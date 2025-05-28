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    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    14 комментариев
    28 мая 2025, 13:02 • Новости дня

    ЕС пригрозил Венгрии лишением права вето за запрет гей-парадов

    EUObserver сообщил о планах ЕС лишить Венгрию права вето за запрет ЛГБТ-парадов

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд государств Евросоюза добиваются финансовых санкций и ограничения прав Венгрии в связи с политикой премьер-министра Виктора Орбана по ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и за отношение к России, сообщил портал EUObserver.

    Портал пишет, что страны Евросоюза угрожают лишить Венгрию права вето за ее позицию по отношению к России и запрет проведения ЛГБТ-шествий (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), передает ТАСС.

    По данным издания, 20 стран ЕС направили Еврокомиссии письмо с призывом оштрафовать венгерского премьер-министра Виктора Орбана за возможный запрет гей-парада в Будапеште, назначенного на 28 июня. При этом Польша, Болгария, Италия, Румыния, Словакия и Хорватия воздержались от подписания документа.

    В Венгрии действует закон, подписанный в марте президентом Тамашем Шуйоком, который запрещает проведение подобных мероприятий. В ЕС считают, что такими действиями Венгрия нарушает основные принципы союза, и обсуждают ужесточение финансового давления, а также возможное лишение Будапешта права голоса и вето в Совете ЕС. По статье 7 договора о Европейском союзе, решение о лишении прав требует единогласного одобрения остальных 26 стран-членов и квалифицированного большинства для окончательного решения.

    Помимо вопросов прав ЛГБТ в Евросоюзе недовольны позицией Венгрии по конфликту на Украине и антироссийским санкциям: Орбан ранее заявлял о готовности заблокировать продление летом текущих ограничительных мер против России. Дипломаты ЕС уже разрабатывают схемы продления санкций в обход возможного венгерского вето.

    В апреле парламент Венгрии внес поправки в конституцию, закрепив признание только двух полов – мужского и женского. Власти страны подчеркивают, что не ущемляют права сексуальных меньшинств, однако не разрешают «гендерную пропаганду» среди детей и в школах, что вызывает острые разногласия с Брюсселем, расценивающим это как нарушение прав человека.

    В 2018 году Европарламент уже обвинял Венгрию в нарушениях в области правосудия и свободы СМИ, а в 2022 году Еврокомиссия впервые частично ограничила финансирование страны из общеевропейских фондов. В текущем году Венгрию вновь предупредили о возможной приостановке прав в Евросоюзе.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о прекращении проведения ЛГБТ-парадов в Будапеште.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за ее сотрудничества с Россией.

    Европейские источники сообщили, что среди стран ЕС нет единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки лишить Венгрию голоса проявлением разногласий в Европе.

    27 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Венгрия и Словакия отвергли польскую инициативу о демократии в Евросоюзе

    Венгрия и Словакия заблокировали декларацию ЕС о демократии

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны Центральной Европы отказались поддержать декларацию об укреплении демократии, предложенную Польшей, сославшись на разногласия по ряду ключевых положений.

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши об укреплении демократии в Европе из-за разногласий, передает ТАСС.

     «Венгрия и Словакия не поддержали предложение об укреплении демократии в Европе, которое было выдвинуто Польшей, председательствующей сейчас в Совете ЕС».

    По словам Бока, устойчивость демократии, упоминаемая в документе, трактуется европейскими институтами и рядом государств ЕС неверно. В польской инициативе отсутствует требование прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые, по мнению Будапешта, часто используются политическими силами.

    Бока подчеркнул, что венгерское правительство выступает против подобной трактовки демократии и не согласна с позицией ведущих стран Евросоюза по роли НПО в обществе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов, поскольку не согласен с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

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    26 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией

    Президент Словении сообщила о работе ЕС по восстановлению контактов с Россией

    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией
    @ Michael Probst/Pool AP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией, сообщила президент Словении Наташа Пирц-Мусар.

