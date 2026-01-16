Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.17 комментариев
В НЦ «Россия» наградили победителей конкурса «Россия – страна традиционных ценностей»
В Национальном центре «Россия» прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Россия – страна традиционных ценностей».
Мероприятие объединило детей и молодежь из всех уголков страны и семи зарубежных государств, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Более 60 финалистов были отмечены за поступки, демонстрирующие уважение к духовно-нравственным ценностям.
«Мир, к сожалению, столкнулся с ситуацией, когда под разными предлогами – под предлогом создания некой «новой этики», под предлогом отказа от якобы устаревших принципов и норм, – сначала плавно, а затем стремительно начал ускоряться в сторону абсолютного хаоса и утраты понимания того, что есть хорошо, а что плохо», – заявила на церемонии директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В специальной номинации «Лучшая работа о крепкой семье» победу одержала 12-летняя Дарья Дубинина из Курской области. Она представила видеоработу о своей большой семье с четырьмя детьми и несколькими собаками. Награду ей вручила заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина, подчеркнув роль семьи как основы государства.
Всего на конкурс поступило 4310 работ, а число заявок на участие превысило 15 тысяч. Участники рассказывали о ценностях через конкретные действия: помощь бездомным животным, организация встреч с родственниками, поддержка бойцов специальной военной операции.
В церемонии участвовали государственные и общественные деятели, представители вузов, патриотических организаций, СМИ и деловых кругов. Конкурс организован АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» при поддержке ряда министерств, общественных и религиозных организаций, а также крупных партнеров.