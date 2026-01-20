Международный день принятия и День Республики Крым отмечается 20 января

Tекст: Катерина Туманова

Всемирный день принятия отмечается 20 января по инициативе американки Энни Хопкинс, которая в 2007 году организовала движение 3E Love, эмблемой которого стало инвалидное кресло в форме сердца. Она призвала людей с различными возможностями попробовать наслаждаться жизнью и принимать разнообразие общества.

Она создала символ и бренда Unity, который в Чикаго выпускает одежду для людей с ограниченными возможностями. В 2009 году Энни умерла от осложнений после проведенной медицинской процедуры и с 2010 года День принятия отмечают в том числе в память о ней.

День Республики Крым отмечается 20 января в честь всекрымского референдума в 1991 году, на котором большинство крымчан высказалось за восстановление автономии республики. В 2009 году был установлен День республики, а в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, его внесли в региональный закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

День делопроизводственной службы МВД России отмечается в этот вторник. Служба была создана в 1803 году при Министерстве полиции Российской империи, а в 2026 году ей исполняется 223 года. Дату профпраздника официально установили Приказом МВД № 5 от 05.01.2003 года. Сотрудники Отдела делопроизводства контролируют оформление и прохождение документов, обеспечение режима секретности, работают с обращениями граждан.

День осведомлённости о пингвинах – экологический праздник в честь самых необычных и морозостойких птиц. Он учрежден энтузиастами-зоологами в начале 2000-х годов для привлечения внимания к проблемам сохранения этих птиц и их среды обитания.

Всемирный день любителей сыра установлен и отмечается ежегодно 20 января, при этом Cheese Lovers Day стали отмечать в США в 1980-х годах по инициативе сыроваров – они хотели привлечь внимание людей к своей продукции. С тех пор любители сыров устраивают фестивали, ярмарки, распродажи и дегустации любимого продукта.

Кроме того, в этот день в Лаосе отмечают День народной армии, в Венесуэле – День педиатра, в США – День кофе-брейка.

А именинники сегодня Иван, Афанасий и Василий.