    Евросоюз ведет работу по возобновлению контактов с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар, передает ТАСС.

    По ее словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей, что «они работают над этим».

    Ранее страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры Европейского союза и США по скоординированным мерам против обхода антироссийских санкций завершились неудачей, сообщает газета Suddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR и NDR.

    Согласно данным внутреннего доклада МИД ФРГ, прекратились согласования действий между ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Внутренний доклад МИД ФРГ ссылается на заседание Совета ЕС по иностранным делам, состоявшееся в Брюсселе 20 мая. Отмечается, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил недовольство из-за полного прекращения трансатлантического согласования по вопросам борьбы с обходом санкций против России. Он обратил внимание, что совместная работа по этим вопросам между ЕС и США не ведется.

    Также в докладе отмечается, что кооперация в рамках Группы семи по этому направлению, по словам О'Салливана, утратила динамику.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

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    27 мая 2025, 16:40 • Новости дня
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Фицо заявил о недопустимости идей лишать Словакию выплат ЕС из-за позиции по России. По его словам, столь агрессивная риторика канцлера Германии говорит о надвигающемся кризисе в ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности лишить Братиславу и Будапешт выплат из фондов ЕС, если те продолжают разногласия с Брюсселем по вопросам политики в отношении России, передает Интерфакс. Фицо заявил, что такие предложения недопустимы для современного Евросоюза.

    «Если ориентироваться на такие агрессивные комментарии, можно предположить, что впереди – не очень хорошие времена», – подчеркнул премьер-министр Словакии. Он отметил, что независимая позиция Братиславы по России не возникла случайно, а отражает интересы республики.

    По оценке агентства EFE, Берлин проявляет недовольство позицией Братиславы и Будапешта из-за их нежелания поддержать новые санкции против России. Мерц ранее заявлял, что в Евросоюзе принятие решений не должно зависеть от «незначительного меньшинства», и допустил возможность лишения финансирования для стран, препятствующих согласованию политики ЕС по России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций. В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь.

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    27 мая 2025, 17:47 • Новости дня
    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине

    Сенатор Климов: Запрошенное Россией заседание СБ ООН позволит развенчать фейки ЕС по Украине

    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициированное Россией заседание ООН из-за попыток Европы помешать урегулированию на Украине крайне важно. Страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах смогут получить дополнительную информацию о российской позиции и подлинной ситуации на территории Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Нынешняя гибридная война развивается на нескольких направлениях. Часть из них – информационный и дипломатический аспект – находит воплощение на площадке ООН. Страны ЕС и НАТО в этом противостоянии пытаются достичь своих результатов. Мы же должны своевременно на это реагировать», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Решение России запросить заседание Совбеза ООН особенно важно на фоне попыток европейцев помешать украинскому урегулированию мирным путем, говорит парламентарий. Оно, как ожидается, состоится на следующий день после анонсированного европейской стороной обсуждения гуманитарной обстановки на Украине.

    «Принципиальное различие между инициированным нами и предложенным ЕС и НАТО заседаниями состоит в том, что мы намерены озвучить факты, а западные деятели, в чьих интересах работает киевское руководство, – пропаганду», – указал спикер.

    «Инициатива российского постпредства позволит представить наши аргументы. И те, кто считает нас своими партнерами, страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах получат дополнительные источники информации о позиции Москвы и подлинной ситуации на территории Украины», – акцентировал собеседник.

    «Нам надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы доносить правду. Чем чаще это будет происходить, тем лучше. Тем более что у нас очень мощные аргументы», – заключил Климов.

    Напомним, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с попытками европейских стран препятствовать миру на Украине. По мнению Дмитрия Полянского, первого зампостпреда РФ при организации, сложившееся положение дел угрожает глобальной стабильности в целом. Он отметил, что встреча может состояться 30 мая.

