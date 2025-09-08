В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
В Макеевке открыли стену памяти «Герои СВО»
Мемориальный комплекс, посвященный выпускникам-героям, торжественно открыли в школе №50 города Макеевки в Донецкой народной республике в День освобождения Донбасса.
Стена памяти посвящена выпускникам, погибшим в ходе спецоперации за освобождение Донбасса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Комплекс создан силами учащихся и педагогов школы.
Церемония открытия началась с исполнения гимнов России и ДНР. Учащиеся подготовили выступления и слова поддержки родным погибших защитников. Среди гостей был ветеран боевых действий Олег Галушка, который выделил роль подобных инициатив в воспитании патриотизма и напомнил о значимости сохранения памяти о героях.
«Создание этого мемориала исполнено глубочайшим смыслом. Стена памяти станет местом, где ученики, учителя, родители и каждый житель Макеевки сможет отдать дань уважения бессмертному подвигу защитников Донбасса. Она, словно вечный страж, неустанно будет напоминать будущим поколениям о той неимоверной цене, что заплачена за мир, и о нашей священной обязанности его беречь», – подчеркнул Галушка.
Право открыть мемориал предоставили родителям погибших героев. В завершение церемонии участники почтили павших минутой молчания.