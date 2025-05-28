ЕС пригрозил Венгрии лишением права вето за запрет гей-парадов

EUObserver сообщил о планах ЕС лишить Венгрию права вето за запрет ЛГБТ-парадов

Tекст: Вера Басилая

Портал пишет, что страны Евросоюза угрожают лишить Венгрию права вето за ее позицию по отношению к России и запрет проведения ЛГБТ-шествий (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), передает ТАСС.

По данным издания, 20 стран ЕС направили Еврокомиссии письмо с призывом оштрафовать венгерского премьер-министра Виктора Орбана за возможный запрет гей-парада в Будапеште, назначенного на 28 июня. При этом Польша, Болгария, Италия, Румыния, Словакия и Хорватия воздержались от подписания документа.

В Венгрии действует закон, подписанный в марте президентом Тамашем Шуйоком, который запрещает проведение подобных мероприятий. В ЕС считают, что такими действиями Венгрия нарушает основные принципы союза, и обсуждают ужесточение финансового давления, а также возможное лишение Будапешта права голоса и вето в Совете ЕС. По статье 7 договора о Европейском союзе, решение о лишении прав требует единогласного одобрения остальных 26 стран-членов и квалифицированного большинства для окончательного решения.

Помимо вопросов прав ЛГБТ в Евросоюзе недовольны позицией Венгрии по конфликту на Украине и антироссийским санкциям: Орбан ранее заявлял о готовности заблокировать продление летом текущих ограничительных мер против России. Дипломаты ЕС уже разрабатывают схемы продления санкций в обход возможного венгерского вето.

В апреле парламент Венгрии внес поправки в конституцию, закрепив признание только двух полов – мужского и женского. Власти страны подчеркивают, что не ущемляют права сексуальных меньшинств, однако не разрешают «гендерную пропаганду» среди детей и в школах, что вызывает острые разногласия с Брюсселем, расценивающим это как нарушение прав человека.

В 2018 году Европарламент уже обвинял Венгрию в нарушениях в области правосудия и свободы СМИ, а в 2022 году Еврокомиссия впервые частично ограничила финансирование страны из общеевропейских фондов. В текущем году Венгрию вновь предупредили о возможной приостановке прав в Евросоюзе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о прекращении проведения ЛГБТ-парадов в Будапеште.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за ее сотрудничества с Россией.

Европейские источники сообщили, что среди стран ЕС нет единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки лишить Венгрию голоса проявлением разногласий в Европе.