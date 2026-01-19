  • Новость часаMOL и Газпром согласовали продажу сербской NIS
    Мерц покусился на истоки русофобской легенды Запада
    В мире скопилось нераспроданного алкоголя на 22 млрд долларов
    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках
    Биатлонист Васильев рассказал о размере своей олимпийской пенсии
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Чехия отказалась продавать Украине самолеты L-159
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    5 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    15 комментариев
    19 января 2026, 18:30 • Новости дня

    Добровольцы-спасатели обеспечили безопасность Крещенских купаний в 75 регионах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более 1 тыс. студентов-спасателей обеспечивали безопасность участников Крещенских купаний в 75 регионах, оказывая помощь и предотвращая опасные ситуации на льду.

    Более тысячи добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей обеспечивали безопасность на Крещенских купаниях 18 и 19 января в 75 регионах России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Дежурства проходили на 135 площадках, где в общей сложности приняли участие свыше 100 тыс. человек. К работе также были привлечены сотрудники полиции, медики и экстренные службы.

    Все студенты-спасатели прошли специальное обучение на базе Всероссийского центра координации, а также в региональных ресурсных и добровольческих центрах. Добровольцы помогали людям безопасно спускаться и подниматься из купелей, контролировали очереди, следили за потоком участников, чтобы не допустить давки и опасных ситуаций на льду.

    «Студенты-спасатели проводили короткие инструктажи по правилам поведения на льду и в воде, напоминали о противопоказаниях», – рассказали в оперативном штабе ВСКС. Кроме этого, они оказывали первую помощь при переохлаждении, травмах и ухудшении самочувствия, работали в пунктах обогрева и помогали пожилым людям и семьям с детьми.

    В тех регионах, где массовые купания не проводились, студенты-спасатели дежурили у храмов и помогали во время массовых мероприятий. Согласно данным штаба ВСКС, серьезных происшествий зафиксировано не было, дежурства прошли без чрезвычайных ситуаций.

    19 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Стоматолог объяснил, почему россияне теряют зубы раньше европейцев

    Стоматолог Копылов: Россияне теряют зубы из-за слабой профилактики и гигиены

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне теряют свои первые зубы в среднем в возрасте 20 лет, в то время как жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам, рассказал стоматолог-хирург Максим Копылов.

    Стоматолог Копылов объясняет, что основной причиной ранней потери зубов в России остается недостаточно развитая культура профилактики и гигиены. По его словам, многие россияне до сих пор чистят зубы так, как научили родители, не уделяя внимания современным рекомендациям, передает Газета.Ru.

    Копылов подчеркнул, что в Швейцарии стоматологи требуют от пациентов освоить правильную гигиену до начала сложного лечения, а профессиональную чистку делают не реже одного раза в полгода. Такой подход позволяет своевременно выявлять и лечить стоматологические проблемы, что значительно снижает риск потери зубов. В странах Европы и США большую роль играет медицинская страховка, обязывающая регулярно посещать врача-гигиениста для профессионального ухода за полостью рта.

    В России же профессиональная гигиена только начинает входить в повседневную жизнь, отметил эксперт. По его мнению, исторически сложилось так, что россияне обращаются к стоматологу только в экстренных случаях, что приводит к запущенным случаям и сложному лечению. Копылов добавил, что профилактика всегда проще, дешевле и эффективнее, чем лечение, но этому мало кто уделяет внимание.

    Стоматолог обратил внимание и на популярность имплантации зубов в России. По его словам, распространенное мнение, что имплантат можно поставить в любой момент, приводит к пренебрежению гигиеной и профилактикой. При этом имплантаты требуют не меньшего ухода, а история их наблюдения пока не превышает 50 лет, что не позволяет говорить об их «вечности».

    Копылов уверен, что повышение возраста первого удаления зуба возможно только при формировании новой культуры ухода за полостью рта. Он считает, что задача стоматологических клиник – не только лечить, но и просвещать пациентов по вопросам гигиены и профилактики. Если россияне станут внимательнее относиться к уходу за зубами, шанс сохранить свои зубы до 50-60 лет существенно возрастет.

    Ранее стоматолог-терапевт Анастасия Черношей объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян рассказал о методах отбеливания зубов без вреда.

    Комментарии (5)
    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    Комментарии (16)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 16:47 • Новости дня
    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках

    Президент Лиги защиты пациентов Саверский: Вы имеете право на компенсацию при задержке оказания медпомощи

    @ Алексей Филиппов/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов

    В случае задержки оказания бесплатной медпомощи муниципальной поликлиникой пациент имеет право получить компенсацию, сказал газете ВЗГЛЯД президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Эксперт прокомментировал изменения в правилах оказания медпомощи, утвержденные правительством.

