Роспатент зарегистрировал товарный знак Rouge Coco Chanel в России до 2034 года

Tекст: Мария Иванова

Роспатент зарегистрировал товарный знак Rouge Coco Chanel для косметических средств, передает ТАСС.

Заявка на регистрацию была подана в декабре 2024 года от компании «Шанель САРЛ» из Швейцарии, правообладателя товарных знаков Chanel, а официальная регистрация произошла только в январе 2026 года. Исключительное право на использование бренда будет действовать до 12 декабря 2034 года.

Товарный знак Rouge Coco Chanel зарегистрирован по третьему классу Международной классификации товаров и услуг, куда входят парфюмерно-косметические средства, грим и продукты для макияжа. Также компания подала 15 января 2026 года заявку на регистрацию товарного знака Chanel в России по двум классам – шестому и двадцать второму, которые включают металлические изделия, декоративные украшения и текстильные мешочки для хранения.

Chanel завершил полный выход с российского рынка к марту 2024 года, прекратив работу бутиков и расторгнув договоры аренды на фоне событий на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе британский бренд Jimmy Choo получил регистрацию товарного знака «Джимми Чу» в России для косметики, аксессуаров, одежды и маркетинговых услуг по шести классам МКТУ.

В конце прошлого года французский бренд Clarins зарегистрировал два новых товарных знака в России.