В апреле бывший руководитель фармдистрибьютора «Профитмед» Дмитрий Свирин получил семь с половиной лет лишения свободы за крупное мошенничество.

    В сентябре прошлого года бывшего главу архангельского Минздрава заключили под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

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    27 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Дорожники задержаны в Челябинске по делу о нарушениях на трассе М-5 «Урал»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Челябинске задержали сотрудников челябинского филиала Уралуправтодора и управления дорог «Южный Урал» по делу о нарушениях на сумму более 110 млн рублей при реконструкции трассы М-5 «Урал».

    Сотрудники региональных управлений ФСБ и ГСУ СК задержали четырех человек. В их числе начальник отдела подготовки строительства, развития и ремонта автомобильных дорог челябинского филиала Уралуправтодора, а также бывший начальник отдела капитального строительства и бывший главный инженер управления дорог «Южный Урал», пишет ТАСС.

    В отношении них возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По версии силовиков, с 2018 по 2020 год они приняли работы по строительству и реконструкции трассы М-5 «Урал» стоимостью 3,2 млрд рублей с нарушениями и отклонениями от проекта. Ущерб оценивается не менее чем в 110 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику правового управления регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта за растрату при строительстве трасс.

    В марте в Челябинске задержали двух чиновников по подозрению в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету в 150 млн рублей.

    В мае прошлого года ФСБ задержала главу правового управления регионального минтранса Анну Курьянову и главу ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталью Чеснокову по делу о растрате.

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    27 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»

    Англичанин Гарри Кейн получил «Золотой мяч»

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»
    @ IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus / Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн получил престижную награду «Золотой мяч» как лучший футболист прошедшего сезона.

    Торжественная церемония вручения наград прошла в лондонском театре «Палладиум», передает РИА «Новости» со ссылкой на France Football.

    Приз английскому форварду передал двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. В сезоне-2025/26 Кейн забил 73 гола в 65 матчах за клуб и сборную Англии, с которой занял третье место на чемпионате мира 2026 года.

    Среди женщин третий «Золотой мяч» в карьере получила испанка Алексия Путельяс, представляющая «Барселону». Возглавляющий сборную Испании по футболу Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сезона, а лучшим наставником женских команд стал Пере Ромеу.

    Голкипер сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял четвертое место в голосовании за приз лучшему вратарю сезона. Обладателем этой награды стал выступающий за «Атлетик» испанец Унаи Симон, выигравший в 2026 году чемпионат мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голкипер сборной России Матвей Сафонов оказался в числе претендентов на звание лучшего вратаря года. В августе он занял десятое место в списке лучших вратарей мира по версии телеканала ESPN.

    В июле форвард Англии Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов мира.

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    27 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Футболист ПСЖ Кварацхелия перенес операцию после разрыва связки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия успешно перенес хирургическое вмешательство после разрыва крестообразной связки.

    Операция на правом колене прошла в больнице «Аспетар» в Дохе, спортсмен приступит к реабилитации, сроки которой пока не разглашаются, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Вингер порвал переднюю крестообразную связку во время матча с испанской «Барселоной» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2.

    Кварацхелии 25 лет, он перешел в ПСЖ зимой 2025 года. Ранее грузин выступал за московский «Локомотив», казанский «Рубин», итальянский «Наполи» и ряд других команд. Вместе с «Локомотивом» спортсмен стал победителем Кубка России, а с «Наполи» дважды выиграл чемпионат Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе французский клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над испанской «Барселоной» со счетом 4:2.

    В мае грузинский полузащитник парижского клуба удостоился награды лучшего игрока Лиги чемпионов.

    В марте Хвича Кварацхелия стал новым капитаном сборной Грузии.

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    26 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Главе «Нармяспрома» продлили арест по делу о поставках тушенки для СВО

    Суд продлил арест гендиректору «Нармяспрома» за хищения на поставках для СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Военный суд продлил до февраля арест генеральному директору ООО «Нармяспром» Алексею Баранову по делу о масштабных хищениях при поставках мясных консервов в зону спецоперации.

    Срок содержания под стражей генерального директора ООО «Нармяспром» Алексея Баранова продлен до 10 февраля 2027 года, передает РИА «Новости».

    Главное военное следственное управление расследует дело о хищении 700 млн рублей. Помимо Алексея Баранова, по делу арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, коммерческий директор «Нармяспрома» Дмитрий Вислобоков и предприниматель Дмитрий Мизгир.

    В розыск объявлены генеральный директор МПК «Селятино» Артем Барышков и технолог Зинаида Грищук.

    По версии следствия, фигуранты снизили стоимость тушенки за счет использования более дешевых ингредиентов, не предусмотренных стандартами. Комплексная экспертиза подтвердила несоответствие поставленной продукции ГОСТу, однако обвиняемые не признают свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу коммерческого директора компании «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова решили отправить на госпитализацию из следственного изолятора.