    На днях вступило в силу постановление правительства от 29 декабря 2025 года за номером 2188 – «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Согласно документу, с момента обращения пациента в медицинскую организацию срок ожидания приема участкового врача-терапевта, врача общей практики (он же семейный врач), а также участкового врача-педиатра не может превышать 24 часов.

    Напомним, что участковый врач-терапевт, врач общей практики и участковый педиатр обязаны принять пациента в течении 24 часов.  Первичную неотложную помощь – например, при обострении радикулита – врачи должны оказать в течении двух часов с момента обращения пациента в медорганизацию. Но добиваться соблюдения нового регламента пациентам, возможно, придется в суде.

    Скорая помощь, как и прежде, должна приехать за 20 минут. Неотложная – если состояние пациента острое, но опасности жизни нет – в течении двух часов.  Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (ЛОР, офтальмолог, хирург и т. д.) не должны превышать 14 рабочих дней. Исключение одно: если у пациента подозревают онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание, срок консультаций сокращается до трех рабочих дней.

    Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов, считает постановление правительства важным, но недостаточным. «Нужно прописать не только сроки приема врачами, но и сроки проведения медицинских обследований. Что толку от врача, если УЗИ ждать 3-4 недели, а без него доктор не может поставить диагноз, а значит и лечить?», – рассуждает эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Второй момент: необходим подзаконный акт, который бы предусматривал наказание для медицинских учреждений, если они не соблюдают оговоренные в Постановлении правительства сроки приема. «Срок прибытия «скорой» и до постановления составлял 20 минут, а она могла опоздать или не приехать: пациентов много, а бригад не хватает. Или пробки», – пояснил эксперт.

    Тем не менее, как считает Саверский, принятый документ поможет защитить права пациентов. «Допустим, вы пробуете попасть к участковому, а вам говорят – приходите через трое суток. Тут же пишите заявление главврачу на сайте поликлиники, либо пишите на сайт Минздрава региона – что вас не могут принять – и идете в частную поликлинику», – советует эксперт.

    Получив платную медпомощь, вы можете написать заявление в прокуратуру, которая, согласно статье 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ, должна защищать в суде ваши интересы. Вы имеете право получить от муниципальной поликлиники компенсацию – за оказание платной услуги и, если суд так решит, моральную компенсацию.

    «Но в целом, конечно, вопрос своевременной и бесплатной медпомощи должен решать не пациент, а государство – увеличивая количество медиков, работающих в системе ОМС», – считает Александр Саверский.

    В начале прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дефицит врачей в России составляет около 23,2 тыс. человек, а нехватка фельдшеров и медсестер - 63,6 тысячи. Однако в декабре прошлого года вступил в силу закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. Закон предполагает, что первым основным местом работы выпускников медколледжей и вузов должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. Это значит, что вероятность попасть на прием к участковому врачу вовремя резко увеличивается.

    Комментарии (8)
    19 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    США намерены устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, заявил Дональд Трамп в Truth Social.

    По его словам, такие меры принимаются на фоне бездействия Дании, которая не смогла справиться с этой проблемой.

    «НАТО на протяжении 20 лет говорит Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии». Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!» – написал Трамп в своей соцсети.

    Он подчеркнул, что США собираются взять инициативу в вопросе безопасности этого региона.

    12 комментариев

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен заявил, что считает Россию главным источником риска для Гренландии.

    Трамп отметил, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Комментарии (12)
    19 января 2026, 10:02 • Новости дня
    Фицо удивился смене риторики ЕС по России после запрета пролета на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что страны ЕС, недавно запретившие воздушный коридор для пролета на парад Победы, теперь обсуждают диалог с Москвой.

    Роберт Фицо сообщил о перемене риторики ряда стран ЕС, не разрешивших в мае 2025 года пролет над своей территорией для участия в параде Победы в Москве, передает ТАСС.

    По его словам, несколько месяцев назад эти страны запрещали пролет самолетов, направлявшихся на торжества в честь победы над фашизмом, а теперь стали говорить о необходимости диалога с Москвой и президентом России Владимиром Путиным.

    Фицо лично посетил российскую столицу в мае, где участвовал в параде Победы на Красной площади, официальном приеме в Кремле и церемонии возложения цветов на Могилу Неизвестного Солдата. На мероприятиях 9 мая он был с нагрудным значком с логотипом 80-летия Победы.

    При этом прибалтийские страны и Польша приняли решение закрыть небо для самолетов президента Сербии Александра Вучича и самого Роберта Фицо при их перелете в Москву на парад.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности общения с Россией для создания новой архитектуры безопасности.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование на Украине невозможно без диалога о безопасности Европы.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 15:11 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал Путина искренне верующим православным вождем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время богослужения, посвященного празднику Крещения Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что президент России Владимир Путин является искренне верующим православным вождем.