    В то же время дипломат рассказал, что европейские партнеры Киева уже инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая. Таким образом, предложение Москвы стало ответом на идею стран ЕС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о косвенном участии Европы в конфликте. По его словам, государства объединения продолжают поставки вооружений ВСУ. Кроме того, некоторые западные государства активно обсуждают возможность отправки контингента ЕС на территорию Украины. Он также добавил, что многие СМИ непосредственно вовлечены в кампанию по срыву текущего переговорного процесса.

    Песков подчеркнул, что значительное число медиа сознательно выступают за стимулирование США к расширению ограничительных мер против России. По его оценке, данные тенденции легко заметить, и в Кремле прекрасно осознают происходящее.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров указал, что французские ракеты дальнего радиуса используются для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что его французский коллега Жан-Ноэль Барро лукавит, говоря о содействии Франции «только суверенитету и целостности» Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал ему вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Париж обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг конфликта на Украине.

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    26 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией

    Политолог Рар: Партия войны не позволит Европе сблизиться с Россией

    Рар оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией
    @ Wiktor Dabkowski/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разговоры о попытках налаживания Брюсселем отношений с Москвой стали следствием ослабления поддержки США Киева и усиления правых в Европе. Но пока дискурс не имеет реальных перспектив, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила о сигнале главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на восстановление связей с российской стороной.

    «В Брюсселе начинают понимать, что Трамп перестает поддерживать Украину и передает эту проблему Европе, ограниченной в средствах для полномасштабной помощи Киеву. К тому же, западное вооружение оказалось неэффективным: российские силы продвигаются на фронте, а об украинском прорыве говорить не приходится», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Тем временем внутри стран ЕС появляются силы, которые говорят, что Брюссель, Берлин, Лондон и Париж также должны взять на себя роль миротворцев, искать дипломатический путь решения, что прямая война с ядерной державой Россией будет для всех губительная», – продолжил он.

    «Более того, санкции против России не работают и больно бьют по благосостоянию самого Евросоюза. Усиливается и роль правых партий в Европе, которые смотрят на мир более реалистично, а не с позиции либеральных ценностей», – подчеркнул собеседник.

    «Впрочем, не думаю, что ЕС действительно пытается восстановить диалог с Москвой. В Брюсселе идут отдельные, закулисные обсуждения, но так называемая партия войны пока преобладает в Европе. «Ястребы» проиграют лишь тогда, когда Путин и Трамп договорятся о прекращении боевых действий», – детализировал аналитик.

    Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила о полученном от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сигнале о том, что Брюссель работает над восстановлением связей с Москвой. «Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией», – сказала она в интервью Politico. По мнению Пирц-Мусар, ЕС следует собрать группу «мудрых мужчин и женщин» для осуществления «тихой дипломатии», что станет первым шагом к восстановлению диалога.

    Отказ от взаимодействия с Москвой – одна из причин, по которой ЕС не считается политически мощной группой, добавила президент Словении. Европе следует приложить усилия, чтобы получить приглашение за стол переговоров, за которым уже сидят Россия, США и Украина, подчеркнула Пирц-Мусар.

    При этом, несколькими днями ранее Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о введении пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России, что грозит ростом цен на продукты в Европе и закрытием ферм. Более того, ЕС намеревается жестко ударить по российским нефти, газу и финансовому сектору и даже рассматривает вариант полного торгового эмбарго. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в перспективах такого сценария.

    Брюссель отказывается от миротворческого сценария и в части украинского кризиса. Так, по данным Bloomberg, сейчас европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева.

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    27 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    @ Messyasz Nicolas/Pool/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    План ряда стран Европы по отправке войск на Украину фактически признан «мертвым» из-за отсутствия поддержки со стороны США, без которой реализация невозможна, сообщает The Financial Times.

    Издание пишет, что план по отправке войск на Украину, предложенный рядом европейских стран, начали называть «мертвым», передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванного европейского чиновника, который отметил, что этот проект не может быть реализован без помощи США, а Вашингтон не намерен ее предоставлять.

