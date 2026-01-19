Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
В Новосибирской области осуждены отец и сын за использование рабского труда
Суд в Новосибирской области приговорил отца и сына за использование рабского труда
Отец и сын в Новосибирской области получили по пять лет колонии за то, что удерживали троих бездомных на своей ферме и кафе-гостинице, заставляя их работать без оплаты по 16 часов в сутки, сообщили СУ СК и прокуратура региона.
Татарский районный суд Новосибирской области приговорил к пяти годам колонии общего режима отца и сына, содержавших кафе-гостиницу и ферму, передает РИА «Новости».
По данным прокуратуры, мужчины использовали труд троих лиц, склонных к бродяжничеству и злоупотреблению алкоголем, не оплачивая работу и удерживая паспорта.
Следствие установило, что с 2019 по 2023 год подсудимые под предлогом трудоустройства забрали у потерпевших документы, а рабочий день составлял до 16 часов. Мужчины жили в антисанитарных условиях без отопления и средств гигиены.
Прокуратура уточнила, что отказ от работы был невозможен – потерпевших запугивали, запрещали покидать территорию, в случае неповиновения применяли физическую силу. Двоим удалось сбежать самостоятельно, третьего удерживали силой.
Использование рабского труда пресекли сотрудники полиции при поддержке УФСБ России по Новосибирской области.
Ранее следователи проводили проверку информации о возможном удержании людей в рабстве и их избиениях на одной из ферм в Воронежской области.