    Глава Русской православной церкви подчеркнул, что нынешнее руководство страны проявляет удивительно положительное отношение к Церкви, позволяя свободно исповедовать веру, передает ТАСС.

    «Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является православный искренне, не как говорят, по протоколу, а по убеждениям православный вождь Владимир Владимирович», – сказал патриарх. Он добавил, что нынешние перемены в стране стали возможны благодаря молитвам мучеников и святых угодников, по которым благодать Божия «явилась над нашей некогда измученной безбожием страной».

    В ноябре Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем рождения в Кремле.

    Ранее Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Назначено новое заседание суда по иску ЦБ к Euroclear

    Арбитраж назначил заседание суда по иску ЦБ к Euroclear на 4 марта

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитраж назначил заседание по делу о взыскании с Euroclear крупной суммы на начало марта, сумма иска составляет 18,2 трлн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

    Заседание суда по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей назначено на 4 марта, передает ТАСС.

    В картотеке арбитражных дел указано, что слушание состоится в 10.00.

    Арбитражный суд Москвы перенес слушание по делу о взыскании 18,2 трлн рублей с Euroclear Bank. Заседание проходило в закрытом режиме из-за банковской тайны.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками и ухудшением инвестиционного климата.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:38 • Новости дня
    Строительство первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции завершено на 99%

    Минэнерго Турции: Строительство первого энергоблока АЭС «Аккую» завершено на 99%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил о завершении строительства первого реактора АЭС «Аккую» на 99%.

    Вместе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым он посетил объект и осмотрел контрольную комнату, которую назвал «мозгом» реактора, передает ТАСС.

    В ходе визита стороны обсудили ход реализации проекта и текущий статус работ.

    АЭС «Аккую» стала первым объектом подобного типа в Турции. В проекте предусмотрено четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР поколения 3+, каждый из которых будет обладать мощностью 1200 МВт. Реализация проекта осуществляется по модели Build-Own-Operate – «строй – владей – эксплуатируй».

    Байрактар 4 января сообщил, что готовность первого энергоблока турецкой АЭС «Аккую» достигла 95%.

    В декабре глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что ввод в эксплуатацию первой очереди турецкой АЭС «Аккую» намечен на 2026 год.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции потратили 25 млрд долларов из суверенных фондов России.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:23 • Новости дня
    Японский депутат: Глава МИД Мотэги скучает по хорошим отношениям с Лавровым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги поддерживал хорошие и доверительные отношения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и до сих пор по ним скучает, рассказал японский депутат парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, который недавно встречался с Мотэги перед своей поездкой в Москву в декабре прошлого года.

    «Министр иностранных дел Мотэги ранее поддерживал хорошие доверительные отношения с главой МИД Лавровым. [Он] всегда скучает по этому, и это я передал замглавы МИД Руденко», – сообщил Судзуки, передает ТАСС.

    В ходе визита в Москву Судзуки также передал российским официальным лицам мнение премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно отношений с Россией. По словам депутата, перед поездкой он проконсультировался с Такаити по ряду вопросов и уточнил ее позицию. Это послание было озвучено заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву, а также заместителям министров иностранных дел России Андрею Руденко и Михаилу Галузину.

    В октябре в своей программной речи новый премьер Японии Санаэ Такаити обошла стороной тему поддержки Киева и продолжения санкционного давления на Россию.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 16:38 • Новости дня
    Потерпевшими по делу о взрыве в центре МВД в Коми признали более 30 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 30 человек признаны потерпевшими по делу о взрыве учебно-имитационной гранаты в учебном центре МВД по Коми в Сыктывкаре.

    Как сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале, по версии следствия, начальник центра нарушил правила безопасности, разрешив проведение занятия в актовом зале, где шли ремонтные работы и находились легковоспламеняющиеся и строительные материалы. Во время учебного семинара преподаватель активировал учебно-имитационную гранату. После этого в помещении произошел хлопок и начался пожар, в результате чего пострадали слушатели центра.

    «К настоящему времени от ожогов и отравления угарным газом скончалась одна из потерпевших. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны более 30 человек», – говорится в сообщении.

    Ранее власти Коми сообщили о смерти одной из пострадавших и увеличении числа пострадавших до 24 человек после взрыва в учебном центре МВД.

    Напомним, руководитель центра профподготовки МВД в Сыктывкаре задержан по делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой.

