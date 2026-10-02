  • Новость часаСК завел дело о присвоении США денег бизнесмена Малофеева для финансирования ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру
    СК завел дело о присвоении США денег бизнесмена Малофеева для финансирования ВСУ
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    Швеция пригрозила превратить Готланд в ударный плацдарм
    Евросоюз исключил вступление Украины в 2027 году
    Продавцы Ozon получили отсрочку по налогам из-за атак беспилотников
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    0 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    2 октября 2026, 10:40 • Новости дня

    Израильская Arkia получила разрешение на эвакуацию граждан из Дубая

    Ynet: Израильская Arkia получила разрешение на вывозные рейсы из Дубая

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская авиакомпания Arkia получила разрешение на выполнение вывозных рейсов для соотечественников из Дубая и планирует совершить по одному полету 2 и 3 октября.

    Arkia также изучает возможность проведения трех дополнительных вывозных рейсов из Дубая сверх запланированных двух, передает Ynet.

    Ранее авиакомпания El Al отменила все эвакуационные рейсы из Дубая в Тель-Авив, намеченные на 2 октября, поскольку до сих пор не получила разрешение на посадку самолетов в Дубае. Авиакомпания Israir также еще не приступила к продаже билетов на вывозные рейсы из ОАЭ, отмечает ТАСС.

    Израильские перевозчики собирались начать эвакуационные рейсы из ОАЭ 2 октября в связи с тем, что Flydubai приостановила полеты в Тель-Авив с 1 октября после инцидента на борту. Утром в пятницу израильские авиакомпании должны были отправить пустые самолеты из аэропорта Бен-Гурион в Дубай, чтобы затем забрать пассажиров, которые сами оплатили бы билеты. Расходы на перелет пустых самолетов планировало компенсировать Государство Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением на борту.

    Глава Минобороны Израиля назвал инцидент терактом. В тот же день эвакуационный рейс Flydubai прибыл в Израиль.

    1 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    В МИД России заявили об ухудшении обстановки в Йемене

    МИД: Обстановка в Йемене только ухудшается

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил об обострении ситуации в Йемене, что мешает мирному урегулированию конфликта.

    Возобновление боевых действий в регионе не способствует политико-дипломатическому решению конфликта, передает РИА «Новости». «Боевые действия, которые возобновились в Йемене, конечно же, не способствуют выходу… на политико-дипломатическое решение этого конфликта, речь о котором ведется давно, и планы в отношении которого… и надежды существуют до сих пор», – заявил Алимов в ходе пресс-конференции.

    Дипломат подчеркнул, что Москва призывает спецпредставителей ООН активизировать усилия. Это необходимо для стимулирования сторон к реализации предложенной Саудовской Аравией дорожной карты.

    По словам замминистра, текущие дискуссии подтверждают необходимость создания системы коллективной безопасности на Ближнем Востоке. Россия уже предложила соответствующую концепцию странам Персидского залива, при этом не навязывая ее и признавая лидирующую роль государств региона в урегулировании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль предупредил о риске масштабной эскалации конфликта в Йемене.

    Йеменское движение хуситов атаковало беспилотниками стратегические объекты в Саудовской Аравии.

    Власти королевства столкнулись с острым дефицитом ракет-перехватчиков для отражения ударов.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Нидерланды отказались лечить детей из сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Нидерландов отказались принимать детей из сектора Газа на лечение, однако продолжат финансировать медицинскую помощь для них в Иордании, сообщил министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Сьерд Сьердсма.

    Правительство Нидерландов приняло решение прекратить доставку детей из сектора Газа в королевство для прохождения лечения, заявил Сьердсма, передает ТАСС. «Мы не привозим детей в Нидерланды. Я не считаю это сложным выбором», – заявил министр.

    При этом он добавил, что кабинет министров не выступает против медицинской эвакуации, а правящая коалиция не блокирует этот процесс. Нидерланды продолжат финансировать специальную программу в Иордании, которая позволит оказать необходимую помощь 250 больным детям из Газы.

    Предыдущее правительство под руководством премьера Дика Схофа выделило 25 млн евро на эти цели, и тогда в страну привезли пятерых маленьких пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году правительство Германии отказалось принимать на лечение больных детей из сектора Газа.

    В феврале госслужащие Нидерландов провели в Гааге акцию протеста против израильской политики в палестинском анклаве.

