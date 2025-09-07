  • Новость часаРогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
    AgoraVox: Макрон обвиняет Россию во всех проблемах Франции
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    ВС России ударили по железнодорожному мосту через Днепр в Кременчуге
    В здании кабмина Украины вспыхнул пожар после падения БПЛА
    Фицо призвал работать над гарантиями безопасности для России
    В Индии заявили об ущербе долгосрочным отношениям с США
    Премьер Японии решил уйти в отставку
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    7 сентября 2025, 14:09

    Рогов назвал трусостью отказ Зеленского приехать в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что отказ Владимира Зеленского от приезда в Москву свидетельствует о нежелании искать пути урегулирования украинского конфликта.

    Рогов назвал отказ Владимира Зеленского приехать в Москву проявлением трусости, передает РИА «Новости». По его мнению, Зеленский сознательно затягивает процесс мирного урегулирования, чтобы продолжать получать выгоду от конфликта.

    Рогов подчеркнул, что украинский лидер «действует в парадигме глупого и трусливого человека, желающего затянуть боевые действия, чтобы, прячась за чужими спинами, продолжать обогащаться на чужом горе». Он добавил, что у Зеленского «не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой».

    Также Рогов считает, что если Зеленский продолжит отказываться от диалога, он может оказаться не в Москве для переговоров, а в Магадане, но уже для явки с повинной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о невозможности договориться с Владимиром Зеленским по ключевым вопросам. Путин также выразил готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите на переговоры в Москву.

    7 сентября 2025, 07:58
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В правительственном здании Печерского района Киева начался пожар, сообщил мэр Виталий Кличко. Украинские СМИ пишут, что после падения БПЛА загорелось здание кабмина.

    Кличко сообщил в соцсетях о «возгорании в правительственном здании» в Печерском районе, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщают, что горит здание кабинета министров в Киеве.

    «В Киеве горит здание кабмина, уточняют украинские СМИ. Ранее сообщалось, что пожар начался после падения БПЛА», – передает RT, указывая, что «судя по фото, пожар на верхних этажах в здании кабмина».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что на одном из верхних этажей кабмина Украины – кабинет премьера, там же находится зал для заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы. В Кременчуге Полтавской области после этого частично пропало электроснабжение.

    6 сентября 2025, 18:43
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе расширения буферной зоны на территории Сумской области российские военнослужащие ликвидировали группу украинских боевиков из трех человек, сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным «Ветер».

    Расчет ударных и разведывательных беспилотников совместно со штурмовиками уничтожил троих боевиков, сказал собеседник РИА «Новости».

    Операторы БПЛА обеспечивали прикрытие и координировали действия российских бойцов, предоставляя им информацию о позициях противника в реальном времени. Один из боевиков был уничтожен стрелковым огнем с земли, двое других – ударами с воздуха.

    По словам офицера, слаженное взаимодействие беспилотников и наземных подразделений позволило успешно выполнить боевую задачу и полностью ликвидировать группу.

    Ранее группировка «Север» сообщала, что ВСУ активизировались в районе Юнаковки и попытались провести контратаки, однако до освобождения населенного пункта осталось недолго.

    До этого бойцы группировки засекли возрастных штурмовиков ВСУ у Сум.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    7 сентября 2025, 09:58
    ВСУ потеряли много людей и техники под Зеленым Гаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные понесли значительные потери при попытке контратаки возле села Зеленый Гай в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике во время попытки крупной контратаки у села Зеленый Гай, сообщил РИА «Новости». Рогов добавил, что украинские подразделения предприняли штурмовые действия на западной границе ДНР с Днепропетровской областью.

    «Враг предпринял попытку крупной контратаки в районе села Зеленый Гай на западной границе ДНР с Днепропетровской областью. Боевики сунулись и отхватили по полной», – заявил Рогов.