    Взрыв светошумовой гранаты произошел 15 января в здании центра профессиональной подготовки МВД в Эжвинском районе Сыктывкара.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 12:43 • Новости дня
    Москалькова передала омбудсмену Верховной рады список украинских пленных

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи в Москве уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала украинской стороне список военных, находящихся в России, для возможного обмена в ближайшее время.

    Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, передала омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу список украинских военных, находящихся на территории России, которых могут освободить в рамках обмена, передает РИА «Новости».

    По ее словам, российская сторона ожидает предложений от Украины по обмену. Москалькова подчеркнула, что на встрече также поставила вопрос о необходимости репатриации российских раненых военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.

    Позднее Москалькова заявила, что Украина затягивает с решением по обмену пленными, передает ТАСС.

    Она отметила, что Минобороны России неоднократно предлагало разные форматы обменного процесса, однако украинская сторона затягивает принятие решений. На встрече с Лубинцом Москалькова вновь акцентировала внимание на безусловном возвращении в Россию раненых российских военнослужащих.

    Ранее Москалькова назвала разблокировку процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной задачей номер один.

    Москалькова ранее заявила, что власти Киева продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах жителей Курской области.

    Российская сторона передала Украине 45 человек, подлежавших выдворению, среди которых были пожилые и больные люди.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин предложил Совбезу обсудить роль России в создании многополярного мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    По словам главы государства, второй вопрос повестки дня касается именно этой темы, передает РИА «Новости».

    «Второй – о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи», – подчеркнул Путин.

    Президент также обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой представить свои предложения по этой теме.

    Помимо этого, участники совещания рассмотрели текущие вопросы в сфере безопасности, что, по словам Путина, стало первым пунктом повестки.

    Оперативное совещание Совбеза РФ прошло в понедельник и стало первым в 2026 году. Предыдущее заседание Совета безопасности состоялось 26 декабря 2025 года. Его темой стал вопрос развития искусственного интеллекта для нужд обороны и безопасности.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 17:50 • Новости дня
    Число животных без владельцев в поездах ФПК выросло до 96 тыс. в год

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году количество домашних питомцев, путешествующих без владельцев в поездах ФПК, достигло 96 тысяч, что на 19% больше, чем годом ранее.

    Число животных, следующих без сопровождения владельцев в поездах «Федеральной пассажирской компании», увеличилось на 19% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА «Новости».

    По словам представителей ФПК, самостоятельными пассажирами поездов стали более 96 тысяч домашних питомцев, что значительно превышает количество животных в крупнейшем в России зоопарке.

    В организации отметили, что в поездах путешествовали не только кошки и собаки, но и декоративные крысы, кролики, морские свинки, ежи, хамелеоны и моллюски. В целом, с учетом сопровождаемых животных, в 2025 году на поездах ФПК было перевезено около 950 тысяч питомцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД возобновили беспересадочное железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой после восьмилетнего перерыва.

    Сотрудники Федеральной пассажирской компании нашли собаку по кличке Шура, сбежавшую из поезда на станции Поворино в Воронежской области, через шесть дней.

    С января 2025 года РЖД обновили правила перевозки животных, разрешив провозить питомцев в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест и введя новые условия для перевозки крупных собак.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Средства ПВО России уничтожили 16 дронов ВСУ за четыре часа

    Минобороны: Средства ПВО России уничтожили 16 ВСУ дронов за четыре часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение четырех часов средствами противовоздушной обороны России были сбиты 16 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    По данным из Telegram-канала ведомства, в период с 12.00 до 16.00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 13 аппаратов над Белгородской областью и три – над Курской областью.

    В понедельник Минобороны сообщило об уничтожении 92 украинских дронов за ночь.

    Накануне обломки беспилотника повредили линию электропередачи в Краснодарском крае.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 18:07 • Новости дня
    В Госдуме предложили ввести штрафы для нарушителей законодательства о майнинге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о штрафах за нарушение законодательства о майнинге.

    Документ размещен в электронной базе Госдумы и предусматривает ответственность за ведение майнинга на территориях, где он официально запрещен региональными властями, передает ТАСС.

    Согласно проекту, предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей. За нарушение запрета на майнинг гражданам грозит штраф от 100 до 150 тыс. рублей и обязательная конфискация оборудования. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 800 тыс. рублей или дисквалифицированы на срок от одного года до двух лет.

    Юридическим лицам за такие нарушения грозит штраф от 1 до 2 млн рублей с одновременной конфискацией оборудования либо административное приостановление деятельности на девяносто суток и также конфискация оборудования.

    В конце декабря Минэнерго заявило о круглогодичном запрете майнинга в Бурятии и Забайкалье.

    Комментарии (0)
