Израильская Arkia получила разрешение на эвакуацию граждан из Дубая

Ynet: Израильская Arkia получила разрешение на вывозные рейсы из Дубая

Tекст: Мария Иванова

Arkia также изучает возможность проведения трех дополнительных вывозных рейсов из Дубая сверх запланированных двух, передает Ynet.

Ранее авиакомпания El Al отменила все эвакуационные рейсы из Дубая в Тель-Авив, намеченные на 2 октября, поскольку до сих пор не получила разрешение на посадку самолетов в Дубае. Авиакомпания Israir также еще не приступила к продаже билетов на вывозные рейсы из ОАЭ, отмечает ТАСС.

Израильские перевозчики собирались начать эвакуационные рейсы из ОАЭ 2 октября в связи с тем, что Flydubai приостановила полеты в Тель-Авив с 1 октября после инцидента на борту. Утром в пятницу израильские авиакомпании должны были отправить пустые самолеты из аэропорта Бен-Гурион в Дубай, чтобы затем забрать пассажиров, которые сами оплатили бы билеты. Расходы на перелет пустых самолетов планировало компенсировать Государство Израиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением на борту.

Глава Минобороны Израиля назвал инцидент терактом. В тот же день эвакуационный рейс Flydubai прибыл в Израиль.