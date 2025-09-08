Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Лавров заявил о продолжающемся процессе дедолларизации мировой экономики
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что формирование альтернативных расчетных систем развивается, несмотря на отсутствие реакции администрации президента США Дональда Трампа.
Процесс дедолларизации и создание альтернативных платежных платформ продолжается, передает ТАСС.
Лавров во время выступления в МГИМО подчеркнул, что тенденция к формированию новых механизмов для международной торговли усиливается.
По его словам, несмотря на критику Дональдом Трампом политики Джо Байдена по отношению к доллару, нынешняя команда Трампа пока не сделала соответствующих выводов. Министр отметил: «Трамп сказал, что Байден своими действиями в отношении доллара наносит колоссальный вред американцам и их ведущим позициям в мировой финансовой системе».
Лавров напомнил, что Трамп на президентских выборах резко критиковал Байдена за подрыв статуса доллара как резервной валюты. По мнению главы МИД, злоупотребление привилегиями национальной валюты ослабляет доверие к ней на мировом уровне.