    Летом прошлого года премьер-министр Дик Схоф сообщил об отставке всего нидерландского правительства из-за распада правящей коалиции.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Британии Хьюго Шортеру из-за обвинений в подготовке диверсии на военной базе Соединенного Королевства.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии в Тегеране Хьюго Шортера. Дипломату выразили решительный протест из-за обвинений британского руководства в причастности Исламской республики к попытке диверсии на военной базе, передает ТАСС.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи категорически отверг утверждения Лондона. «Эти обвинения голословны и нелепы», – подчеркнул дипломат.

    По словам Тахт-Раванчи, пропагандистская кампания британских властей призвана отвлечь внимание от ответственности Лондона за предоставление своих военных объектов для действий США и Израиля против Ирана. Он потребовал от Британии официальных разъяснений и пересмотра курса в отношении Тегерана. Британский посол заверил, что передаст ноту протеста руководству своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские спецслужбы начали проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы Фэрфорд в графстве Глостершир.

    Посольство Исламской республики в Лондоне решительно осудило подобные спекуляции местных средств массовой информации.

    Позже глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи полностью отверг связь своей страны с задержанием подозреваемых у военного объекта.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке

    Tекст: Ольга Иванова

    Нидерланды вывели войска из Ирака после 12 лет участия в международной антитеррористической коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

    Нидерланды завершили участие в международной операции Inherent Resolve против террористической группировки «Исламское государство» в Ираке, передает ТАСС. Министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус сообщила, что миссия подошла к концу.

    «Операция Inherent Resolve в Ираке завершена. Более 6,3 тыс. нидерландских военнослужащих на протяжении последних 12 лет совместно с международными партнерами участвовали в вытеснении террористов ИГ в Ираке, зачастую в сложных условиях», – написала она в соцсетях.

    Страна присоединилась к антитеррористической кампании под руководством США в октябре 2014 года. Операция в Ираке прекращена, однако миссия продолжает свою деятельность в Сирии. Королевство также участвует в отдельной миссии НАТО по подготовке и консультированию иракских сил безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции.

    Американские военные завершили вывод войск с авиабазы в Эрбиле.

    Италия прекратила свое 12-летнее военное присутствие в этой стране.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Американский авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток

    Al Jazeera: Авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский авианосец «Теодор Рузвельт» вместе со своей ударной группой покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Корабли прибудут в район Ирана к концу ноября, сообщил американский чиновник Al Jazeera, передает РИА «Новости». По его словам, к этому времени вблизи Ирана будут развернуты три авианосца и две десантные группы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

    Во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    В пятницу Москва и Тегеран подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана закупило турецкие ракетные системы Barbaros

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Азербайджана и турецкая компания Roketsan подписали контракт на поставку систем береговой обороны Barbaros для азербайджанских вооруженных сил.

    Договор был подписан на оборонной выставке ADEX в Баку. Генеральный директор Roketsan Мурат Икинджи заявил, что новые комплексы станут стратегическим защитником береговой линии страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Caliber.

    Один комплекс Barbaros оснащается четырьмя тяжелыми противокорабельными ракетами Atmaca с дальностью более 250 км или шестью средними ракетами Cakir, способными поражать цели на расстоянии свыше 150 км. Система предназначена для уничтожения надводных кораблей из состава десантных соединений, конвоев, ударных групп и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

    Установка оборудована радиолокационными и электрооптическими системами. Время развертывания и сворачивания комплекса для ухода из-под ответного удара составляет около пяти минут. Интеграция с системой боевого управления Advent от компании Havelsan позволяет комплексу получать целеуказания от удаленных радаров, беспилотников и кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе горные стрелки Грузии, Азербайджана и Турции начали учения по стандартам НАТО.

    Летом премьер-министр Грузии открыл участок железной дороги между Азербайджаном и Турцией.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 05:44 • Новости дня
    Путин назвал огромной ошибкой убийство секретаря Совбеза Ирана Лариджани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было огромной ошибкой.

    Российский лидер подчеркнул, что Лариджани был готов искать компромиссы, ориентируясь на интересы народа Ирана, передает ТАСС.

    «Поэтому это – помимо всяких правовых оценок – ошибка», – сказал президент.

