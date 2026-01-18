Tекст: Антон Антонов

«Подтверждены потери среди личного состава военкомата убитыми и ранеными», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Сумском направлении штурмовые подразделения «Северян» продолжают активное продвижение при поддержке авиации, ударных беспилотников и артиллерии. ВСУ осуществляют перегруппировку и отводят понесшие потери подразделения в тыловые районы.

В Сумском районе продвижение российских штурмовых групп отмечено на девяти участках фронта, в Краснопольском и Глуховском – на трех участках в каждом, общее продвижение составило до 800 м.

На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений нет, артиллерия продолжает наносить удары по выявленным целям ВСУ.

На Харьковском направлении в районах Волчанска и лесных массивах продолжаются ожесточенные бои, российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы наносят удары по скоплениям ВСУ.

«Северяне» продвинулись на четырех участках в районе Старицы, экипажи ВКС и расчеты «Солнцепеков» поразили позиции ВСУ. В лесах возле Лимана захвачены два опорных пункта, продвижение составило 550 м. В Волчанских Хуторах занята и закреплена новая позиция, продвижение составило 200 м.

В районе Меловое-Хатнее продвижение на шести участках составило 700 м, авиация и «Солнцепеки» уничтожили позиции ВСУ в районах Хатнего, Должанки и Григоровки. На Липцовском участке существенных изменений нет, расчеты FPV-дронов нанесли удары по маршрутам снабжения ВСУ.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

