Большунов снят с ночной гонки в Италии

Большунов удален из заявки на ночную гонку в Италии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Организаторы гонки Sudtirol Moonlight Classic на своем официальном сайте исключили Александра Большунова из числа заявленных спортсменов. Изначально российский лыжник был включен в заявку под флагом Казахстана, однако его имя больше не значится среди участников, отмечает РИА «Новости». Гонка длиной 30 км запланирована на 30 января.

В прошлом году Большунов уже принимал участие в аналогичной ночной гонке в Италии и стал ее победителем. Тогда он был заявлен под российским флагом, но организаторы впоследствии убрали и флаг, и указание гражданства спортсмена из официальных документов.

В четверг стало известно, что выездная панель CAS ad hoc не стала рассматривать апелляцию Большунова по поводу недопуска на Олимпийские игры в Италии. Согласно опубликованному документу, комиссия FIS 24 декабря отклонила заявку спортсмена на предоставление нейтрального статуса. Большунов подал апелляцию в CAS ad hoc, однако суд объяснил, что жалоба не подпадает под юрисдикцию выездной панели, так как она занимается делами, возникшими во время Олимпиады и за десять дней до ее открытия.

29-летний Большунов является трехкратным чемпионом и шестикратным призером Олимпийских игр, также он чемпион мира 2021 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Большунов одержал победу в двух гонках на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани.

Ранее спортсмена отстранили от соревнований до восстановления травмированного Александра Бакурова.

В конце ноября в Кировске во время полуфинала в спринте на Кубке России Большунов завершил гонку последним после падения и спровоцировал стычку с Бакуровым. Этот скандал стал наиболее громким в этом виде спорта в России в текущем сезоне.