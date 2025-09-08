Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.8 комментариев
Российскую систему «Аурелия» против морских дронов испытали в Финском заливе
Испытания системы «Аурелия» против БЭК прошли в Финском заливе при участи ВМФ
Испытания системы модульных специальных заграждений «Аурелия» для борьбы с безэкипажными катерами прошли в Финском заливе при участии представителей ВМФ России, сообщил официальный представитель организации-разработчика «Русич» (Санкт-Петербург).
Российские специалисты разработали систему модульных специальных заграждений «Аурелия» для борьбы с украинскими безэкипажными катерами, передает ТАСС.
«При прохождении по системе модульных специальных заграждений «Аурелия» безэкипажного катера или просто катера с водометами или погружным двигателем, она засасывает в себя активные элементы и приводит двигатель в негодность, винты перекручиваются», – сообщили в организации.
Каждый модуль системы имеет длину 10 м и ширину 3 м. В его состав включены плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы и погружной якорь. «Аурелия» предназначена для установки на воде у стратегических объектов, чтобы создавать защитную зону от атак как беспилотных, так и пилотируемых катеров.
Новую систему «Аурелия» представили на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде, который проходит с 6 по 7 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина применяет безэкипажные катера-камикадзе против российского Черноморского флота. Российские военные уничтожили в устье Дуная украинский средний разведывательный корабль «Симферополь» с помощью быстроходного БЭК. Это стало первой подобной операцией для российских войск.