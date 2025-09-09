В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Российские войска вошли в Приморское на запорожском направлении фронта
Российские силы расширили контроль и начали бои за Приморское
Российские войска продвигаются на степногорском направлении запорожской линии фронта, взяв под контроль часть села Приморское у бывшего Каховского водохранилища, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российские войска вошли в село Приморское в Запорожской области на степногорском направлении фронта, идут бои за его освобождение, передает РИА «Новости». Приморское расположено у бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы, ведущей к городу Запорожье, который находится под контролем украинских сил. По словам Рогова, российские войска расширили там зону контроля.
Он отметил, что за освобождение села продолжаются бои, ситуация в районе остается напряженной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области. Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя. ВС России зацепились за Малиновку на Запорожском направлении.