    В пятницу следствие отклонило ходатайство защиты о переквалификации обвинения Вислобокову.

    На прошлой неделе в рамках расследования назначили судебную бухгалтерскую экспертизу.

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    27 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Чиновников в Ростовской области заподозрили в продаже мест на закрытых кладбищах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Шахты Ростовской области силовики пресекли деятельность муниципальных служащих, которые вместе с коммерсантами за денежное вознаграждение организовывали похороны на закрытых кладбищах, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    По версии следствия, подозреваемые в сговоре с представителями коммерческих структур за деньги производили захоронения на недействующих кладбищах города, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

    «В настоящее время проводятся обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в администрации города Шахты», – рассказали в пресс-службе управления.

    В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева.

    В прошлом году в связи с превышением им полномочий и ограничением конкуренции началось еще одно расследование.

    В начале прошлого года УФСБ по Ростовской области завело дело о превышении полномочий против министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.

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    27 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Бывший чиновник в Китае получил смертный приговор за взятки на 65 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший член парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймин приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года за коррупционные преступления.

    Суд в Китае признал бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина виновным во взяточничестве на сумму более 65,4 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Следствие установило, что с 1998 по 2025 год подсудимый пользовался служебным положением на различных должностях для незаконного обогащения. Ван Хуэймин приговорен к пожизненному лишению политических прав, а все его личное имущество подлежит изъятию в пользу государства.

    Отмечается, что если после истечения двухлетней отсрочки смертный приговор будет заменен на пожизненное лишение свободы, бывший чиновник не получит права на условно-досрочное освобождение.

    В январе председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию с коррупцией в стране сложной и напряженной. Он призвал решительно искоренять взяточничество на всех уровнях и лишать злоумышленников укрытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    Летом бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии по аналогичному обвинению.

    В прошлом году китайский суд назначил смертную казнь другому высокопоставленному чиновнику за взятки на сумму почти 48 млн долларов.

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    26 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Экс-совладельцы концерна «Покровский» заочно получили по 24 года за рейдерство

    Экс-совладельцев концерна «Покровский» заочно приговорили к 24 годам тюрьмы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд в Москве заочно приговорил бывших совладельцев концерна «Покровский» Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко к 24 годам лишения свободы каждого по делу о рейдерском захвате агрокомплекса «Кущевский», сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Коровайко назначено 24 года колонии строгого режима со штрафом около 303 млн рублей, Чебанову – 24 года колонии строгого режима со штрафом около 432 млн рублей», – заявил источник РИА «Новости».

    Коровайко и Чебанов признаны виновными в организации преступного сообщества, вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.

    Кроме того, конфискованы средства в размере почти 178 млн рублей, удовлетворен иск о компенсации морального вреда на 150 млн рублей. Арест на имущество фигурантов сохранен. Ранее активы лидеров ОПГ и связанных с ними лиц на сумму более 500 млрд рублей были обращены в доход государства. В настоящее время Коровайко и Чебанов находятся в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Москве приговорил участника банды «Покровские» Сергея Ечкалова к 20 годам колонии строгого режима по делу о попытке рейдерского захвата агрокомплекса.

    Бывший вице-губернатор Кубани Андрей Коробка и экс-депутат регионального парламента оказались замешаны в незаконном присвоении активов крупного сельскохозяйственного предприятия. За несколько дней до этого при обыске в усадьбе Коробки обнаружили миллионы в валюте и рублях.

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    27 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    В Китае инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей

    В Китае завели дела о коррупции против 73 руководителей высокого уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая за девять месяцев 2026 года инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    За первые девять месяцев 2026 года антикоррупционные ведомства Китая завели дела о нарушениях на 73 чиновников министерского и провинциального уровня, передает ТАСС со ссылкой на Центральную комиссию Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

    Всего за этот период органы контроля получили свыше 3,5 млн обращений о возможных нарушениях, на основании которых в стране инициировали 800 тыс. расследований. В число подозреваемых вошли 4,2 тыс. руководителей управлений и департаментов, а также 34 тыс. государственных служащих уездного звена.

    Различным дисциплинарным взысканиям с января по сентябрь подверглись 680 тыс. человек. Из них 505 тыс. были наказаны по партийным вопросам, а еще 222 тыс. понесли административную ответственность. Эти санкции затронули 105 высокопоставленных руководителей и десятки тысяч чиновников среднего звена.

    Масштабная кампания по борьбе с коррупцией в КНР активно ведется с 2012 года. В январе председатель КНР Си Цзиньпин распорядился дополнительно активизировать меры против нарушителей в течение пятнадцатой пятилетки, рассчитанной на 2026–2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Китае вынесли смертный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Сун Чаохуа за получение взяток на общую сумму более 21 млн долларов.

    Также двустороннее сотрудничество между Россией и Китаем продолжило уверенно развиваться благодаря совместным стратегическим усилиям государств.

    Кроме того, президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

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