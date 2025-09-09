Нефть продолжила дорожать на решениях членов ОПЕК+

Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
Мировые цены на нефть продолжили расти на решениях членов ОПЕК+
Мировые цены на нефть во вторник продолжили рост на решениях ведущих участников ОПЕК+ относительно дальнейших объемов ограничения добычи, а наметившееся намерение Саудовской Аравии побороться за расширение доли рынка за счет снижения отпускных цен может привести к снижению глобальных нефтяных котировок, отмечают эксперты.
Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.49 поднимается на 0,65%, до 66,45 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,64%, до 62,66 доллара, передает РИА «Новости».прошедшей состоявшейся в воскресенье встречи представителей восьми стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан, по итогам которой было принято решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи на октябрь на 137 тыс. баррелей в сутки.
При этом, как отмечало Bloomberg в понедельник, нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на октябрь для покупателей из Азии. Так, стоимость марки Arab Light была понижена на 1 доллар за баррель, теперь она лишь на 2,2 доллара превышает цену корзины сортов Oman/Dubai.
«Саудовская Аравия начала борьбу за долю рынка, в результате появилась высокая вероятность переизбытка предложения», – цитирует Bloomberg аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми.