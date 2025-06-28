В Будапеште прошел запрещенный властями гей-парад с депутатами ЕС

Tекст: Мария Иванова

В Будапеште прошел ежегодный гей-парад, несмотря на официальный запрет со стороны полиции и возражения правительства премьер-министра Виктора Орбана, передает ТАСС.

Полиция не стала препятствовать мероприятию, сосредоточив усилия на предотвращении возможных столкновений между участниками шествия и их противниками. В параде приняли участие около 70 депутатов Европарламента, а также представители ЛГБТ-сообщества со всей Европы.

Среди оппонентов шествия выступили радикально-консервативная партия «Наша родина» и молодежное движение «64 округа», которые перекрыли мост Свободы. Это вынудило полицию изменить маршрут парада, чтобы не допустить конфликтов.

«Сегодня в городе слишком много протестов, мы не хотим конфликтов», – заявил один из полицейских, слова которого приводит Telex.

В этом году шествие пришлось перенести с центрального проспекта Андраши на другой маршрут: участники собрались у мэрии, прошли по Большому бульвару и по мосту Эржебет перешли на набережную у Технологического университета.

По оценкам организаторов, акцию посетили более 100 тыс. человек, среди них депутаты Европарламента почти из всех стран ЕС. Показательно, что поддержать участников приехала шведская экоактивистка Грета Тунберг, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Венгрии не препятствовать проведению парада, на что Орбан ответил, что внешние советы неуместны.

Запрет на проведение гей-парада в центре города был введен впервые за 30 лет после изменений в конституции и законе о собраниях, подписанных президентом Тамашем Шуйоком. Новые нормы придают приоритет правам детей и ограничивают публичные мероприятия, демонстрирующие отклонения от гендерной идентичности, смену пола или гомосексуальность. За нарушение закона предусмотрены высокие штрафы, и полиция предупредила о возможности предъявления обвинений организаторам.

Власти Венгрии поясняют, что формального запрета на гей-парады нет, однако новые правила ограничивают их проведение в центре города, предлагая организовывать такие мероприятия на удаленных площадках. Эти ограничения вызвали волну критики со стороны ЛГБТ-активистов, правозащитников и руководства Евросоюза, которые называют нововведения наступлением на гражданские права в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запретил проведение гей-парада в Будапеште. Еврокомиссия и Европарламент выразили протест против этого решения.