    Он добавил, что после неудачной попытки противник был вынужден отступить, оставив значительное количество техники и понеся тяжелые потери в личном составе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области. Военные России также заняли Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    7 сентября 2025, 09:44
    ВС России нанесли мощные удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате серии ударов в Сумской области поражены объекты с иностранными наемниками, техникой ВСУ и местом сборки беспилотников, уничтожено до 70 человек, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Серьезные удары были нанесены по объектам ВСУ и иностранным наемникам в Сумах и Сумской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева. По его словам, в районе границы с Курской областью поражено подразделение ВСУ: уничтожено до 15 единиц техники и до 70 человек. В окрестностях Сум нанесён удар по пансионату с иностранными наемниками, а в самом городе поражен ангар с техникой, в том числе уничтожены зенитная установка «Гепард» и расчеты артиллерии.

    В Роменском районе ликвидировано подразделение, переброшенное для усиления, а в Шостке поражено место сборки беспилотников, где были уничтожены пилоты дронов и иностранные инженеры. По словам Лебедева, также разбит цех по производству двигателей для БПЛА и нанесен удар по складу мин и снарядов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В районе аэропорта в Запорожье зафиксирована детонация после удара.

    Удары пришлись также по объектам военной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. В Буче поражен завод по ремонту тяжелой техники, а в Гостомеле зафиксированы взрывы вблизи военного аэродрома. В самом Киеве были поражены производства, связанные с ракетной тематикой, а также ангары, где осуществлялся ремонт самолетов и подвесок для ракет натовского калибра.

    Кроме того, удар был нанесен по району военного аэродрома в Кульбакино Николаевской области. Лебедев также сообщил, что в Днепропетровской области поражены цеха военного и химического производства, где производились ракеты систем залпового огня с кассетными боеприпасами. В Самарском районе был нанесен удар по тренировочному лагерю, подчеркнул координатор подполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Подполье заявило о ликвидации боевиков под Николаевом.

    7 сентября 2025, 05:24
    Фицо призвал работать над гарантиями безопасности для России

    Фицо: Нужно вести переговоры о гарантиях безопасности для России

    Фицо призвал работать над гарантиями безопасности для России
    @ JAKUB GAVLAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждать гарантии безопасности нужно не только для Украины, но и для России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я рад, что ведутся переговоры <...>, но давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности (не только) для Украины, но и <...> для России. Это должен быть один пакет», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо добавил, что Словакия настроена на конструктивный диалог с Москвой и рассчитывает на перезапуск отношений после окончания конфликта на УКраине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять много времени. Премьер-министр также подчеркнул, что Словакия не будет направлять солдат на Украину, но готова помочь с логистикой при необходимости поддержки в рамках гарантий безопасности.


    7 сентября 2025, 13:15
    Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения заняли село Юнаковка в Сумской области, ранее использовавшееся украинскими войсками для вылазок в сторону Курской области.

    По его словам, российские силы выбили подразделения ВСУ из села Юнаковка в Сумской области, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что поступила подтвержденная оперативная информация от российских военных, что украинские войска оставили населенный пункт.

    Рогов уточнил: «Враг выбит из села Юнаковка в Сумской области, откуда год назад боевики ВСУ осуществляли вторжение в Курскую область по направлению к Судже». Юнаковка и Суджа соединяются трассой, по которой ранее украинские силы перебрасывали подкрепления в приграничную зону Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку прорвать фланги группы «Север» на Сумском направлении, но не добились успеха. В Сумской области российские военные уничтожили группу украинских боевиков. Бойцы «Севера» доложили, что до освобождения Юнаковки им осталось пройти считанные метры.

    7 сентября 2025, 00:43
    Минобороны сообщило об уничтожении 31 украинского дрона над регионами России
    Минобороны сообщило об уничтожении 31 украинского дрона над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО за четыре часа сбили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 мск до полуночи 21 дрон был сбит над Белгородской областью, шесть уничтожили над Воронежской областью, два – над Брянской областью и еще два – над Крымом, сообщает Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 15.30 до 20.00 мск один БПЛА был сбит над Брянской областью, еще один – над Белгородской. В селе Дунайка в Белгородской области при атаке беспилотника пострадала мирная жительница.


