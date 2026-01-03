Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.22 комментария
На подлете к Москве силами ПВО уничтожены шесть дронов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще шести дронах, сбитых на подлете к столице с 23.00. Всего за вечер на подлете к городу уничтожены 18 дронов.
«Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили ещё четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram-канале.
Добавив через несколько минут, что отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву.
Напомним, до этого мэр города сообщал, что силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА. Мэр города уточнил, что атака еще двух дронов, летевших в сторону российской столицы, была успешно отражена силами ПВО.