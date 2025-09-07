Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
Путин поздравил «Союз армян России» с юбилеем организации
Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей юбилейных мероприятий, посвященных 25-летию образования организации «Союз армян России», сообщила пресс-служба Кремля.
Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля. В своей телеграмме глава государства отметил: «Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием образования Общероссийской общественной организации «Союз армян России». Отрадно, что вы проводите последовательную работу, направленную на гармонизацию межнациональных отношений, интеграцию армянской диаспоры в российское общество».
Президент подчеркнул, что благодаря САР реализуются культурные, образовательные и просветительские проекты, а также важные инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. Он отметил поддержку, которую организация оказывает участникам и ветеранам спецоперации на Украине, а также их семьям.
Путин также отметил, что за 25 лет САР объединил армянские общины по всей России и укрепил свой авторитет плодотворным диалогом с органами власти. Глава государства выразил уверенность, что торжества к юбилею организации пройдут достойно и станут началом новых перспективных проектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гюмри в один день прошли две акции: одни требовали вывода российской военной базы из Армении, другие выступали за ее сохранение как гарантию безопасности.
Ранее глава Союза армян России заявил о неспособности Запада обеспечить безопасность Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что присутствие российской военной базы в стране отвечает интересам безопасности Армении.