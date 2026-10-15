ЦСКА анонсировал выступление ВС России на чемпионате мира по волейболу

ЦСКА: Сборная ВС России по волейболу сидя выступит на чемпионате мира в Бразилии

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Знаковым событием для отечественного армейского адаптивного спорта станет участие сборной команды ВС РФ в чемпионате мира по волейболу сидя, который пройдет в ноябре 2026 года в городе Куритиба (Федеративная Республика Бразилия)», – заявил Громов, передает ТАСС.

Он отметил, что подготовка к соревнованиям проходит под руководством лучших тренеров армейского спорта в плановом режиме.

Громов добавил, что ЦСКА занимается формированием армейских сборных команд, учетом спортсменов и содействует им в предоставлении тренеров, спортивной базы и решении организационных вопросов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Самаре прошел семинар тренеров по адаптивному спорту для ветеранов СВО. Ветераны спецоперации на Украине начали осваивать профессию тренера по адаптивному спорту.