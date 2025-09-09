Семья Мердока урегулировала спор о наследовании медиаимперии

Семья магната Руперта Мердока урегулировала спор о наследовании медиаимперии

Tекст: Мария Иванова

Семья американского медиамагната Руперта Мердока урегулировала затяжной спор о наследовании его медиаимперии, контроль над которой в итоге получит его сын Лахлан, говорится в пресс-релизе на сайте News Corp, а также в сообщениях Fox Corporation.

Спор касался семейного траста Murdoch Family Trust (MFT), который должен был поровну разделить контроль над активами между четырьмя старшими детьми Мердока – Лахланом, Джеймсом, Элизабет и Пруденс – после смерти магната. Сам Руперт Мердок пытался лишить либеральных наследников права голоса, чтобы сконцентрировать контроль у Лахлана, который разделяет его взгляды, отмечает РИА «Новости».

В официальном заявлении News Corp говорится: «Доверительный собственник и бенефициары Murdoch Family Trust (MFT) достигли взаимного урегулирования судебных процедур в Неваде относительно MFT, в результате чего прекращаются все судебные разбирательства». Теперь новые трасты будут созданы в пользу Лахлана Мердока, а также Грейс и Хлои Мердок, тогда как Пруденс Маклауд, Элизабет и Джеймс Мердок больше не будут бенефициарами в структурах, владеющих акциями News Corp или Fox Corporation.

В то же время Пруденс, Элизабет и Джеймс получат денежную компенсацию за счет выручки от публичной продажи примерно 14,2 млн акций News Corp класса B и 16,9 млн акций Fox Corporation класса B, ранее принадлежавших MFT.

Руперт Мердок, которому сейчас 94 года, основал News Corporation в 1979 году. В холдинг входят The Wall Street Journal, The Times, The Sun, New York Post, канал Fox News, телекомпания 20th Century Fox, несколько спутниковых операторов и агентство Dow Jones.

В сентябре 2023 года он покинул пост главы правления, его сменил Лахлан Мердок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Руперт Мердок проиграл спор в суде за контроль над своей медиакомпанией своим детям.

Между тем этим летом Дональд Трамп подал иск о клевете на 10 млрд долларов против Руперта Мердока и компаний News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения Джеффри Эпштейна.