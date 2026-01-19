Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.5 комментариев
Добровольцы-спасатели обеспечили безопасность Крещенских купаний в 75 регионах
Более 1 тыс. студентов-спасателей обеспечивали безопасность участников Крещенских купаний в 75 регионах, оказывая помощь и предотвращая опасные ситуации на льду.
Более тысячи добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей обеспечивали безопасность на Крещенских купаниях 18 и 19 января в 75 регионах России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Дежурства проходили на 135 площадках, где в общей сложности приняли участие свыше 100 тыс. человек. К работе также были привлечены сотрудники полиции, медики и экстренные службы.
Все студенты-спасатели прошли специальное обучение на базе Всероссийского центра координации, а также в региональных ресурсных и добровольческих центрах. Добровольцы помогали людям безопасно спускаться и подниматься из купелей, контролировали очереди, следили за потоком участников, чтобы не допустить давки и опасных ситуаций на льду.
«Студенты-спасатели проводили короткие инструктажи по правилам поведения на льду и в воде, напоминали о противопоказаниях», – рассказали в оперативном штабе ВСКС. Кроме этого, они оказывали первую помощь при переохлаждении, травмах и ухудшении самочувствия, работали в пунктах обогрева и помогали пожилым людям и семьям с детьми.
В тех регионах, где массовые купания не проводились, студенты-спасатели дежурили у храмов и помогали во время массовых мероприятий. Согласно данным штаба ВСКС, серьезных происшествий зафиксировано не было, дежурства прошли без чрезвычайных ситуаций.