    6 сентября 2025, 23:31
    Украина заявила о начале строительства в Дании совместного оружейного завода

    Зеленский: Украина начала строить совместный оружейный завод в Дании

    Tекст: Антон Антонов

    В Дании начали строить совместный завод для выпуска ракетных и беспилотных компонентов для Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Создаем новые совместные (предприятия) производства оружия», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как отметил Зеленский, это первое в истории совместное предприятие Украины и Дании на датской территории. Зеленский подчеркнул, что на этом заводе планируется производить компоненты для украинских ракет и дронов. Точные сроки открытия завода, а также его местоположение в Дании пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания оказала наибольшую поддержку Украине в пересчете на душу населения. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания яростно стремится к продолжению кровопролития на Украине.

    Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что западные военные появятся на Украине до завершения конфликта, при этом больше всего военнослужащих направит Франция, а на втором месте окажется Дания.

    7 сентября 2025, 04:11
    Польша подняла в небо авиацию на фоне «массированных ударов» России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Оперативное командование Польши сообщило, что привело в готовность самолеты и наземные системы противовоздушной обороны на фоне российских «массированных авиаударов по целям, расположенным на территории Украины».

    «В ночь с 6 на 7 сентября 2025 года Российская Федерация наносит массированные авиаудары по целям, расположенным на территории Украины», – сообщает командование в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Отмечается, что Польша «задействовала все необходимые процедуры» для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небе действуют «польская и союзная авиация».

    Военные уточнили, что продолжают следить за ситуацией и готовы «немедленно реагировать» на возможные «угрозы». «Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подобные сообщения публикуются польскими военными регулярно, обычно они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

    6 сентября 2025, 22:10
    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Брянской и Белгородской областями

    ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями

    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Брянской и Белгородской областями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

    С 15.30 до 20.00 мск один БПЛА был сбит над Брянской областью, еще один – над Белгородской, сообщило Минобороны в Telegram.

    На территории Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Дунайка Грайворонского района Белгородской области при атаке беспилотника пострадала мирная жительница.

    7 сентября 2025, 06:45
    Песков заявил о предстоящем сложном разговоре по урегулированию на Украине

    Песков: Предстоит сложный разговор по урегулированию на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине связано с необходимостью сложных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

    По словам Пескова, все мировые собеседники президента России Владимира Путина поддерживают его переговоры с президентом США Дональдом Трампом и мирные инициативы по Украине.

    «Поддержка здесь абсолютно полная, но, конечно, разговор предстоит еще достаточно сложный», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил изменение риторики Киева по вопросу прямых переговоров с Москвой. Руководство Украины ранее полностью исключало возможность ведения таких переговоров. В последнее время Киев просил об установлении контактов с российской стороной, сказал Путин.

    Путин выразил готовность обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева в случае согласия на визит для переговоров в Москву.

    7 сентября 2025, 04:57
    Финляндия с января депортировала более 100 россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Финляндии с января по сентябрь депортировали более 100 российских граждан, которым ранее отказали в предоставлении «международной защиты», сообщает финская полиция.

    С начала 2025 года были депортированы 104 гражданина России. По словам просителей убежища, около 90% соискателей получили отрицательный ответ уже по итогам первых собеседований, передает РБК со ссылкой на европейские СМИ.

    Из общего числа депортированных 18 человек отказались выехать добровольно и были выдворены в сопровождении полицейского конвоя. Таких россиян вывозили в Турцию или через эстонскую Нарву, поскольку с ноября 2023 года сухопутные переходы на границе Финляндии с Россией остаются закрытыми. Выехавшим через третьи страны приходится самостоятельно добираться до России за свой счет.

    Как следует из материалов европейских СМИ, речь идет о россиянах, которые пытались остаться в Финляндии под предлогом бегства от мобилизации. Однако в Финляндии им указали, что мобилизация в России была завершена, а кроме того, возможность призыва сама по себе не является достаточным основанием для предоставления убежища. При этом часть просителей все же получила «защиту», пишут СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нынешние власти Финляндии пообещали киевскому режиму поддержку в вопросе вступления Украины в НАТО. Официальные лица Финляндии используют русофобскую риторику в своих заявлениях.

