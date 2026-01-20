Конечно, Трамп эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.2 комментария
Учёный Армстронг разгадал формулу Coca-Cola, в которой 99% – это сахар
Зак Армстронг, учёный и ведущий YouTube–канала LabCoatz, утверждает, что ему удалось разгадать секретную формулу, которой уже 139 лет. Согласно его экспериментам, вкус, который многие так любят, на 99% состоит из сахара.
Просто прочитав этикетку, можно узнать, что в литре напитка содержится около 110 г сахара, 96 мг кофеина, 0,64 г фосфорной кислоты и карамельный краситель. Но настоящий секрет Coca–Cola заключается в составе «натуральных ароматизаторов», которые придают коле её неповторимый вкус.
Чтобы выяснить, из чего состоит оставшийся 1%, мистеру Армстронгу потребовалось больше года научных исследований, дегустационных тестов, проб и ошибок. А полученная формула стоит сущие копейки, чтобы приготовить практически бесконечный запас колы, пишет Daily Mail.
мистер Армстронг провел более года за научными экспериментами, дегустациями и анализами, чтобы узнать состав напитка. В процессе были использованы методы масс-спектрометрии, позволившие определить молекулярный состав вкусовых добавок, входящих в Coca–Cola.
Экспериментатор отметил, что основой аромата служит сложная смесь эфирных масел, включая лимон, лайм, чайное дерево, корицу, мускатный орех, апельсин, кориандр и фенхель. Полученная смесь настаивается сутки, затем разбавляется пищевым спиртом. Одна порция такого концентрата позволяет приготовить до 5 тыс. литров напитка.
Прорывом стало осознание того, что листья коки, по сути, есть разновидность чая, который от природы богат танинами, природные химвеществами с горьким или вяжущим вкусом, которые содержатся в вине, чае, кофе, шоколаде и орехах. Они вызывают ощущение сухости во рту, которое может ассоциироваться с очень сухим красным вином или горьким эспрессо.
Для завершения танины смешиваются с водой, карамельными красителями, уксусом, глицерином, кофеином, сахаром, экстрактом ванили и фосфорной кислотой. В раствор добавляют 20 мл эфирных масел, нагревают и смешивают с газированной водой. По оценке Армстронга, итоговый вкус практически не отличается от оригинала.
Хотя оборудование и ингредиенты обходятся недешево, стоимость одного литра напитка после разведения минимальна. Все компоненты доступны онлайн, однако создатель рецепта предупреждает о необходимости соблюдать меры безопасности при работе с концентратами.
