Рогов назвал трусостью отказ Зеленского приехать в Москву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рогов назвал отказ Владимира Зеленского приехать в Москву проявлением трусости, передает РИА «Новости». По его мнению, Зеленский сознательно затягивает процесс мирного урегулирования, чтобы продолжать получать выгоду от конфликта.

Рогов подчеркнул, что украинский лидер «действует в парадигме глупого и трусливого человека, желающего затянуть боевые действия, чтобы, прячась за чужими спинами, продолжать обогащаться на чужом горе». Он добавил, что у Зеленского «не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой».

Также Рогов считает, что если Зеленский продолжит отказываться от диалога, он может оказаться не в Москве для переговоров, а в Магадане, но уже для явки с повинной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о невозможности договориться с Владимиром Зеленским по ключевым вопросам. Путин также выразил готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите на переговоры в Москву.