    Путин также отметил, что такой человек был необходим для поисков решений, позволяющих добиться мира в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани. Иран в ответ на это убийство ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля. Тегеран признал терактом убийство секретаря Совбеза.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 12:20 • Новости дня
    Анкара решила передать Ираку военную базу Башика

    Минобороны Турции: Анкара решила передать Ираку военную базу Башика

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Турции приняли решение передать Ираку военную базу Башика, которая использовалась турецкими военными на протяжении более чем 10 лет.

    Официальный представитель Министерства обороны Турции Зеки Актюрк заявил о поэтапной передаче базы иракским властям. По его словам, этот процесс будет осуществляться по согласованному графику и механизму, пишет РИА «Новости».

    Передача базы учитывает успехи федерального правительства Ирака в обеспечении безопасности в районе Синджар. Турецкие силы базировались в Башика-Зилькан с 2015 года для противодействия запрещенной террористической группировке «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка).

    Также сообщается, что в среду завершился вывод американских войск из Ирака спустя 12 лет после начала кампании против ИГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные покинули авиабазу в иракском Эрбиле.

    Во вторник Италия вывела свои войска из Ирака.

    На прошлой неделе Турция передала военную базу на севере Ирака Багдаду.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Израильские самолеты нанесли новые удары по югу Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке территорию между несколькими населенными пунктами на юге Ливана, где местные жители пытаются восстанавливать разрушенное жилье.

    Атака затронула район между населенными пунктами Мейфидун и Заутар аш-Шаркия, передает РИА «Новости». Несмотря на регулярные обстрелы окрестных деревень, мирные жители прифронтовых зон продолжают разбирать завалы и частично восстанавливать дома.

    В это же время на юге страны замечено усиление патрулей миротворцев ООН. Колонны Временных сил передвигаются в сопровождении нескольких единиц бронетехники.

    «Только сегодня вражеские силы провели подрывы зданий в поселениях Маждаль Зун и Мейс аль-Джабаль. Помимо авиаударов близ Мейфидун ударам с воздуха подверглось и поселение Аль-Кашафия», – рассказал военно-полевой источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа вооруженные силы Израиля осуществили массированные атаки по ряду населенных пунктов Южного Ливана.

    Президент Ливана Джозеф Аун осудил действия израильской армии на южных территориях государства. Весной израильская боевая авиация атаковала десятки ливанских поселений.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи

    Посол Ирана выразил благодарность за слова Лаврова в ООН об убийстве Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран благодарен Москве за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН с осуждением убийства Али Хаменеи, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Посол Ирана в России Казем Джалали назвал выступление Лаврова в ООН великолепным, передает ТАСС.

    «Благодарим за твердую позицию в отношении Ирана, а также осуждение убийства нашего верховного лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Мы очень благодарны», – сказал Джалали.

    На прошлой неделе на 81-й сессии Генассамблеи ООН Лавров назвал убийство Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства страны неприемлемым проявлением силового диктата. Министр добавил, что целями американо-израильской агрессии стали мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ, что нанесло непоправимый урон авторитету агентства и системе нераспространения ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на 81-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым. Министр добавил, что целями американо-израильской агрессии стали мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ, что нанесло непоправимый урон авторитету агентства и системе нераспространения ядерного оружия.

    В июле столица Ирана провела коллективную молитву по Али Хаменеи.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана

    WSJ: Нефть Brent подорожала до 98,56 долларов за баррель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть начали расти, несмотря на восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока до довоенного уровня.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,5% и достигла 98,56 долларов за баррель, а фьючерсов на нефть WTI – на 0,4%, до 88,70 долларов за баррель, пишет WSJ.

    Рост цен произошел на фоне сохраняющихся рисков для регионального судоходства и конфликта между США и Ираном. При этом экспорт нефти с Ближнего Востока продолжает восстанавливаться до уровней, предшествовавших началу конфликта, что частично снизило опасения по поводу немедленных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к 98% от уровня до эскалации. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана. Во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» хуситов на территории президентского комплекса на юге столицы Йемена Саны, сообщил источник в йеменских властях.

    «Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» на территории президентского комплекса на юге Саны», – заявил источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине.

    В воскресенье хуситское движение сообщило о семи погибших при авиаударе по рынку в Йемене и обвинило в атаке коалицию во главе с Саудовской Аравией.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине

    Представитель арабской коалиции аль-Малики: Хуситы атаковали Медину

    Tекст: Антон Антонов

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало беспилотником электростанцию в Медине, снабжающую электричеством исламскую святыню – мечеть Пророка, заявил представитель арабской коалиции против хуситов генерал-майор Турки аль-Малики.

