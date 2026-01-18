Вяльбе заявила о прекращении выдачи нейтрального статуса лыжникам

Вяльбе: Никто из лыжников больше не получит нейтральный статус

Tекст: Дарья Григоренко

Вяльбе отметила: «Все наши спортсмены находятся в тех или иных ведомственных структурах. Кто-то в Росгвардии, кто-то в ЦСКА, кто-то в «Динамо». У них есть ведомственные соревнования, они получают там зарплату. Нечего это со мной обсуждать, это их работа», передает РИА «Новости».

Вяльбе добавила, что вопрос получения нейтрального статуса для новых спортсменов больше не актуален и она не планирует его обсуждать.

3 января Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус семи спортсменам из России, это дает им возможность участвовать в соревнованиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нейтральные статусы были выданы другим российским лыжникам, фристайлистам, сноубордистам и горнолыжникам. Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске спортсменов из России до турниров FIS, позволив им соревноваться как нейтральным атлетам.

Критерии FIS предусматривают, что российские спортсмены не должны иметь добровольных связей с армией, службами безопасности России или Белоруссии и не выражать поддержки специальной военной операции на Украине.