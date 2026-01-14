Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.3 комментария
Грузия назвала «очень печальной» готовность Санду объединить Молдавию с Румынией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «очень печальным» заявление президента Молдавии Майи Санду о ее готовности проголосовать за объединение с Румынией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Для меня это заявление в первую очередь очень удивительно, так как политический лидер страны говорит о готовности отдать голос за потерю собственной независимости, – заявил председатель правительства Грузии журналистам. – Это очень печально для Молдавии, которая, как и Грузия, обрела независимость в начале 1990-х годов».
По его словам, «все остальное – это дело самой Молдавии».
«Сами разберутся в собственных вопросах», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Ранее Грузия неоднократно высказывала недоумение тем, что ЕС ставит ей в пример Молдавию и Украину, а также критиковала Санду за симпатии к грузинской радикальной оппозиции.
Ранее президент Молдавии Майя Санду призналась, что поддержала бы объединение с Румынией, если бы такой вопрос был вынесен на референдум.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ликвидацию Молдавии притормозят сразу два региона.