Орбан запретил проведение гей-парада в Будапеште

Tекст: Александра Юдина

Будапешт стал центром противостояния между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и европейскими политиками, выступающими против запрета властей на проведение гей-парада, передает Politico.

Более 70 депутатов Европарламента, министры из Испании, Нидерландов и Франции, мэры европейских столиц, а также бывшие главы правительств Бельгии и Ирландии планируют принять участие в мероприятии, несмотря на позицию венгерских властей.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении призвала власти Венгрии разрешить проведение парада и заверила представителей ЛГБТ (движение запрещено в России) в своей поддержке. В ответ Орбан через социальные сети обратился к фон дер Ляйен с просьбой «воздержаться от вмешательства в вопросы правопорядка государств-членов».

Тем временем министр юстиции Венгрии Бенце Тузсон в письме зарубежным посольствам напомнил: организация или анонсирование парада считается уголовным преступлением с возможным сроком до одного года.

Организаторы прайда и европейские делегаты, несмотря на официальную позицию Будапешта, не считают, что полиция или праворадикальные активисты станут препятствовать мероприятию. На пресс-конференции Орбан отметил, что не призывает людей посещать парад, но добавил, что применение силы не планируется.

Партия оппозиционного лидера Петера Магяра, несмотря на лидирование в опросах, старается не затрагивать тему прайда, стремясь сформировать широкую коалицию к выборам в апреле 2026 года.

Представитель Магяра, евродепутат Золтан Тарр, отметил, что партия не хочет быть втянутой во «внутриполитическую провокацию», которая, по его словам, лишь отвлекает от социальных и экономических проблем страны.

Организаторы парада указывают, что готовы провести шествие несмотря на запрет. Мэр Будапешта Гергей Карачонь объявил, что нашел юридическую лазейку, позволив горсовету провести марш без необходимости получать разрешение полиции.

Ранее в центре Кишинева прошла массовая акция против ЛГБТ-парада (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), закончившаяся столкновениями с полицией и задержаниями.