    6 сентября 2025, 22:45
    ЗАЭС сообщила о намерении проинформировать инспекторов МАГАТЭ об ударе ВСУ

    Представитель ЗАЭС Яшина: Инспекторов МАГАТЭ проинформируют об ударе ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Инспекторам МАГАТЭ сообщат о том, что учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС подвергся атаке украинских дронов, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    «Мы проинформируем МАГАТЭ о случившемся. Сегодняшней целью удара ВСУ стало здание, используемое для подготовки персонала станции», – приводит слова Яшиной РИА «Новости».

    Яшина отметила, что атаки ВСУ представляют прямую и постоянную угрозу инфраструктуре атомной электростанции.

    Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщала, что дроны ВСУ нанесли удар по крыше учебно-тренировочного центра, однако обошлось без возгорания и критических разрушений. Пределы и условия безопасной эксплуатации станции не были нарушены, радиационный фон остался в норме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Яшина сообщила, что обстрелы территории вокруг станции происходят практически каждый день.

    7 сентября 2025, 12:42
    Российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны говорится: «Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области». Также сообщается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Алексеевки, Малой Рыбицы и Юнаковки в Сумской области.

    На Харьковском направлении подразделениям ВСУ, теробороны и нацгвардии Украины был нанесен урон в районах населенных пунктов Чугуновка, Лошаково, Амбарное и Волчанск. По оценкам Минобороны, противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены также два склада материальных средств, сообщили в ведомстве.

    На других направлениях группировки войск «Запад», «Юг», «Центр» и «Днепр» заявили об успехах и продвижении. В районах Донецкой народной республики и Запорожской области украинские подразделения понесли крупные потери: до 460 военнослужащих, три танка, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий и несколько складов боеприпасов и техники. В частности, подразделения Южной группировки нанесли поражение механизированным, мотопехотным, штурмовым бригадам ВСУ, в результате чего потери противника превысили 265 человек, уточнили в пресс-службе.

    Как указали в Минобороны, оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам военной инфраструктуры, военным аэродромам, складам техники, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Средствами ПВО России были сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 210 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, 82 250 беспилотников, 24 992 танка и других бронированных машин, а также 1590 машин реактивных систем залпового огня, 29 337 орудий и минометов и более 41 тыс. единиц спецтехники, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более тысячи солдат и технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    6 сентября 2025, 22:56
    Путин наградил медалями белгородских медиков

    Путин наградил медалями сотрудников Станции скорой помощи Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области медалями «За храбрость» и «За спасение погибавших».

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Фельдшер южной подстанции скорой медицинской помощи Оксана Масленко награждена медалью «За храбрость» II степени за «высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», передает ТАСС.

    Медалью «За спасение погибавших» отмечены семь сотрудников станции. В числе награжденных: фельдшер Гаджитураб Аразов, водитель Сергей Балабанов, фельдшер Андрей Гарагуля, медсестра Александра Однорал, врач Александр Петров, фельдшеры Александр Ткачев и Юлия Ткачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты

    Первый полет импортозамещенного серийного самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре войдет в историю. Более двадцати лет назад этот проект стал для России первым со времен развала СССР. На нем авиастроители учились заново создавать самолеты. Делали это вместе с иностранными партнерами, которые сильно подвели. Санкции привели Россию к уникальному пути. По сути, этот SJ-100 – вновь созданный самолет. Такого в мире еще никто не делал. Чему Россия научилась и в чем уникальность проекта? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    «Много везения тогда было». О чем сегодня жалеет герой «чуда на Ижме»

    15 лет назад, 7 сентября 2010 года, при аварийной посадке Ту-154 на забытый аэродром в тайге на севере Коми спаслись все пассажиры рейса из Якутии в Москву. Пилоты заслуженно получили Звезды Героев России. Но человеком, благодаря которому стало возможным «чудо на Ижме», был Сергей Сотников, годами поддерживавший списанную взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии. Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

