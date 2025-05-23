Tекст: Елизавета Шишкова

Заседание по вопросу о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС является проявлением внутренних противоречий в Евросоюзе, передает ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ЕС сейчас наблюдаются «определенные противоречия», связанные с различием позиций между странами, поддерживающими общеевропейский мейнстрим, и теми, кто выступает за более самостоятельную и суверенную политику.

Песков подчеркнул, что «это одно из проявлений этих противоречий», комментируя ситуацию вокруг Венгрии. По его словам, ряд стран ЕС выступают против ущемления собственных интересов на фоне давления доминирующих взглядов внутри объединения. Представитель Кремля отметил, что рост таких противоречий становится все более заметным на фоне обсуждаемых решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, восьмое слушание по процедуре ограничения прав Венгрии в Евросоюзе состоится 27 мая. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за ее сотрудничества с Россией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эстонского министра фанатичным сторонником войны в Европе.