Прокуратура выявила нарушения СанПиНа в кузбасском интернате

Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики

Bloomberg: Рост оборонной промышленности России снизится до 4-5% в 2026 году

Tекст: Вера Басилая

Министерство экономического развития России в трехлетнем прогнозе указало, что рост секторов, связанных с госзаказом для обороны, замедлится до 4-5% в год против примерно 30% ранее.

В 2026 году расходы, связанные с военными нуждами, снизятся почти на 11% после более чем 30-процентного роста годом ранее. Это связано с курсом на экономическую стабильность и сбалансированный бюджет на фоне падения доходов от нефти, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, министр финансов Антон Силуанов переориентировал задачи на устойчивый бюджет, способный справляться с низкими ценами на нефть и санкциями. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил президенту Владимиру Путину, что доля гражданской продукции на оборонных предприятиях достигла свыше 30% в 2025 году, и правительство планирует расширять гражданские проекты.

Директор Института экономического прогнозирования РАН Александр Широв заявил: «Государственные расходы достигли уровня, который можно считать близким к пределу для текущего состояния экономики России». В секторе наблюдается замедление: по данным Минэкономразвития, рост выпуска в оптике и электронике снизился до 11% в 2025 году с 28% годом ранее, рост выпуска танков и боевых машин – до 27% с 34%, а готовых металлических изделий – до 14% с 32%.

За последние три года оборонные предприятия привлекли примерно 800 тыс. новых работников, что усугубило дефицит кадров и конкуренцию с гражданскими отраслями, отмечает Bloomberg. Рост зарплат усилил инфляционное давление. Экономисты отмечают, что ужесточение бюджета может позволить Центробанку активнее смягчать денежную политику.

По мнению аналитиков, в 2026 году власти России балансируют между продолжением наращивания военных расходов и возвращением к «полувоенному» режиму экономики. Ключевыми факторами остаются исход переговоров и ситуация на фронте.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2026 году экономика России перейдет к устойчивым темпам роста, а по итогам этого года ВВП увеличится примерно на 1%.

Глава Минфина также заявил, что бюджетное правило помогало России в кризис 2014 года, в период пандемии и продолжает поддерживать экономику сейчас.

Федеральный бюджет России учтет дополнительные задачи и вызовы безопасности, расходы на оборону в 2026 году останутся на том же уровне, что и в 2025 году.