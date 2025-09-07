Путин поздравил «Союз армян России» с юбилеем организации

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля. В своей телеграмме глава государства отметил: «Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием образования Общероссийской общественной организации «Союз армян России». Отрадно, что вы проводите последовательную работу, направленную на гармонизацию межнациональных отношений, интеграцию армянской диаспоры в российское общество».

Президент подчеркнул, что благодаря САР реализуются культурные, образовательные и просветительские проекты, а также важные инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. Он отметил поддержку, которую организация оказывает участникам и ветеранам спецоперации на Украине, а также их семьям.

Путин также отметил, что за 25 лет САР объединил армянские общины по всей России и укрепил свой авторитет плодотворным диалогом с органами власти. Глава государства выразил уверенность, что торжества к юбилею организации пройдут достойно и станут началом новых перспективных проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гюмри в один день прошли две акции: одни требовали вывода российской военной базы из Армении, другие выступали за ее сохранение как гарантию безопасности.

Ранее глава Союза армян России заявил о неспособности Запада обеспечить безопасность Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что присутствие российской военной базы в стране отвечает интересам безопасности Армении.