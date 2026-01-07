Умер приемный сын экс-президента США Рональда Рейгана Майкл

Tекст: Денис Тельманов

О смерти Майкла Рейгана сообщил New York Times, ссылаясь на заявления организаций, связанных с Рональдом Рейганом. В публикации говорится, что Майкл Рейган был усыновленным сыном бывшего президента США Рональда Рейгана и продолжал консервативное наследие своего отца.

Издание уточняет, что Майкл Рейган скончался в Лос-Анджелесе в возрасте восьмидесяти лет после продолжительной борьбы с раком. Он занимал пост председателя фонда Reagan Legacy Foundation, занимающегося поддержкой военных.

Телеканал Newsmax сообщил, что Майкл Рейган был известен как писатель, радиоведущий и аналитик. Первая цитата из публикации звучит так: «Майкл Рейган, сын... Рональда Рейгана, который продолжил его консервативное наследие, скончался в воскресенье на фоне борьбы с раком... Ему было 80 лет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы автомобиль Mercedes сбил политолога Бориса Славина, и он находится в реанимации. Американский актер Джеймс Финли Рэнсон III умер в возрасте 46 лет. Шведский музыкант Ян Клинг скончался в возрасте 85 лет.