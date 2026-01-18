Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.3 комментария
Евросоюз начал обсуждать меры против США из-за новых пошлин
Европейские лидеры рассматривают возможность жесткого ответа на введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы против стран, поддержавших Гренландию, обсуждается применение торговых инструментов, сообщают СМИ.
Ранее Европа воздерживалась от жёстких шагов в ответ на давление США, опасаясь возможного выхода Соединённых Штатов из НАТО. Однако, по мере того как Трамп усиливает свои требования по Гренландии, в ЕС растёт поддержка идеи более решительных контрмер, сообщает издание.
Глава фракции «Обновляя Европу» в Европарламенте Валери Хайер призвала готовиться к «целенаправленным и соразмерным ответным мерам», подчёркивая, что «активация Инструмента противодействия экономическому давлению должна быть явно рассмотрена». Президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что Европа готова к «единому и скоординированному» ответу, если новые тарифы США будут подтверждены.
В то же время некоторые европейские страны, ориентированные на экспорт, опасаются полномасштабного торгового конфликта с США из-за Гренландии, где проживает всего 57 тыс. человек. Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович назвал ратификацию нового торгового соглашения с США «очень сложной» из-за текущих разногласий, но отметил, что недавний договор с Латинской Америкой способен компенсировать негативные последствия новых тарифов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию для подготовки к маневрам Arctic Endurance.
США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.
В Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз Вашингтона ввести новые пошлины.