    В то же время неназванный французский дипломат опроверг позицию коллеги, заявив, что такие заявления «сильно преувеличены» и не соответствуют действительности. Дипломат также подчеркнул, что ряд европейских стран по-прежнему продолжают работу над соответствующими планами, действуя «в обычном темпе».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что отправка немецких военных на Украину возможна только при наличии международного мандата.

    Премьер-министр Польши Туск подтвердил отказ направлять польские войска на Украину.

    Президент Франции Макрон допустил возможность военного ответа для потенциальных миротворцев на Украине в случае их нападения.

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    26 мая 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    @ Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США согласны отложить введение пошлин в 50% на товары из ЕС до 9 июля, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что ему позвонила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и «попросила продлить срок, установленный на 1 июня». «Я согласился на продление до 9 июля 2025 года», – сообщил президент США.По словам Трампа, Фон дер Ляйен заверила его, что «переговоры начнутся быстро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии заявила, что для решения вопроса с пошлинами США на европейские товары потребуется время. Президент США угрожал с начала июня ввести пошлины в 50% на продукцию из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

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    26 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    МИД Венгрии: Благодаря СССР мы стали седьмой страной в космосе

    МИД Венгрии отметил роль СССР в выходе страны в космос

    Tекст: Ольга Иванова

    Советская программа «Интеркосмос» позволила Венгрии войти в число космических держав, о чем напомнили на юбилее полета первого венгерского космонавта.

    Госсекретарь МИД Венгрии Петер Стараи на праздновании 45-летия полета первого венгерского космонавта заявил, что именно программа «Интеркосмос» стала ключом к участию страны в освоении космоса. По его словам, благодаря поддержке СССР Венгрия стала седьмым государством, отправившим космонавта на орбиту, передает РИА «Новоти»

    Первый венгерский космонавт Берталан Фаркаш совершил полет на корабле «Союз-36» вместе с советским командиром Валерием Кубасовым 26 мая 1980 года. Стараи подчеркнул: «Программа «Интеркосмос» не только перевернула технологию исследования космоса, но и создала возможность первого венгерского космического полета... Мы гордимся тем, что в лице Берталана Фаркаша Венгрию можно считать седьмой страной в кругу космических держав. Хочу выразить благодарность инициаторам и исполнителям программы «Интеркосмос».

    Госсекретарь МИД вспоминал, как в день старта «Союза-36» будучи школьником пытался разглядеть корабль с балкона. Он добавил, что полет Фаркаша вдохновил многих юных венгров и придал стране импульс к дальнейшему сотрудничеству в рамках Европейского космического агентства и с ведущими мировыми агентствами, включая Роскосмос.

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    27 мая 2025, 13:15 • Новости дня
    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине

    Захарова: Место лидеров Европы на переговорах по Украине «под столом»

    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Мария Захарова на брифинге усомнилась в способности лидеров Европы участвовать в переговорах по Украине, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что западные страны заявляют о желании быть посредниками, однако их действия, по ее мнению, говорят об обратном.

    По ее словам, судя по последним действиям европейских лидеров «в вагоне поезда из Киева», они за столом сидеть не могут.

    «Может, им уже бронировать место под столом?» – заявила Захарова.

    Она также отметила, что европейским лидерам стоит более реалистично оценивать свои возможности и смотреть на себя со стороны.

    Мария Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку».

    Захарова имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину, связанный с якобы употреблением ими запрещенных веществ.

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    27 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса

    Страны ЕС разошлись во мнении по вопросу лишения Венгрии права голоса

    Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Между странами ЕС нет единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса, сообщили европейские источники.

    Вероятно, соответствующее решение принято не будет. Венгрию обвиняют в нарушении принципов верховенства права, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, восьмое слушание по процедуре ограничения прав Венгрии в Евросоюзе состоится 27 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заседание является проявлением внутренних противоречий в Евросоюзе.

