Tекст: Катерина Туманова

«Оба пленных больше месяца находились на позициях без ротации вместе с двухсотыми сослуживцами. По их словам, командование отказывало в эвакуации раненых, в результате чего люди мучительно умирали прямо на позициях», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

На участке фронта Меловое-Хатнее российские военные ударами «Солнцепеков» уничтожили позиции 1 обр ТРО в районе Чугуновки. Штурм-группы продвинулись по лесополосам на пяти участках на 650 м.

«Противник для сдерживания нашего наступления продолжает активно задействовать ударные БПЛА R-18 «Вампир» («Баба Яга»). За последние трое суток сбито более 50 беспилотников этого типа», – рассказали они.

На Сумском направлении коплексным огнем в населенном пункте Стецковка уничтожен командный пункт 2-й погранзаставы 15 мобильного пого «Стальная граница» ГПСУ – есть потери среди офицерского состава.

Группы «Северян» продвинулись на шести участках, на трех в Краснопольском и на трех в Глуховском районах. Общее продвижение составило до 650 м. На Тёткинском и Глушковском участках фронта российская авиация уничтожила позиции 103 обр ТРО в районе Рогозного.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской), двое взяты в плен», – сказано в сводке.

