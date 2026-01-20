Конечно, Трамп эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.2 комментария
Пленные ВСУ рассказали «Северянам», как без ротации держали позиции с погибшими
Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Харьковском направлении в ходе продвижения в Волчанских Хуторах взяли в плен двух военнослужащих 157 омбр ВСУ, которые пребывали на позициях без ротации более месяца.
«Оба пленных больше месяца находились на позициях без ротации вместе с двухсотыми сослуживцами. По их словам, командование отказывало в эвакуации раненых, в результате чего люди мучительно умирали прямо на позициях», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».
На участке фронта Меловое-Хатнее российские военные ударами «Солнцепеков» уничтожили позиции 1 обр ТРО в районе Чугуновки. Штурм-группы продвинулись по лесополосам на пяти участках на 650 м.
«Противник для сдерживания нашего наступления продолжает активно задействовать ударные БПЛА R-18 «Вампир» («Баба Яга»). За последние трое суток сбито более 50 беспилотников этого типа», – рассказали они.
На Сумском направлении коплексным огнем в населенном пункте Стецковка уничтожен командный пункт 2-й погранзаставы 15 мобильного пого «Стальная граница» ГПСУ – есть потери среди офицерского состава.
Группы «Северян» продвинулись на шести участках, на трех в Краснопольском и на трех в Глуховском районах. Общее продвижение составило до 650 м. На Тёткинском и Глушковском участках фронта российская авиация уничтожила позиции 103 обр ТРО в районе Рогозного.
«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской), двое взяты в плен», – сказано в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, здание ТЦК было уничтожено авиаударом в Сумской области. «Северяне» рассказали, как сорвали ВСУ эвакуацию Himars в Черниговской области.