    В 2018 году Европарламент обвинил Венгрию в нарушениях в области правосудия и свободы СМИ. В 2022 году по предложению Еврокомиссии впервые использовали специальный механизм, из-за которого Венгрия перестала получать часть средств из общих фондов ЕС. В 2024 году Венгрии пригрозили приостановкой прав в ЕС.


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    28 мая 2025, 08:20 • Новости дня
    В США обвинили ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше

    Конгресс США обвинил ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше

    В США обвинили ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Американские конгрессмены выразили обеспокоенность прозрачностью выборов в Польше и обвинили Евросоюз в двойных стандартах, сообщила газета Politico.

    Издание сообщает, что американские законодатели обвинили Евросоюз в двойных стандартах в отношении президентских выборов в Польше, передает ТАСС.

    Это отражено в письме председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайана Маста главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Документ подписан и другими членами нижней палаты парламента США.

    В письме конгрессмены обратили внимание по поводу сообщений о возможных нарушениях, которые могут поставить под угрозу честность демократических процессов в Польше. Законодатели поставили под сомнение роль ЕС в обеспечении прозрачности выборов и указали на потенциальную одностороннюю поддержку кандидата от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского польскими властями и институтами.

    Кроме того, в публикации Politico отмечается, что речь идет о возможном незаконном зарубежном финансировании кампании Тшасковского, связанном с организациями Джорджа Сороса и Демократической партией США. Письмо стало частью общего интереса республиканцев США к поддержке правых популистских сил в Европе.

    Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм публично поддержала оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого и пообещала помощь, в том числе военное присутствие, если победу одержит политик, готовый сотрудничать с Дональдом Трампом. В первом туре президентских выборов, который прошел в Польше, Тшасковский набрал 31,36%, Навроцкий – 29,54%.

    Второй тур назначен на 1 июня.

    Ранее кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов из-за несогласия с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

    Кароль Навроцкий ранее предложил Рафалу Тшасковскому пройти совместную проверку на наркотики во время теледебатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что результаты первого тура президентских выборов в Польше показали, что страна движется вправо, как и прогнозировали эксперты.

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    27 мая 2025, 13:07 • Новости дня
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    @ Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросовет на уровне министров по европейским делам дал добро на создание фонда милитаризации ЕС (SAFE), на этот фонд планируется выделить 150 млрд евро, сообщило польское председательство Совета.

    Программа включает в себя широкомасштабные военные инвестиции, на эти цели отводится 150 млрд евро, заявило председательство, передает ТАСС.

    Ранее создание фонда поддержали дипломаты Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество.

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    27 мая 2025, 23:29 • Новости дня
    Лавров посетовал на то, что история ничему не учит руководителей Германии

    Глава МИД России Лавров указал на симптоматичность заявлений глав ФРГ

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом с сожалением заметил, что немецких руководителей история ничему не учит, а их заявления о статусе ведущей военсилы ЕС – симптоматичны.

    «Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, знаете, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Лавров также отметил позицию Европы, стремящейся нанести «стратегическое поражение» российскому государству и обвинил ее руководство в том, что она «вновь нашла себе нацистский флаг» и готова на очередную авантюру против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.

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    26 мая 2025, 01:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен и Трамп обсудили тему пошлин США на европейские товары

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулирования вопроса пошлин США на европейские товары необходимо время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «Хороший разговор (с президентом США)», – заявила фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По ее словам, ЕС и США связывают «самые значимые и тесные торговые отношения в мире». Как заверила фон дер Ляйен, европейская сторона «готова к быстрому и решительному продвижению переговоров». Она считает, что для «хорошей сделки» ЕС и США «потребуется время до 9 июля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал остановить обострение торгового противостояния между Евросоюзом и США, отметив опасность для обеих экономик. Американский лидер объявил о намерении с начала июня ввести пошлины 50% на товары из Европейского союза из-за неудачных переговоров.


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