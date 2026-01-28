Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Эксперты назвали недопустимой реакцию WhatsApp на уязвимость данных пользователей
Эксперты сочли недопустимой реакцию WhatsApp на уязвимость данных пользователей
Исследования показали, что особенности работы WhatsApp (Компания Meta*, владеющая Facebook*, Instagram* и WhatsApp, признана экстремистской и запрещена в РФ) годами позволяли собирать технические данные о подключенных устройствах, облегчая кибератаки, что в России посчитали недопустимым и выбрали путь цифрового суверенитета, заявили эксперты.
Специалисты выявили, что мессенджер WhatsApp* с аудиторией более 3 млрд человек годами позволял хакерам собирать техническую информацию об устройствах пользователей. Компания Meta* была осведомлена о таком риске, но не расценивала его как угрозу приватности. Содержание сообщений оставалось защищено, однако злоумышленники получали сведения о количестве и типах подключенных устройств.
В начале 2024 года исследователи установили, что при использовании WhatsApp* на нескольких устройствах можно определить их точное число и модели. Каждый гаджет устанавливал отдельное защищенное соединение, что позволяло различать устройства. Позже выяснилось, что это дает возможность выбирать конкретную цель для атаки, а не всю учетную запись.
В 2025 году специалисты обнаружили, что через технические параметры можно определить используемую операционную систему – Android или iOS. Эти данные автоматически собирались при установке соединения и не требовали действий пользователя. Различия в формировании служебных ключей на разных платформах позволяли создавать «отпечатки» устройств.
Недавно WhatsApp* изменил работу одного из этих параметров для Android, сделав его случайным. Это снизило точность определения, но полностью проблема не исчезла: по другим признакам платформу все еще можно различить. Исправления были внедрены без официальных заявлений, что вызвало критику экспертов.
Артур Шлыков, председатель движения «Гражданский комитет России», заявил: «Проблема здесь скорее в том, каким образом Meta* предпочла на это отреагировать. Компания фактически проигнорировала выводы исследователей, а позже попыталась незаметно скорректировать работу сервиса, не устранив риск полностью. Для платформы глобального масштаба, влияющей на безопасность и приватность миллионов людей, такое поведение недопустимо». По его словам, именно такие случаи стали причиной отказа России от попыток диалога с крупнейшими ИТ-гигантами и перехода к цифровому суверенитету.
Директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов отметил, что в большинстве стран ключевые цифровые сервисы контролируются западными компаниями, и реальной альтернативы этим продуктам пока нет.
«Во избежание такой ситуации Россия выбрала путь, направленный на достижение цифрового суверенитета и развитие собственных платформ», – подчеркнул эксперт.
Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров назвал безмозглыми пользователей, считающих WhatsApp безопасным.
Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России из-за несоблюдения требований по предупреждению и пресечению преступлений.
Ведомство подтвердило, что не рассматривает отмену существующих ограничений для мессенджера.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