    Атака произошла 29 сентября и вывела из строя один из трансформаторов станции, однако снабжение электросети в целом не пострадало, сообщает РИА «Новости».

    Представитель хуситов опроверг обвинения коалиции, заявив йеменскому агентству Saba, что сообщение об атаке является ложью, не имеющей ничего общего с действительностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни.

    Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    США отправили батареи Patriot для защиты союзников на Ближнем Востоке

    США развернули дополнительные батареи Patriot в Саудовской Аравии и Катаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и один источник в регионе.

    Вашингтон перебросил зенитные комплексы на Ближний Восток еще в сентябре, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. «Американские военные в последние недели отправили две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов в Саудовской Аравии и Катаре», – уточняется в публикации.

    Этим шагом Соединенные Штаты стремятся убедить союзников в безопасности их инфраструктуры на случай возобновления вооруженного конфликта с Ираном. В Саудовской Аравии американская система прикроет ключевое нефтяное предприятие, а в Катаре батарея обеспечит безопасность газового объекта.

    Для проведения возможных масштабных боевых операций Вашингтону потребуется использовать саудовское воздушное пространство. Однако Эр-Рияд вряд ли даст на это разрешение, если усомнится в надежной защите собственных ресурсов.

    В августе президент США Дональд Трамп отказался от планов нанести удары по иранским предприятиям. Лидеры Саудовской Аравии и Катара отговорили его от атаки из-за страха за свою энергоинфраструктуру. В итоге американский лидер сделал выбор в пользу экономического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября президент США Дональд Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану. Власти Саудовской Аравии столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для отражения постоянных атак. В конце прошлого месяца Париж решил отправить военнослужащих и системы ПВО для защиты саудовских энергетических объектов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Премьер Израиля заявил об исламской радикализации второго пилота Flydubai

    Axios: Нетаньяху заявил о радикализации пытавшегося угнать самолет пилота

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что второй пилот рейса авиакомпании Flydubai, попытавшийся угнать пассажирский лайнер, прошел процесс исламской радикализации.

    Первоначальное расследование попытки угона самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из ОАЭ в Израиль, показало, что оманский второй пилот подвергся религиозной радикализации в последние месяцы, пишет Axios.

    Представители израильской разведки подтвердили эту информацию, отметив, что инцидент с высокой вероятностью является террористическим актом. Расследованием случившегося занимаются службы безопасности Саудовской Аравии, которые допрашивают подозреваемого, а также власти ОАЭ. К выяснению обстоятельств подключились израильские спецслужбы «Моссад» и ШАБАК.

    Президент США Дональд Трамп допустил причастность Ирана к попытке захвата лайнера. Израильские официальные лица пока не располагают доказательствами иранского следа, однако не исключают такую возможность.

    Отдельному расследованию подлежит факт назначения гражданина Омана пилотом на рейс в Израиль. Согласно протоколам безопасности, члены экипажа из стран, не имеющих дипломатических отношений с еврейским государством, не могут обслуживать такие маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября. В среду власти страны признали резню на борту самолета терактом. Офис главы израильского правительства сообщил о контроле над ситуацией.

    Комментарии (0)
    Главное
    После пожара в особняке Миллера в Петербурге завели уголовное дело
    Полицейский погиб в Подмосковье при задержании наркоторговцев
    Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы
    Доля бензиновых автомобилей на мировом рынке впервые упала ниже 50%
    Экс-канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»
    Стало известно о состоянии выжившей после казни американки
    Китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин предложил выход из эпохи конфликтов

    Мир подошел к поворотному моменту своего развития, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Президент связал международную нестабильность с кризисом прежних институтов, технологическими переменами и нежеланием Запада признать утрату своей гегемонии. Россия выстраивает маршрут своего движения в будущее и готова участвовать в этой работе совместно с другими странами. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО

    США не пригласили Британию, Францию и страны Балтии на встречу, посвященную будущему НАТО. Решение Вашингтона вызвало тревогу среди союзников, опасающихся разделения на «хороших» и «плохих» партнеров. По оценкам экспертов, администрация Дональда Трампа использует закрытый формат переговоров для давления на несогласных и продвижения собственных приоритетов. К каким последствиям приведет такая политика Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации