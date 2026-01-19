Число животных без владельцев в поездах ФПК выросло до 96 тыс. в год

Tекст: Денис Тельманов

Число животных, следующих без сопровождения владельцев в поездах «Федеральной пассажирской компании», увеличилось на 19% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА «Новости».

По словам представителей ФПК, самостоятельными пассажирами поездов стали более 96 тысяч домашних питомцев, что значительно превышает количество животных в крупнейшем в России зоопарке.

В организации отметили, что в поездах путешествовали не только кошки и собаки, но и декоративные крысы, кролики, морские свинки, ежи, хамелеоны и моллюски. В целом, с учетом сопровождаемых животных, в 2025 году на поездах ФПК было перевезено около 950 тысяч питомцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД возобновили беспересадочное железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой после восьмилетнего перерыва.

Сотрудники Федеральной пассажирской компании нашли собаку по кличке Шура, сбежавшую из поезда на станции Поворино в Воронежской области, через шесть дней.

С января 2025 года РЖД обновили правила перевозки животных, разрешив провозить питомцев в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест и введя новые условия для перевозки крупных собак.