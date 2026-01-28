Прокуратура Венгрии обвинила мэра Будапешта в незаконном проведении гей-парада

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прокуратура Венгрии предъявила обвинение мэру Будапешта Гергею Карачоню за проведение публичного собрания в виде гей-парада (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено), несмотря на официальный запрет полиции, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что градоначальник, проигнорировав решение столичного управления полиции, опубликовал видеообращение, в котором пригласил жителей принять участие в мероприятии Budapest Pride 28 июня 2025 года.

По информации прокуратуры, шествие возглавил сам Карачонь, а завершилось оно митингом на набережной Дуная в районе Технологического университета. Точная сумма возможного штрафа не называется, однако подчеркивается, что он будет наложен за нарушение запрета на проведение публичных мероприятий, связанных с демонстрацией отклонений от гендерной идентичности, смены пола и гомосексуальности.

Власти Венгрии ранее ввели поправки к конституции и закону о собраниях, которые ограничивают проведение подобных мероприятий в общественных местах. Согласно новым нормам, публичные акции, демонстрирующие отклонения от гендерной идентичности, могут проводиться только на удаленных территориях, а за нарушение этих правил предусмотрены высокие штрафы. Представители ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено) и руководство Евросоюза назвали эти изменения нарушением гражданских прав.

Напомним, несмотря на официальный запрет и ужесточение законодательства, 28 июня 2025 года в Будапеште прошел гей-парад (движение ЛГБТ в России запрещено и признано экстремистским) с участием примерно 70 депутатов Европарламента и тысяч сторонников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за день до этого запретил проведение мероприятия. Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд государств Евросоюза добиваются введения финансовых санкций и ограничения прав Венгрии из-за политики Орбана по ЛГБТ и отношения к России.