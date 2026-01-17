ФСБ раскрыла данные о массовых казнях нацистами душевнобольных под Ленинградом

ФСБ раскрыла документы о массовых казнях нацистами душевнобольных под Ленинградом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Управление ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области рассекретило материалы уголовного дела о массовом убийстве пациентов психиатрической больницы имени Кащенко в Гатчинском районе в ноябре 1941 года, передает ТАСС. По данным документов, семь сотрудников больницы и один местный житель по приказу немецкого командования согласились участвовать в отравлении пациентов смертельными инъекциями, в результате чего за один день погибли около 850 человек.

В архивных материалах представлены акты о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, копия приговора Военного трибунала Ленинградского фронта от 9 апреля 1944 года, протокол допроса главного судмедэксперта Андрея Владимирского и акт судебно-медицинской экспертизы.

Из документов следует, что после оккупации усадьбы Сиворицы в августе 1941 года, все имущество больницы было разграблено, а 1 300 пациентов размещены в корпусе на 200 человек и подверглись голоданию, получая по 100 граммов хлеба в сутки. С октября 1941 года даже эта норма была отменена, что привело к массовой смертности.

В приговоре трибунала говорится: «В результате такого варварского отношения к больным среди них началась большая смертность и к ноябрю месяцу 1941 года умерло около 200 человек. Не останавливаясь на этом, немецко-фашистские захватчики решили душевнобольных уничтожить путем отравления».

Судмедэксперт Владимиров пришел к выводу, что жертвы были отравлены комбинированным препаратом на основе морфина и солей тяжелых металлов, что приводило к быстрой смерти после инъекции.

Двум медсестрам, Ядвиге Ракович и Эмилии Поляковой, назначено наказание в виде 10 лет лагерей, остальные фигуранты – врачи-ординаторы больницы Людмила Степанова и Фелиция Горлицина, санитар Владимир Татищев, помощник завхоза Петр Петров, смотритель зданий больницы Владимир Кудряшов и изменивший присяге красноармеец, местный уроженец Петр Богомолов – были приговорены к расстрелу с конфискацией имущества.

Историк спецслужб Сергей Рац сообщил, что точное число жертв до сих пор неизвестно, а среди погибших были и пожилые люди, и молодежь от 12 до 17 лет. Следствие установило, что тела умерщвленных зарыли в противотанковом рву у деревни Ручьи, а затем, чтобы скрыть следы преступления, осенью 1943 года оккупанты сожгли останки руками пленных советских солдат, которых после этого также убили.

После освобождения района в феврале 1944 года комиссия обнаружила на месте захоронения обожженные человеческие кости, золу и остатки одежды. Свидетели рассказывали, что общее число погибших в больнице Кащенко достигло 1 300 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федеральная служба безопасности обнародовала документы о массовых убийствах мирных жителей и репрессиях против евреев и крестьян, которые проводили немецкие нацисты во время Великой Отечественной на Украине.

Также ФСБ рассекретила информацию о захоронении почти 7,8 тыс. человек в братских могилах на Донбассе во время Великой Отечественной.

Кроме того, спецслужба раскрывала данные о преступлениях нацистов на территории Молдавии.