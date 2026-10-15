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ЦСКА анонсировал выступление ВС России на чемпионате мира по волейболу
ЦСКА: Сборная ВС России по волейболу сидя выступит на чемпионате мира в Бразилии
Сборная команда Вооруженных сил России примет участие в чемпионате мира по волейболу сидя в Бразилии, сообщил начальник ЦСКА полковник Артем Громов.
«Знаковым событием для отечественного армейского адаптивного спорта станет участие сборной команды ВС РФ в чемпионате мира по волейболу сидя, который пройдет в ноябре 2026 года в городе Куритиба (Федеративная Республика Бразилия)», – заявил Громов, передает ТАСС.
Он отметил, что подготовка к соревнованиям проходит под руководством лучших тренеров армейского спорта в плановом режиме.
Громов добавил, что ЦСКА занимается формированием армейских сборных команд, учетом спортсменов и содействует им в предоставлении тренеров, спортивной базы и решении организационных вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Самаре прошел семинар тренеров по адаптивному спорту для ветеранов СВО. Ветераны спецоперации на Украине начали осваивать профессию тренера по адаптивному спорту.